Aplikacje, które nie zadziałają na macOS 10.15 Catalina

Spis treści

Apple już na jesienie tego roku wypuści kolejne piętnaste już wydanie systemu macOS dla komputerów Mac. Najnowsze wydanie znane również jako macOS Catalina przyniesie jedną bardzo istotną z punktu widzenia użytkowników zmianę, która może nie być widoczna na pierwszy rzut oka, ale zaskoczy Cię w najmniej oczekiwanym momencie. Po aktualizacji pojawią się problemy z działaniem starszego oprogramowania oraz sterownikami dla starszych urządzeń peryferyjnych takich, jak drukarki, myszki oraz klawiatury.

Źródło: Apple

W tym artykule przyglądamy się aplikacjom, które nie są kompatybilne z najnowszym systemem macOS Catalina. Niektóre z tych aplikacji nie działały już z systemem macOS 10.14 Mojave, ale jesienią tego roku niekompatybilnych aplikacji będzie znacznie więcej, niż dotychczas.

Jeżeli zastanawiasz się, czy Twój komputer jest kompatybilny z najnowszym systemem sprawdzisz to w naszym artykule. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jakie nowości znajdziesz w najnowszym macOS Catalina możesz to sprawdzić tutaj.

Jeśli Twój Mac jest sprzed 2012 roku, i tak nie będziesz w stanie zaktualizować go do Cataliny, ale jeśli Twój Mac jest już na tyle stary, że być może myślisz,nad jego wymianą musisz zdawać sobie sprawę, że być może będzie on dostarczany z zainstalowanym systemem MacOS Catalina. Oznacza, że oprogramowanie, na którym obecnie pracujesz, może nie działać, jeśli zaktualizujesz go do nowszej wersji.

Nieobsługiwane staną się starsze wersje aplikacji wydanych nawet przez najbardziej znane firmy takie, jak Adobe, Microsoft, a nawet przez samo Apple. Większość z tych programów, które nie są kompatybilne to stare wersje sprzed kilku lat. Istnieje jednak spora rzesza użytkowników, którzy z nich korzystają, ponieważ nie korzystają z nich okazjonalnie, nie wykorzystują w pełni ich funkcji lub nie chcą płacić abonamentu za najnowsze wersje.

Wielu użytkowników spotkało się z problemem uruchomienia Photoshopa CS5 na macOS Mojave wydanym w 2018 roku. Problem ten rozwiązano i starsza wersja programu graficznego działa prawidłowo na macOS 10.14, ale podejrzewamy, że nie będzie już działać na macOS 10.15 Catalina.

Już podczas aktualizacji do Mojave wiele programów nie chciało poprawnie działać, ale po aktualizacji do Cataliny sytuacja będzie jeszcze gorsza, ponieważ w Mojave dało się zmusić starsze programy do działania. Nowy system posiada zmodyfikowaną architekturę, dzięki której nie będzie możliwe uruchomienie 32 bitowego oprogramowania.

Dlaczego 32 bitowe aplikacje nie są obsługiwane przez macOS Catalina?

Apple przygotowało specjalną stronę internetową, na której wyjaśnia dlaczego porzucono obsługę 32 bitowych aplikacji w najnowszej wersji systemu macOS Catalina. Apple uważa, że te starsze oprogramowanie nie oferuje tak dobrych wrażeń z użytkowania, jak nowsze wersje, a dodatkowo może spowalniać pracę komputera Mac.

Firma wyjaśnia, że nowsze 64 bitowe aplikacje mają dostęp do większej ilości pamięci, dzięki czemu są w stanie zaoferować większą wydajność podczas pracy.

Źródło: macworld

Przypominamy, że to nie pierwszy raz, kiedy Apple porzuciło wsparcie dla 32 bitowych aplikacji. System iOS nie wspiera ich od 2017 roku, kiedy to wprowadzono na rynek iOS 11. System ten obsługuje tylko i wyłączenie 64 bitowe aplikacje oraz urządzenia z procesorami Apple A7 (pierwszy 64 bitowy układ dla urządzeń mobilnych) oraz nowsze. Obecnie jak widać nadszedł czas również na porzucenie obsługi 32 bitowych aplikacji na komputerach.

