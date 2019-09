Android - najlepsze aplikacje do zarządzania plikami

Od optymalizacji pamięci po integrowanie plików na telefonie z chmurą - odpowiednie aplikacje pozwolą Ci na znacznie lepsze wykorzystanie smartfona z systemem Android!

Spis treści

Zarządzanie plikami to sposób na utrzymywanie porządku i pozbycie się wirtualnych śmieci. Dla wielu osób to właśnie telefon jest podstawowym narzędziem do bycia online, sprawdzania poczty, przeglądania zdjęć czy korzystania z gier. Dlatego ważne jest posiadanie odpowiedniego narzędzia, które umożliwi łatwy wgląd w zawartość pamięci i zaprowadzenie porządku w plikach, których jest tym więcej, im dłużej używa się telefonu. Wybór jest szeroki, więc na pewno w poniższym zestawieniu znajdziesz aplikację, która będzie Ci najbardziej pasować!

Files by Google

Files by Google przeszło długą drogę od czasu debiutu w 2017 roku. Obecnie jest to wyposażona w wiele praktycznych narzędzi aplikacja, prezentująca je w miły dla oka sposób i z przyjaznym interfejsem. Files umożliwia łatwe przeszukiwanie plików w pamięci telefonu, organizowanie ich oraz dzielenie się nimi. Dużą zaletą jest możliwość sortowania plików na podstawie określonych kryteriów, np. dokumenty, pliki wideo, obrazy oraz możliwość ich wysłania na Dysk Google - lub każdy serwisu chmurowego, w którym przechowujesz pliki. Minus? Nie można przeglądać i organizować plików w chmurze. Kolejny plus to możliwość otwierania skompresowanych archiwów - choć nie ma opcji tworzenia nowych ZIP-ów.

Files analizuje miejsce w pamięci i podsuwa sugestie dotyczące skasowania plików - dotyczy to zwłaszcza duplikatów, plików tymczasowych oraz największych. Współpracuje wzorowo ze Zdjęciami Google, co pozwala na usunięcie lokalnych kopii zdjęć lub plików wideo, które zostały zarchiwizowane w chmurze. W sugestiach pojawiają się propozycje odinstalowania aplikacji, które dłuższy czas były przez Ciebie nieotwierane. Na tym nie koniec - jeśli potrzebujesz przesłać pliki do innego urządzenia w zasięgu, możliwy jest transfer pomiędzy obydwoma obsługującymi system Android.

Podsumowując: to świetne rozwiązanie, zwłaszcza dla użytkowników biznesowych. I co najważniejsze - jest całkowicie darmowe.

Solid Explorer File Manager

Solid Explorer File Manager to aplikacja płatna, której można używać za darmo przez 14 dni. Oferuje te same podstawowe operacje na plikach, co Files, ale umożliwia tworzenie archiwów ZIP, a także dodaje dodatkową warstwę szyfrowania do folderów, plików i archiwów w pamięci smartfona. Integruje się również dyskami chmurowymi, w tym Dyskiem Google, Dropboxem, Microsoft OneDrive, a nawet prywatnym serwerem, gdzie posłuży jako interfejs do zarządzania całym zbiorem plików oraz transferem danych pomiędzy różnymi lokalizacjami.

Solid Explorer ma wygodny w obsłudze, dwupanelowy interfejs, co pozwala na przenoszenie plików poprzez ich przeciąganie. Inne zalety to możliwość zbiorowej zmiany nazw plików, a także wsparcie dla wysyłania ich na TV lub wyświetlacz z Chromecastem. Wszystko w sposób prosty i szybki. Bardziej zaawansowane funkcje nie będą przydatne dla użytkowników domowych, jednak mogą przydać osobom, dla których smartfon to narzędzie pracy.

Join

Join to aplikacja do bezprzewodowego przesyłania plików pomiędzy urządzeniami. Przydatna zwłaszcza w sytuacji, gdy potrzebujesz przesłać pliki z telefonu na komputer albo plik PDF z laptopa na telefon. Obsługuje Androida oraz Windows 10, a także każdy inny system obsługujący przeglądarkę Chrome. Co ciekawe, działa nawet wtedy, kiedy urządzenia nie są w tej samej lokalizacji. Wszystko, co musisz zrobić, to wybranie plików do przesłania, a następnie wybór urządzenia odbiorczego. Jeśli ma być to np. telefon innej osoby, musi ona mieć również zainstalowany Join.

Na komputerze możesz zainstalować rozszerzenie Join, następnie - korzystając z niego - wybrać telefon jako punkt odbioru plików i kliknąć na wysyłanie. Pojawi się okienko, w którym wskazujesz pliki na dysku twardym i gotowe. Jeżeli w Join otwiera się okienko, możesz tam po prostu przesunąć pliki. Aplikacja nie jest darmowa - kosztuje 5 USD, jednak można ją testować za darmo przez 30 dni.

Autosync for Google Drive, Autosync for Dropbox, Autosync for OneDrive

Masz na smartfonie folder i chcesz, aby znajdujące się w nim pliki były na bieżąco synchronizowane z chmurą? Autosync to najlepsze rozwiązanie. Minus jest taki, że istnieją osobne wydania dla Google Drive, Dropboxa i OneDrive. Dzięki temu parujesz smartfon z konkretną usługa chmurową. Każda wersja działa w tle, a pracuje tak samo jak wersje desktopowe - plik wrzucony do folderu jest natychmiast przesyłany na drugie urządzenie. Można również wybrać opcję synchronizacji jednostronnej, a także wykluczenie synchronizacji plików określonego typu.

Aplikacje Autosync są darmowe dla jednej pary urządzeń i pozwalają na transfer plików o wielkości do 10MB. Jeśli to za mało, należy zakupić pełną wersję - Pro - kosztującą 5 dolarów, oferująca dodatkowe możliwości lub zapłacić 10 dolarów za wydanie Ultimate, które umożliwia synchronizację wielu kont.