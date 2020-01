Android 10 - lista telefonów do aktualizacji [15.01.2020]

Masz smartfona z systemem Android 9 Pie i nie wiesz, czy otrzymasz aktualizację do wersji Android 10? Sprawdź, czy Twój model znajduje się na tej liście!

Co chwila słyszymy deklaracje producentów, że ten czy tamten telefon otrzyma aktualizację, po której będzie używać systemu Android 10. Wieści tego typu jest tyle, że łatwo się w nich pogubić, dlatego specjalnie dla naszych Czytelników przygotowaliśmy spis modeli, dla których aktualizacja jest planowana lub już dostępna. Jeśli więc zastanawiasz się, czy dane Ci będzie używać najnowszej wersji Androida - zobacz poniższą listę, a znajdziesz odpowiedź na to pytanie. Umieszczamy tu także telefony, które już go otrzymały.

Android 10 pojawił się we wrześniu 2019. Pierwszymi telefonami, które go dostały, były smartfony Google, a konkretnie Pixel 3a XL, Pixel 3a, Pixel 3 XL, Pixel 3, Pixel 2 XL, Pixel 2, Pixel XL, Pixel. OnePlus bardzo szybko wprowadziło system do swoich telefonów OnePlus 7 oraz OnePlus 7 Pro, a następnie do OnePlus 7T i 7T Pro. Potem poszła cała fala - Huawei, Samsung, Xiaomi i inni.

Android 10 - co nowego?

Największą nowością, jaką przynosi Android 10, jest obsługa gestów. Na przykład aby otworzyć sklep Google Play, wystarczy przesunąć palcem po przekątnej od dolnego rogu do środka. Ponadto pojawia się nowe menu, a także takie funkcje, jak tryb skupienia czy natywne wsparcie dla trybu ciemnego. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz naszą recenzję systemu Android 10. Należy też pamiętać, że system powstał z myślą o wsparciu dla standardu 5G oraz urządzeniach składanych. Doskonale radzi sobie także z rzeczywistością rozszerzoną.

Oto lista telefonów, które mają lub dopiero mają otrzymać aktualizację do systemu Android 10. Jeśli aktualizacja jest już dostępna - zobaczysz samą nazwę telefonu. Jeśli dostępna jest beta Android 10 lub znamy termin wprowadzenia pełnej wersji - przy nazwie modelu znajduje się stosowna informacja. Na liście znajdują się także telefony z fabrycznie preinstalowaną "dziesiątką".

Asus

Asus Zenfone 5Z

Asus Zenfone 6

Essential

Essential Phone PH-1

Google

Google Pixel / XL

Google Pixel 2/2 XL

Google Pixel 3/3 XL

Google Pixel 3a / 3a XL

Honor

Honor 20 (beta dostępna)

Honor 20 Lite

Honor 20 Pro (beta dostępna)

Honor View20 (beta dostępna)

Honor 10 Lite (beta dostępna)

Honor 10 (beta dostępna)

Honor 9X (beta dostępna)

Honor 8X (beta dostępna)

HTC

Właściciele takich smartfonów HTC, jak U12 +, U11 and U11+, niedawno otrzymali system Android 9. Jeśli pojawi się aktualizacja do Android 10, nastąpi to zapewne dopiero za jakiś czas. Jednym wyjątkiem jest model HTC U11 Life z Android One, który powinien otrzymać aktualizację szybciej.

Huawei

Na smartfonach Huawei, wypuszczonych na rynek po czerwcu 2019 roku, nie ma w ogóle Androida od Google. To efekt zakazu współpracy, nałożonego na producenta przez amerykańską Komisję Handlu. Huawei Mate 30 Pro otrzymał open-sourceowa wersję Androida 10 (AOSP), jednak producent zapowiada, że telefony wypuszczone przed nałożeniem zakazu otrzymają aktualizację do Androida 10. W zależności od modelu będzie ona albo automatyczna, albo będzie wymagać skorzystania z preinstalowanej aplikacji Hi-Care.