Jak sprawdzić, czy aplikacje będą działać na macOS Catalina?

macOS 10.15 Catalina nie pozwoli już na uruchomienie jakiegokolwiek 32 bitowego oprogramowania. Z tego powodu pierwszą rzeczą, jaką powinieneś zrobić jest sprawdzenie, czy korzystasz jeszcze z jakiejś 32 bitowej aplikacji oraz czy jest ona dla Ciebie bardzo ważna. Warto zrobić to jeszcze przed aktualizacją do macOS Catalina, aby się nie rozczarować.

Oto, jak zidentyfikować 32 bitowe aplikacje w systemie macOS:

Kliknij logo Apple na pasku stanu w lewym górnym rogu ekranu

Wybierz opcję Ten Mac...

Przejdź do Raportu systemowego

Kliknij w sekcję Oprogramowanie > Aplikacje

Źródło: macworld

Sprawdź, czy używane przez Ciebie oprogramowanie jest wyszczególnione jako 64 bitowe. Możesz posortować listę według tej kolumny, aby na początku zobaczyć wszystkie aplikacje, które nie będą obsługiwane w macOS 10.15 Catalina (jeżeli takie posiadasz).

Zwróć również uwagę na pochodzenie aplikacji. Jeżeli w kolumnie Uzyskana z znajdziesz informacje, że dany program pochodzi od zidentyfikowanego dewelopera, Mac App Store lub Apple nie musisz się martwić. Możesz mieć jednak problemy, gdy w polu tym znajdziesz informacje o niezidentyfikowanym pochodzeniu. Może to powodować problemy z kompatybilnością w przyszłości.

Co zrobić, jeżeli aplikacja nie zadziała na macOS Catalina?

Jeżeli aplikacje, z której regularnie korzystasz nie będzie obsługiwana po aktualizacji do macOS 10.15 Catalina masz kilka opcji do wyboru:

Zaktualizowanie do nowszej wersji. Jest prawdopodobne, że deweloper zaktualizował aplikacje tak, aby była ona 64 bitowa i spełniała wszystkie inne wymagania Apple. Prawdopodobnie będziesz musiał pogodzić się z faktem, że będziesz musiał zapłacić za aktualizację. Możliwe, że będziesz musiał nieco zmienić swoje przyzwyczajenia. Jeżeli aplikacja nie została zaktualizowana musisz poszukać jej zamiennika.

Jeśli programista aplikacji nie zaktualizował jej lub być może zatrzymał jej dalszy rozwój możesz znaleźć alternatywną aplikację, która zadziała na Mac'u z macOS Catalina.

Kolejnym rozwiązaniem jest powstrzymanie się z aktualizacją. Opcja ta możliwa będzie jedynie na wyprodukowanych i sprzedanych już komputerach. Jeżeli zakupisz egzemplarz z fabrycznie zainstalowanym macOS 10.15 Catalina nie będziesz mógł skorzystać z 32 bitowych aplikacji, a downgrade do Mojave może się okazać niemożliwy. Pamiętaj również, że Apple prawdopodobnie będzie chciało jak najszybciej zakończyć wsparcie dla Mojave. To ostatni system z obsługą 32 bitowych aplikacji, które nie są mile widziane w Cupertino. Możliwe, że już w 2020 roku Mojave przestanie dostawać poprawki zabezpieczeń. Fakt ten potwierdza poniekąd informacja, że wszystkie komputery (poza Mac Pro z 2012 roku), które mogły być zaktualizowane do Mojave są kompatybilne również z macOS Catalina.

