Android - najlepsze aplikacje w każdej kategorii

Bez praktycznych aplikacji nawet najlepszy smartfon będzie tylko telefonem. A jakie warto zainstalować na swoim modelu? Oto najlepsze rozwiązania dla każdej kategorii.

Spis treści

Sklep Google Play zawiera miliony aplikacji - które z nich wybrać? Można oczywiście przeglądać je jedna po drugiej, kierując się opiniami użytkowników i ilością przyznanych gwiazdek, jednak kto ma tyle czasu, aby przejrzeć choćby 50 z każdej kategorii i wybrać te najlepsze? Pomożemy - oto lista wartych uwagi apek, które przydadzą się we wielu sytuacjach - od pracy po ustawienia wizualne wyświetlacza. Wybór oparty został na naszych własnych doświadczeniach i testach, aczkolwiek nie każdy musi się z nim zgadzać, dlatego zachęcam do dodawania w komentarzach własnych propozycji.

Najlepsze aplikacje biurowe na Androida

Tutaj wybór mało kogo zdziwi - jest nim zestaw Microsoft Word, Excel i PowerPoint. Dlaczego? Z tego samego powodu, dla których Office 365 i standardowy pakiet MS Office są najpopularniejszym wyborem użytkowników i biur - cechuje je wysoka funkcjonalność i dziesiątki ułatwiających życie opcji. Ponadto interfejs jest niemal identyczny, co ułatwia korzystanie z Office na smartfonie.

Drugie rozwiązanie to propozycje Google: Dokumenty, Arkusze oraz Prezentacje. Mają mniej funkcji niż propozycje Microsoftu, ale i tak umożliwiają produktywną pracę w każdym miejscu. Zaletą jest wpasowanie w ekosystem Google, dzięki czemu można korzystać z takich opcji, jak synchronizacja, dzielenie się plikami czy dostęp do dokumentów praktycznie z każdego urządzenia. No i nie można zapomnieć o możliwości zapisywanie ich na dysku Google.

Najlepsze aplikacje pocztowe na Androida

Gmail - łatwy w obsłudze i ma duże możliwości, zwłaszcza w wersji desktopowej. Edycja mobilna to ta sama skrzynka pocztowa - dzięki czemu zawsze jesteś na bieżąco z aktualnymi wiadomościami. Oczywiście pod warunkiem, że używasz Gmaila na co dzień. Jeśli korzystasz z Outlooka, wówczas potrzebna będzie aplikacja Microsoft Outlook - jest to wybór analogiczny do Gmaila dla użytkowników tego serwisu pocztowego.

A jeśli potrzebujesz solidnej ochrony prywatności, wówczas rozwiązaniem będzie ProtonMail - oferuje szyfrowaną usługę e-mail, dzięki której niemożliwe jest odczytanie wiadomości przez osobę inną niż odbiorca oraz nadawca. Aplikacja bezpiecznej usługi e-mail ProtonMail na Androida pozwala Ci łatwo przesyłać szyfrowane wiadomości z Twojego urządzenia mobilnego dzięki integracji szyfrowania PGP end-to-end. ProtonMail używa nowoczesnego interfejsu użytkownika z zestawem funkcji takich, jak indywidualne gesty na ekranie oraz możliwość wysyłania wiadomości z ustalonym terminem usunięcia.

Najlepsze aplikacje do wspólnej pracy

Spark

Jeśli chcesz pracować wspólnie z innymi nad dokumentami, wówczas wypada polecić wspomniane już w tym tekście Dokumenty Google oraz Microsoft Word. W obydwu przypadkach mamy mnóstwo wygodnych funkcji, przejrzysty interfejs oraz liczne ułatwienia, dzięki którym wspólna praca staje się po prostu przyjemnością. Jednak jeżeli współpraca ma odbywać się poprzez e-mail, tutaj można polecić przede wszystkim Spark. Ma bardzo przyjazny interfejs, pozwala na obsługę w jednym miejscu kont z wielu różnych klientów pocztowych i serwisów, a co najważniejsze - umożliwia prowadzenie korespondencji w postaci prywatnego czatu, na który składają się wysyłane pocztą elektroniczną wiadomości, co pozwala całej grupie na łatwe wymienianie plików, ustalanie zadań czy podejmowanie decyzji.

Warto również polecić Trello - dzięki tej darmowej aplikacji możesz tworzyć tablice, organizując to, nad czym pracujesz i korzystać z nich samemu lub razem ze współpracownikami, znajomymi lub rodziną do współpracy. Wśród funkcji znajdziemy przypisywanie zadań sobie i współpracownikom, dodawanie komentarzy oraz załączanie plików z Dysku Google i Dropboxa.

