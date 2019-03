Android - najlepsze kontrolery 2019

Jak zwiększyć przyjemność z mobilnego grania? Graj przy użyciu kontrolera! Doradzimy Ci, które są warte Twojej uwagi.

Choć trudno w to dziś uwierzyć, dawno temu na system Android była ledwie garstka gier. Potem nastąpił ich wielki wysyp, a obecnie na topie mamy mobilne shootery jak Fortnite czy PUBG. Jest to mała rewolucja z dwóch powodów. Po pierwsze - na urządzeniach mobilnych zagościły gry w jakości komputerowej i konsolowej. Po drugie - w takich rozgrywkach nie sprawdza się sterowanie dotykowe. I tu właśnie z pomocą przychodzi kontroler do gier na smartfonie.

Kontroler do gier na smartfonie - na co zwrócić uwagę?

Kompatybilność - najważniejsza rzecz przy wyborze kontrolera do swojego urządzenia. Aby wybrać odpowiedni, musi on mieć wsparcie dla wersji systemu Android, której używasz na telefonie czy tablecie. Większość wspiera najnowsze edycje (czyli 8 i 9), jednak nie wszystkie mają kompatybilność wsteczną. Na tym jeszcze nie koniec - oprócz systemu operacyjnego również sama gra musi oferować obsługę dla kontrolera - informację o tym znajdziesz w ustawieniach oraz na stronie danego tytułu (jeśli taka istnieje). Wspomniane na początku Fortnite i PUBG Mobile takie wsparcie posiadają, mamy też nadzieję, że zostanie ono zaimplementowane w nadchodzącym Call of Duty: Mobile.

Design - kontrolery na Androida to rozmaite modele o różnych kształtach. Możesz wybrać taki, który przypomina kontroler Xbox One lub DualShock 4, ponieważ na co dzień grywasz na konsoli, jednak pamiętaj, że są także inne, mające dodatkowe funkcje, które znacznie zwiększają przyjemność płynącą z mobilnego grania. Na przykład kontroler z wbudowaną kieszenią na smartfona - takie rozwiązanie jest idealne dla grania na telefonie, ponieważ nie musisz szukać powierzchni, na której postawisz urządzenie. Ma je znajdujący się w zestawieniu Gamevice for Android, a także GameStir T1.

Cena - o ile za niewielkie pieniądze możesz kupić online tani kontroler dla Androida, to jednak lepiej zapłacić więcej za sprawdzony, markowy produkt od takich marek jak Gamevice, Microsoft czy SteelSeries. Przeciętna cena za dobry kontroler to ok. 200 zł - dlatego nie warto oszczędzać i kupować kontrolerów no-name.

Android - najlepsze kontrolery 2019

SteelSeries Stratus XL

SteelSeries Stratus XL to kontroler Bluetooth, który posłuży zarówno użytkownikom Androida, jak również iOS oraz Windows. Na urządzeniach przenośnych pozwala na sterowanie konsolowe, a wyglądam przypomina kontroler Xbox One, do którego dodano drążki analogowe z DualShock 4. Świetne połączenie, prawda?

Inaczej niż Nimbus dla iOS, wariant na Androida nie ma wbudowanego akumulatora, dlatego potrzebne będą bateryjki AA. Jeden komplet powinien wystarczyć aż na 40 godzin rozgrywki - czyli całkiem nieźle, zwłaszcza dla osób, które nie grają dużo. A jakieś minusy? Jedyny to taki, że nie ma żadnego zaczepu dla smartfona, toteż należy postawić urządzenie podczas grania.

Gamevice for Android

Gamevice for Android przypomina klasyczny kontroler do konsoli, który został przecięty na pół, a obie połówki mają od swoich wewnętrznych stron miejsce, na którym wesprą się krawędzie smartfona. Prawa połówka zawiera port na telefon, dlatego nie musisz ustanawiać połączenia bezprzewodowego czy łączyć się kablem.

Poniższy materiał wideo prezentuje kontroler i jego możliwości, a jeśli ktoś nie ma czasu oglądać, napiszę w skrócie, że kontroler ma dwa analogowe joypady, cztery przyciski po prawej oraz dwa przyciski na tyle. Konstrukcja jest przemyślana i kontroler lezy w dłoniach świetnie, ze sterowaniem nie ma problemów, podobnie jak z zakładaniem i zdejmowaniem smartfona.

Jakiś minus? Gamevice for Android jest jak na razie dostępne tylko dla smartfonów Google Pixel 3 oraz wybranych modeli Samsunga, w tym Samsung Galaxy S10.

DualShock 4 + Smart Clip

Jeśli masz PlayStation 4 i DualShock 4, dobra wieść - ten kontroler jest w pełni kompatybilny z systemem Android, z którym łączy się przez Bluetooth. Nie jest to żadna nowość dla użytkowników Sony Xperia, mających od jakiegoś czasu dostęp do PS4 Remote Play, ale poza nimi ten fakt jest mało znany. A szkoda, ponieważ DualShock 4 uchodzi obecnie za jeden z najlepszych kontrolerów na rynku. Dlaczego zatem nie skorzystać z niego do gier na Androida?

Kontroler Dual Shock nie ma uchwytu na smartfona, dlatego jest on potrzebny. Nazywa się on Smart Clip i kosztuje ok. 40 zł na Amazonie. Pozwala na połączenie kontrolera DualShock 4 ze smartfonem i cieszenie się wygodnym sterowaniem w grach.

Diswoe wireless controller

Diswoe wireless controller to kolejny dobry wybór dla graczy. Choć marka jest mało znana, firma ta produkuje wiele praktycznych akcesoriów, które sprzedawane są przede wszystkim na Amazonie.

Kontroler zaprezentowany na zdjęciu kosztuje ok. 120 złotych, oferuje specjalny uchwyt na smartfona i jest polecanym rozwiązaniem dla mobilnych graczy. Z podobnych rozwiązań można te ż zarekomendować kontroler BEBONCOOL, który obsługuje systemy Android już od wersji 2.3 i kosztuje podobnie.

Kontroler Xbox One

Choć nie każdy kontroler Xbox One jest kompatybilny z urządzeniami działającymi pod kontrolą systemu Android, większość egzemplarzy spełnia ten warunek. Microsoft dostrzegł potencjał rynku gier na Androida i można używać go bezprzewodowo nie tylko z konsolą i PC, ale też tabletami i smartfonami z Androidem.

Kontroler Xbox One cieszy się opinią wygodnego i praktycznego, oferuje również szeroką funkcjonalność. Poprzez stronę Microsoftu można go nawet spersonalizować, tworząc unikalny model. Podobnie do DualShock 4, nie ma żadnego zaczepu czy miejsca na smartfona, ale można znaleźć odpowiednie akcesoria online - i nie są one drogie!

Nintendo Switch Pro

Kontroler Nintendo Switch Pro kosztuje ok. 250 zł i jest kompatybilny z urządzeniami działającymi pod Androidem. Oprócz tego, że posłuży do nich, można oczywiście skorzystać z niego przy graniu na Nintendo.

Jedyna wada, to dość skomplikowana konfiguracja, jednak bez problemu znajdziesz w sieci odpowiednie poradniki, wyjaśniające krok po kroku, jak przeprowadzić cały ten proces. Wystarczy zrobićto raz i już można cieszyć się wygodnym, mobilnym graniem.