Huawei Mate 30 Pro (Android 10 bez usług Google)

Huawei Mate 30 (Android 10 bez usług Google)

Huawei Mate X (Android 10 bez usług Google)

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei PORSCHE DESIGN Mate 20 RS

Huawei P30 lite

Huawei P smart 2019

Huawei P smart + 2019

Huawei P smart Z

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei P20 Pro

Huawei P20

Huawei Mate 10 Pro

Huawei PORSCHE DESIGN Mate 10

Huawei Mate 10

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Nova 5T

LG

LG G8

LG V50

Motorola

Moto G7

Moto G7 Play

Moto G7 Plus

Moto G7 Power

Moto One

Moto One Action

Moto One Vision

Moto One Zoom

Motorola One Hyper (Android 10 bez usług Google)

Moto G8 Plus (z poprawkami bezpieczeństwa)

Moto E6 Play (nieoficjalnie)

Motorola One Macro (nieoficjalnie)

Motorola Razr (z poprawkami bezpieczeństwa)

Nokia

HMD Global - właściciel marki Nokia - opublikował szczegółowy plan dla aktualizacji Android 10 i Android 10 Go. Rozpoczęły się one w ostatnim kwartale 2019 roku, ale pierwsza aktualizacja - modelu 8.1 - pojawiła się krótko po premierze samego systemu, czyli we wrześniu 2019 roku.

Nokia 9 PureView

Nokia 8.1

Nokia 8 Sirocco (pierwszy kwartał 2020)

Nokia 7.1

Nokia 7 Plus

Nokia 6.1 / 6.1 Plus

Nokia 5.1 Plus (pierwszy kwartał 2020)

Nokia 5.1 (drugi kwartał 2020)

Nokia 4.2 (pierwszy kwartał 2020)

Nokia 3.2 (pierwszy kwartał 2020)

Nokia 3.1 Plus (pierwszy kwartał 2020)

Nokia 3.1 (drugi kwartał 2020)

Nokia 2.2 (pierwszy kwartał 2020)

Nokia 2.1 (drugi kwartał 2020)

Nokia 1 Plus (pierwszy kwartał 2020)

Nokia 1 (drugi kwartał 2020)

OnePlus

OnePlus 7T był pierwszym smartfonem z preinstalowanym systemem Android 10.

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7/7 Pro

OnePlus 6T

OnePlus 6

OnePlus 5T (drugi kwartał 2020)

OnePlus 5 (drugi kwartał 2020)

Oppo

Oppo Reno

realme

Realme 3 Pro

Samsung

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy Fold (prawdopodobnie w kwietniu 2020)

Samsung Galaxy S10 / S10 +

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy Note 10 / Note 10+

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S9 / S9 + (producent zapowiada: "wkrótce")

Samsung Galaxy Note 8 (niepotwierdzone, ale obstawiamy, że jednak nie)

Samsung Galaxy S8 / S8 + (niepotwierdzone)

Samsung Galaxy A80 (marzec 2020)

Samsung Galaxy A70 (kwiecień 2020)

Samsung Galaxy A50 (maj 2020)

Samsung Galaxy A40 (kwiecień 2020)

Samsung Galaxy A30s (kwiecień/maj 2020)

Samsung Galaxy A20e (maj 2020)

Samsung Galaxy A10 (maj 2020)

Samsung Galaxy A9 2018 (kwiecień 2020)

Samsung Galaxy A8 2018 (sierpień 2020)

Samsung Galaxy A7 2018 (kwiecień 2020)

Samsung Galaxy A6 / A6 + 2018 (kwiecień 2020)

Samsung Galaxy M20 (luty 2020)

Samsung Galaxy M30s (kwiecień/maj 2020)

Samsung Galaxy Xcover 4s (kwiecień/maj 2020)

Sony

Sony Xperia 1

Sony Xperia 5

Sony Xperia 10/10 Plus

Sony Xperia XZ3

Sony Xperia XZ2 / XZ2 Compact

Sony Xperia XZ2 Premium

Tecno

Tecno Spark 3 Pro

vivo

Vivi X27

Vivo Nex S

Vivo Nex A

Xiaomi

Xiaomi Mi A2

Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi 9T / Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 5G

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 3 5G

PocoPhone F1

Lista będzie aktualizowana w miarę pojawiania się kolejnych informacji od producentów.