Najlepsze aplikacje związane z bezpieczeństwem i prywatnością

Chcesz mieć pewność, że smartfon będzie bezpieczny i wolny od wirusów, oprogramowania szpiegującego czy szyfrującego? Potrzebny będzie dobry antywirus. Na osobnej stronie znajdziesz nasz ranking "Najlepszy antywirus na Androida 2019" - zajrzyj tam, aby dowiedzieć się, na które rozwiązania warto obecnie postawić.

Jeśli potrzebna aplikacja do zarządzania hasłami, najlepszym wyborem będzie LastPass Password Manager. Ma bardzo przyjazny interfejs, jest łatwy w użytkowaniu, pozwala nie tylko na gromadzenie haseł, ale również na ich tworzenie wg wskazanych parametrów. Zgromadzone chroni, a żeby mieć do nich dostęp - należy przeprowadzić skanowanie linii papilarnych lub podać ustalone wcześniej hasło.

A może uwierzytelnianie dwuetapowe? Dodatkowa warstwa ochrony pozwoli Ci upewnić się, że nikt nie zaloguje na twoje konta w sieciach społecznościowych i serwisach online. Authy 2-Factor Authentication jest aplikacją, która przy każdej próbie logowania generuje kod, który uzupełnia podstawowe hasło logowania. Na plus zasługuje przejrzysty, bardzo intuicyjny interfejs, a także zaawansowane rozwiązania, jak ochrona za pomocą odcisku palca. Ponadto jest to całkowicie darmowe rozwiązanie.

Jeśli chcesz mieć pewność, że nikt nie podejrzy twojego ruchu sieciowego ani stron, jakie odwiedzasz, wówczas potrzebny będzie klient VPN. Który wybrać? W osobnym tekście - 5 najlepszych sieci VPN dla systemu Android - znajdziesz aktualnie polecane rozwiązania wraz z wygodnym podziałem na kilka kategorii (jak najlepsza sieć Android VPN dla omijania blokad i cenzury najlepszy VPN do oglądania Netflixa).

Natomiast szyfrowaną komunikację tekstową zapewni Ci Signal Private Messenger. Robi dla komunikacji tekstowej to, co ProtonMail dla wiadomości e-mailowych, czyli szyfruje je tak, że tylko nadawca i odbiorca mają do nich dostęp. Równocześnie nie pobiera żadnych danych od użytkowników, a poza wiadomościami tekstowymi umożliwia szyfrowanie rozmów wideo oraz głosowych. Interfejs wygląda tak, jak w każdym innym komunikatorze - możesz wyszukiwać użytkowników z bazy lub wpisać numer telefonu odbiorcy, aby zacząć konwersację. Jeśli odbiorca również używa Signal, wówczas połączenie jest automatycznie szyfrowane - a osoba, która zaczęła rozmowę, zobaczy opcje uruchomienia rozmowy wideo lub głosowej. Jeśli odbiorca nie używa tej aplikacji, połączenie nie będzie chronione - o czym informuje ostrzeżenie w okienku rozmowy.

Bezpieczna przeglądarka? Tu mamy dwie propozycje: Firefox Focus oraz Brave. Firefox Focus automatycznie blokuje śledzące elementy od chwili uruchomienia do jego wyłączenia. Łatwo usuwa się całą historię przeglądania: żadnych haseł, ciasteczek i śledzenia. Ponadto usuwając elementy śledzące i reklamy, strony internetowe wykorzystują mniej danych i szybciej się wczytują. Brave podobnie - uniemożliwia śledzenie przez reklamy lub zainfekowanie złośliwym oprogramowaniem i wyskakującymi okienkami. Skraca czas ładowania strony i poprawia wydajność - osiąga wzrost prędkości od 2x do 4x na Androidzie, oszczędzając dane i baterię. Użytkownicy mobilni Brave mogą oczekiwać do 2,5 dodatkowych godzin czasu przeglądania na jednym ładowaniu baterii.

Najlepsze aplikacje na Androida do organizacji czasu i zadań

Jak za pomocą smartfona zoptymalizować plan dnia i nigdy o niczym nie zapomnieć? Pomogą w tym specjalistyczne aplikacje do organizacji czasu, a jedną z najlepszych jest Any.do. Można w łatwy sposób przeglądać wydarzenia i zadania na dzień, tydzień lub miesiąc, synchronizować z kalendarzem telefonu, kalendarzem Google, wydarzeniami z Facebooka, kalendarzem perspektywicznym lub innym kalendarzem, dzięki czemu nie zapominasz o ważnym wydarzeniu. Ciekawa funkcja to możliwość zrobienia wpisu głosowego, znajdziemy tu także dodawanie listy rzeczy do zrobienia prosto ze skrzynki pocztowej, a także plików z komputera, Dropboxa lub Dysku Google. Na uwagę zasługuje możliwość przypomnienia o nieodebranych połączeniach.

