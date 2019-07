Android - jak zmienić go w urządzenie z Windows 10?

Zapomnij o Windows Phone: właściwe oprogramowanie pozwoli Ci na zmienienie każdego smartfona z Androidem w urządzenie w pełni kompatybilne z PC.

Spis treści

Windows Phone okazał się czymś, z czym Microsoft nie zawojował świata i właściwie odszedł już na śmietnik historii. Ale wciąż można korzystać z możliwości dawanych przez Windows na telefonie z system Android - nie zakłócając jego działania. Daje to znacznie więcej, niż sam Android i znacznie wzbogaca codzienne użytkowanie urządzenia. Oto potrzebne składniki oraz sposób, w jaki z nich skorzystać.

Ekran główny i podstawowe połączenie

Możesz zmienić swój ekran główny w hub Microsoft-Android za pomocą aplikacji Microsoft Launcher. Znajdziesz tu takie same narzędzia, jak w innych "launcherach" Androida - możliwość tworzenia sterowania za pomocą gestów, personalizacji, itp. - jednak ma ona więcej funkcji. Jak podaje to jej opis w Play Store: "Aplikacja Microsoft Launcher pozwala spersonalizować urządzenie przy użyciu tapet, kolorów motywu, pakietów ikon i nie tylko. Za pomocą konta Microsoft lub konta służbowego można uzyskiwać dostęp do kalendarza, dokumentów i ostatnich działań w spersonalizowanym kanale informacyjnym. Możesz nawet otwierać zdjęcia, dokumenty i strony internetowe na komputerze z systemem Windows, aby pracować wydajnie na wszystkich urządzeniach." Co charakterystyczne: po lewej stronie panelu ekranu głównego znajduje się Google Feed - kolekcja kart pokazujących pogodę, newsy, szybki dostęp do notatek oraz ostatnio otwieranych dokumentów z usług Microsoftu.

Zakładka "Timeline" pozwala na synchronizację Windows 10 ze smartfonem Android i dostęp do wszystkich ostatnich aktywności, jak wspomniane dokumenty czy odwiedzane strony internetowe. Ta druga możliwość jest dostępna tylko w przypadku posiadania konta prywatnego Microsoft (dostęp dla kont związanych z biznesem i edukacją ma być dodany w późniejszym terminie). Microsoft Launcher pozwala na bezpośrednie przesyłanie dokumentów, zdjęć oraz stron internetowych z telefonu na PC.

Można również zmienić ekran główny Androida tak, aby wyglądał jak Windows Phone - służy do tego aplikacja Square Home 3. Nie jest to co prawda aplikacja Microsoftu, ale emuluje interfejs Metro. Uwaga - zakłóca działanie Microsoft Launcher, więc polecamy tylko tym osobom, które preferują taki interfejs bez ścisłego powiązania telefonu z PC.

Ciągłość działania PC - smartfon

Podstawy za nami, a teraz czas na solidne, pełne połączenie PC ze smartfonem z Androidem. Będzie do tego potrzebna aplikacja Pomocnik aplikacji Twój telefon. Po instalacji kieruj się wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć swój telefon z komputerem lub laptopem używającymi Windows 10. Pamiętaj, aby zalogować się do swojego konta Microsoftu na parowanych urządzenia, a także o fakcie, że musisz połączyć telefon z systemem Android z komputerem z systemem Windows 10 w Ustawieniach systemu Windows lub za pośrednictwem aplikacji Twój telefon na komputerze z systemem Windows 10.

Po wykonaniu wszystkich działań, uzyskasz dostęp do zdjęć, wiadomości SMS, dokumentów i innych elementów z telefonu bezpośrednio na komputerze. Możesz także wysłać z komputera wiadomość SMS.

Przeglądarka Edge

Pobierz i zainstaluj Microsoft Edge. Dzięki temu na obu urządzeniach będziesz mieć dostęp do historii odwiedzonych witryn, ulubionych oraz zapisanych do przeczytania później stron i artykułów. Dzięki temu nic Ci nie umknie.

OneDrive

Dysk w chmurze OneDrive jest wbudowany w Windows 10 - i wystarczy kilka dotknięć wyświetlacza, aby mieć do niego dostęp również na urządzeniu z systemem Android. W jaki sposób? Oczywiście dzięki oficjalnej aplikacji. Pobierz i zainstaluj OneDive na telefonie, a będziesz nie tylko mieć dostęp do wszystkich plików, ale gdy będziesz je edytować, zostaną automatycznie zsynchronizowane z chmurą.

Aplikacje Office

Aplikacje Office na Androida mają za sobą długą drogę. Zarówno Word, jak i Excel oraz PowerPoint mają swoje edycje na urządzenia mobilne, dzięki czemu możesz z nich korzystać na swoim smartfonie. A przy korzystaniu z konta Microsoftu, możesz np. zacząć edycję na telefonie, a skończyć na PC. Jednak uwaga - aby skorzystać ze wszystkich możliwości, musisz mieć subskrypcję Office 365.

Uwierzytelnianie

Ułatw sobie życie i zmień telefon w urządzenie uwierzytelniające dla Windows 10. W tym celu potrzebna będzie kolejna aplikacja - Microsoft Authenticator. Dzięki niej możesz zalogować się do swojego konta Microsoft za pomocą telefonu bez użycia hasła. Wystarczy wprowadzić nazwę użytkownika, a następnie zatwierdzić powiadomienie wysłane na telefon. W procesie weryfikacji dwuetapowej jest używana druga warstwa zabezpieczeń w postaci odcisku palca, funkcji Face ID lub numeru PIN. Pozwala to uzyskiwać dostęp do wszystkich produktów i usług firmy Microsoft, takich jak Outlook, OneDrive, Office i nie tylko.

Inne funkcje i możliwości

Poniższe aplikacje pozwolą Ci na korzystanie z kolejnych możliwości Windowsa na smartfonie z Androidem:

Office Lens - Aplikacja Office Lens działa jak kieszonkowy skaner. Umożliwia przycinanie i retuszowanie obrazów tablic i dokumentów oraz zwiększa ich czytelność. Przy użyciu aplikacji Office Lens możesz konwertować obrazy na pliki PDF, pliki programów Word i PowerPoint, a nawet zapisywać obrazy w programie OneNote lub usłudze OneDrive.

Microsoft To-Do: listy, zadania i przypomnienia - to prosta i inteligentna lista zadań do wykonania, która ułatwia planowanie dnia.

SwiftKey Keyboard - klawiatura rozwijana przez Microsoft od 2016 roku i zintegrowana z takimi usługami producenta, jak Translator czy wyszukiwarka Bing.

Microsoft Translator - tłumacz obsługujący ponad 60 języków

Jeśli pracujesz na Windows 10 i chcesz mieć dostęp do wszystkiego na swoim smartfonie - jest to możliwe. Wystarczą tylko wymienione w tym tekście aplikacje.