Aplikacja Biedronka – jak zainstalować? Wskazówki krok po kroku

Czy masz już aplikację Moja Biedronka? Jeśli nie – najwyższa pora pobrać ją na swoje urządzenie mobilne! Podpowiadamy, jak to zrobić i dlaczego warto.

Spis treści

Aplikacja Moja Biedronka – kto jeszcze jej nie pobrał, tego omijają spersonalizowane dodatkowe oferty promocyjne. Jeśli jesteś klientem tego dyskontu, koniecznie zaloguj się do aplikacji i zaglądaj tam codziennie. Czy wiesz, jak pobrać aplikację Moja Biedronka i jak się do niej zalogować? Poniżej przedstawiamy instrukcję krok po kroku – to bardzo proste.

Jak zainstalować aplikację Biedronki krok po kroku?

Prezentujemy krok po kroku, jak zainstalować aplikację Biedronki.

Aby pobrać aplikację na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się do sklepu AppStore lub Google Play (w zależności od typu posiadanego systemu operacyjnego). Po pobraniu aplikacji konieczna będzie rejestracja lub logowanie. Jeśli jesteś posiadaczem karty Moja Biedronka, wystarczy, że podasz swój numer telefonu. Następnie przepisz do aplikacji otrzymany w wiadomości SMS 6-cyfrowy kod weryfikacyjny. Aplikacja poprosi cię o zgodę na geolokalizację. Możesz jej nie wyrazić, jednak tym samym zrezygnujesz np. z dostępu do mapy sklepów i wyboru najbliższego, domyślnego sklepu.

Fot. PCWorld Fot. PCWorld

Co jest w aplikacji Biedronki?

W aplikacji Biedronki znajdziemy kilka bardzo ciekawych funkcji. Wśród nich warto wymienić m.in.:

Karta Moja Biedronka – dzięki temu nie musimy nosić jej zawsze przy sobie, a przy kasie wystarczy zeskanować kod kreskowy z ekranu telefonu.

– dzięki temu nie musimy nosić jej zawsze przy sobie, a przy kasie wystarczy zeskanować kod kreskowy z ekranu telefonu. Skaner cen – jeśli nie możemy dopasować artykułu do etykiety cenowej, wystarczy włączyć tą funkcję w aplikacji i, aby poznać cenę danej rzeczy, skierować obiektyw aparatu na kod kreskowy na produkcie.

– jeśli nie możemy dopasować artykułu do etykiety cenowej, wystarczy włączyć tą funkcję w aplikacji i, aby poznać cenę danej rzeczy, skierować obiektyw aparatu na kod kreskowy na produkcie. Historia transakcji – w aplikacji znajdziemy listę wszystkich dotychczasowych zakupów, dokonanych z kartą Moja Biedronka.

– w aplikacji znajdziemy listę wszystkich dotychczasowych zakupów, dokonanych z kartą Moja Biedronka. Aktualne gazetki – za pośrednictwem aplikacji możemy przeglądać aktualnie obowiązujące oferty promocyjne, a dodatkowo, najciekawsze promocje i informacje handlowe prezentowane są w panelu u samej góry, którego kafelki do złudzenia przypominają dobrze nam znane rozwiązania z mediów społecznościowych.

– za pośrednictwem aplikacji możemy przeglądać aktualnie obowiązujące oferty promocyjne, a dodatkowo, najciekawsze promocje i informacje handlowe prezentowane są w panelu u samej góry, którego kafelki do złudzenia przypominają dobrze nam znane rozwiązania z mediów społecznościowych. Shakeomat – codziennie znajdziemy w nim personalizowaną ofertę promocyjną (czasem rabaty sięgają nawet 90%).

Warto zapoznać się też z nowością od Biedronki – długo wyczekiwanym sklepem online Biedronka Home. Szerzej piszemy o nim pod tym linkiem.