Do organizacji notatek polecamy Evernote - notatki można zapisywać ręcznie lub je skanować. Aplikację można umieścić jako widżet na ekranie głównym. Oprócz tworzenia notatek możesz do niej dodawać także fragmenty witryn internetowych, obrazy, dźwięki i multimedia, aby skorzystać z nich w wolnej chwili. Dostępna jest wersja darmowa oraz płatna - do użytku prywatnego spokojnie wystarczy darmowa.

W organizacji czasu pomoże również wbudowany w system Android pomocnik, czyli Asystent Google - jego możliwości opisujemy w artykule "Komendy głosowe Asystenta Google". Znajdziesz tam pełne kompendium wiedzy na temat wszystkich możliwości, które pomogą Ci zarówno w pracy, jak i codziennym życiu. Przeczytaj koniecznie!

Najlepsze aplikacje ułatwiające używanie systemu

Edge Gestures to aplikacja kosztująca niecałe 7 złotych. W zamian za to możesz uruchamiać aplikacje, ustawiać poziom głośności oraz jasności, szybko przewijać i zmieniać strony za pomocą gestów. A to tylko przykładowe z wielu możliwości. Edge Gestures pozwala na stworzenie trzech stref na wyświetlaczu, które będą je obsługiwać. Na przykład możesz wybrać, że dłuższe przytrzymanie palca po lewej stronie ekranu przenosi Cię do ekranu głównego.

Taskbar to z kolei aplikacja pozwalająca stworzyć pasek zadań a la Windows na Androidzie. Zaleta? Nie musisz wracać za każdym razem do ekranu głównego, aby przeglądać i uruchamiać zainstalowane na smartfonie aplikacje. Pasek można przystosować do swoich potrzeb, a także w dowolnym momencie wysuwać go i chować. Co ciekawe - aplikacja ta działa pod Chrome OS, dzięki czemu możesz na Chromebooku mieć szybki dostęp do aplikacji z Androida. Taskbar jest darmowy!

Kolejna ciekawa propozycja to Action Launcher. Zastępuje standardowy ekran domowy w pełni konfigurowalnym i szybkim launcherem. Pozwala na import Twojego układu pulpitu z takich programów jak Apex, Nova, Google Now Launcher, HTC Sense, Samsung/Galaxy TouchWiz i fabryczny launcher Androida, dzięki czemu od razu poczujesz się jak u siebie. Inne zalety to dostosowania paska wyszukiwania Google poprzez dodawania skrótów i aplikacji. Choć jest darmowy, to jednak część opcji wymaga zakupu wersji Plus.

Najlepsze klawiatury dla Androida

Gboard czyli Klawiatura Google. Umożliwia pisanie gestami, pisanie głosowe, wstawianie animowanych GIF-ów i wiele innych opcji, m.in. wbudowaną wyszukiwarkę Google. Nie musisz już przełączać się między aplikacjami: wyszukujesz i udostępniasz wszystko z poziomu klawiatury. Jest w pełni darmowa.

SwiftKey Keyboard to klawiatura od Microsoftu. Jedną z jej zalet są wbudowane emoji, inną - możliwość przekazania w trakcie pisani swojej lokalizacji. Klawiaturę można połączyć z kalendarzem, a następnie umieszczać informacje z niego w polu tekstowym. Wbudowana wyszukiwarka sieciowa umożliwia podglądanie całych stron, a nawet wykonywanie zrzutów ekranu bez konieczności wychodzenia z aplikacji.

Chrooma - Klawiatura Kameleona & RGB to lekka, szybka klawiatura, która dostosowuje swój motyw kolorów do używanej aplikacji. Jest obsługiwana przez inteligentną sztuczną inteligencję, która zapewnia lepsze kontekstowe prognozy. Wiersz akcji neuronowych pomaga z emoji, cyframi, znakami interpunkcyjnymi sugestiami. Możesz również wyszukać i wysłać cały GIF. Zawiera liczne adaptacyjne i kolorowe motywy klawiatury. Wszystkie motywy są eleganckie i pasują do stylu telefonu. Klawiatura Chrooma może automatycznie zmienić ton koloru po wykryciu słabego światła. Możesz także ustawić timer i zaprogramować tryb nocny.