Mniej wygodnym, ale możliwym rozwiązaniem jest instalacja dwóch wersji systemu operacyjnego na jednym komputerze. Możesz zaktualizować swój komputer do Cataliny, a obok na oddzielnej partycji lub dysku (jeżeli posiadasz komputer z możliwością instalacji dwóch dysków) zainstalować starszą wersję macOS Mojave, aby nadal móc korzystać ze starszych programów.

Musisz wiedzieć również, że Apple nie zakończy wsparcia dla 32 bitowych aplikacji z dnia na dzień, Firma od kilku lat ostrzega deweloperów i zachęca ich do pisania 64 bitowych programów. Ci programiści, którzy nie mają jeszcze 64-bitowych wersji swoich aplikacji prawdopodobnie będą pracować nad migracją. Jeśli tego nie zrobią nadszedł czas, aby zastanowić się nad przejściem na bardziej nowoczesną aplikację. Każdemu programiście, który jeszcze nie zaktualizował swojej aplikacji kończy się już czas. Zakładamy, że jeżeli do tej pory aplikacja nie została zaktualizowana jej rozwój został prawdopodobnie zaniechany.

Z drugiej strony, większość 32-bitowych aplikacji ma nowsze wersje 64-bitowe. Jest prawdopodobne, że programiści zachęcą Cię do ich aktualizacji. Dotyczy to głównie popularnych programów, z których korzysta bardzo wiele osób.

Które aplikacje nie będą kompatybilne z macOS Catalina?

Oto niektóre z najbardziej znanych i popularnych aplikacji, które trzeba będzie zaktualizować przez instalacją macOS 10.15 Catalina:

Adobe Illustrator CS5

Abobe InDesign CS5 & CS6

Apple Aperture

Microsoft Excel 2011

Microsoft PowerPoint 2011

Microsoft Outlook 2011

Microsoft Word 2011

Jak widać na liście znajdują się starsze wersje popularnych programów. Nawet jeżeli używasz 64 bitowych wersji wyżej wymienionych programów nie ominą Cię pewne niedogodności. Możesz również doświadczyć programów z dodatkami i wtyczkami. Może się bowiem okazać, że sama aplikacja jest 64 bitowa, ale dodatki do niej zostały napisane jako aplikacje 32 bitowe.

Aplikacje od Apple, które nie zadziałają w macOS Catalina

Źródło: macworld

W przypadku kompatybilności ze starszymi programami problem dotyczy również samej firmy Apple, która posiada trochę starszych wersji programów, które nie są obecnie rozwijane, a nadal mają wielu użytkowników.

Mogą wystąpić problemy z niekompatybilnymi nośnikami w filmach Apple Movie, Final Cut Pro i Motion. Wynika to z faktu, że starsze formaty lub kodeki mogły zostać użyte do wyprodukowania tych plików multimedialnych. Powinieneś być w stanie przekonwertować te pliki do formatu H.264 w iMovie lub Final Cut Pro.

Aperture

Źródło: Apple

Jeżeli korzystasz z ostatniej wersji Aparture 3 wydanej w 2010 roku możesz myśleć, że problemy Cię nie dotyczą, ponieważ aplikacja jest 64 bitowa. Niestety tak nie jest. Apple zakończył rozwój tego programu już w 2014 roku, a na stronie wsparcia technicznego znajdziesz informację, że program nie będzie wspierany na systemach operacyjnych nowszych, niż macOS Mojave. Apple zaleca przejście do aplikacji Zdjęcia lub zakup Adobe Lightroom.

Pakiet biurowy iWorks

Źródło: Apple

Jeśli nadal używasz starszych wersji aplikacji iWork firmy Apple - Pages, Keynote i Numbers, być może będziesz musiał dokonać aktualizacji.

Wszystkie aplikacje pakietu iWork '09 (od 2009 r.) są 32-bitowe. Może to być problem dla tych użytkowników komputerów Mac, którzy wolą te stare wersje tych aplikacji od nowoczesnych odpowiedników.

Pierwszym pakietem biurowym iWork, który zawiera wersje 64 bitowej jest iWork 2013.

Jeżeli posiadasz pakiet biurowy iWork '09 musisz go zaktualizować do najnowszej wersji. Na szczęście wszystkie trzy programy są darmowe od 2017 roku i znajdziesz je w Mac App Store.

Final Cut Pro i Logic Studio

Źródło: Apple

Final Cut Pro oraz Logic Studio zostały zamienione w Final Cut Pro X oraz Logic Pro X w 2011 roku. Jeżeli nadal korzystasz ze starszej wersji oprogramowania zwróć uwagę, że aplikacje towarzyszące takie, jak DVD Studio Pro, Soundtrack Pro, Colour i Cinema Tools i tak nie są kompatybilne już z systemami High Sierra oraz Mojave.

Jeżeli chcesz nadal korzystać z tych programów musisz je zaktualizować lub zaniechać aktualizacji systemu i pozostać na starzej wersji macOS.

Aplikacje Microsoft, które nie zadziałają w macOS Catalina

Jeśli nadal korzystasz z aplikacji Microsoft Office for Mac 2011 (w pakiecie znajdują się aplikacje Word 2011, Excel 2011, PowerPoint 2011 i Outlook 2011), być może będziesz chciał dokonać aktualizacji.

Wersja 2011 składa się jedynie z 32 bitowych aplikacji, a Microsoft zrezygnował z wsparcia dla tej wersji w 2017 roku.

Nieobsługiwane aplikacje to:

Word 2011

Excel 2011

PowerPoint 2011

Outlook 2011

Office 2016 na początku również nie składał się z 64 bitowych aplikacji, ale podczas aktualizacji do wersji 15.25, która pojawiła się w sierpniu 2016 roku aplikacje 64 bitowe zastąpiły starsze 32 bitowe odpowiedniki. Jeżeli aktywnie korzystasz z Office 2016 lub masz wykupiony abonament Office 365 na pewno dostałeś już tę aktualizację. Jeżeli tak się jednak nie stało możesz ją łatwo zainstalować z tego linku.

Wszystkie nowsze wersje Office oraz Office 365 są w pełni kompatybilne z macOS Catalina. Dla pewności możesz jeszcze ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji przed przystąpieniem do procesu instalacji nowego systemu.

Jeżeli korzystasz z Office 2011 for Mac najwyższy czas pomyśleć nad aktualizacją. Możesz również rozważyć instalację bezpłatnego pakietu iWorks od Apple. Znajdziesz go w Mac App Store. Pakiet biurowy od Apple jest w pełni kompatybilny z plikami Office'a.

Aplikacje Adobe, które nie zadziałają w macOS Catalina

Firma Adobe rozpoczęła przejście na aplikacje 64-bitowe już w 2008 roku, ale niektórzy użytkownicy komputerów Mac nadal korzystają ze starych wersji, które nie będą obsługiwane w Catalinie. Główną przyczyną braku aktualizacji jest prawdopodobnie przejście firmy do modelu sprzedaży w ramach subskrypcji, który firma wprowadziła w 2011 r. w usłudze Creative Cloud.

Firma Adobe opublikowała blog zawierający listę wszystkich znanych problemów z jej produktami w Mojave i prawdopodobnie zrobi to samo w przypadku Cataliny po uruchomieniu aktualizacji do tego systemu operacyjnego. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Jeżeli nadal korzystasz ze starszych aplikacji i nie zaktualizowałeś ich do pakietu Creative Cloud być może będziesz musiał to uczynić.

Photoshop

Źródło: adobe

W przypadku Photoshopa Adobe jasno informuje, że zaleca korzystanie z najnowszej dostępnej wersji tego programu graficznego. Wiele użytkowników miało problem z instalacją starszych wersji Photoshopa CS5 na komputerach z systemem macOS Mojave.

Nie jest to jednak jedyna wersja Photoshopa, która miała problemy w Mojave. Pojawiły się problemy z kompatybilnością z Photoshopem 2018 i wcześniejszymi wersjami. Adobe zalecił klientom aktualizację do programu Photoshop CC 2019.

Illustrator

Ilustrator CS5 jest 32-bitowy, więc na pewno nie zadziała w Catalinie. Wersja CS6 Illustratora wydana w 2012 roku dodała 64-bitową obsługę, więc jeśli używasz Illustratora CS6 lub nowszego, nie powinieneś się martwić o jego kompatybilność z nowym systemem.

InDesign

InDesgin z pakietu CS5 to kolejna aplikacja, która przestanie działać po aktualizacji do macOS 10.15 Catalina. InDesign nie został zaktualizowany do 64-bitowej wersji aż do czasu wprowadzenia na rynek wersji CC, więc nawet wersja CS6 nie zadziała na komputerze z najnowszym systemem macOS.

Nawet obecna wersja miała pewne problemy z działaniem na macOS Mojave. Wystąpiły problemy z trybem ciemnym oraz znikaniem kursora.

Acrobat Pro

Źródło: adobe

Acrobat Pro w wersji 9.5.5 to kolejna 32 bitowa aplikacja od Adobe, która nie zadziała wraz z macOS Catalina. Nawet nowsze Acrobat DC i Acrobat DC Reader miały pewnie problemy na komputerach Mac, które spowodowane były niektórymi 32 bitowymi komponentami. Mamy nadzieję, że Adobe poradzi sobie z problemami, jakie trapią Acrobata jeszcze przed premierą macOS Catalina.

Lightroom

Lightroom jest 64-bitowy od czasu pojawienia się Lightroom 2 w 2008 roku, więc raczej nie będziesz miał problemów z kompatybilnością tego programu. Jedyna przypadłość Lightroom'a to samoczynne przełączanie się w tryb ciemny. Mamy nadzieję, że wraz z aktualizacją do Cataliny zostanie to naprawione.

Premiere Pro

Premiere Pro jest 64-bitowy od 2008 roku kiedy to Adobe wprowadziło Premiere Pro CS4, więc jest duża szansa, że korzystasz z nowszej wersji. Problemy, jakie trapią Premiere Pro to błąd w dostępie do mikrofonu i kamery raz niepoprawnie działający tryb ciemny.

After Effects

Źródło: adobe

After Effects jest 64-bitowy od czasu premiery wersji CS5 w 2010 roku.

Gry Aspyr, które nie zadziałają w macOS Catalina

Twórca gier Aspyr potwierdził, że przestanie sprzedawać 32-bitowe gry ,ponieważ nie będą one działać na komputerach z zainstalowanym systemem macOS 10.15 Catalina.

Przedstawiciele firmy zaznaczyli jednocześnie, że wiele z oferowanych tytułów jest już 64-bitowych lub zostaną zaktualizowane do września tak, aby bez problemu działały na macOS 10.15 Catalina.

Źródło: adobe

Następujące 32-bitowe gry zostaną usunięte z biblioteki Aspyr:

Borderlands: The Pre-Sequel

Call of Duty

Call of Duty 2

Call of Duty 4

Call of Duty Black Ops

Call of Duty Modern Warfare 2

Civilization IV

Civilization IV: Colonization

Doom 3

Duke Nukem Forever

Fahrenheit

Homeworld Remastered Collection

Prey

Quake 4

RAGE

Star Wars: Empire at War

Star Wars: Jedi Academy

Star Wars: Jedi Outcast

Star Wars: The Force Unleashed

Sims 2: Life Stories

Sims 2: Pet Stories

Sims 2: Castaway Stories

Tomb Raider 2

Co mogę zrobić, aby moje aplikacje nadal działały?

Zastanawiasz się, co możesz zrobić, aby Twoje aplikacje nie przestały działać w 2019 roku?

Oto nasze wskazówki: