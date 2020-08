Aplikacje z Windows'a na Chromebooku - jak zainstalować i czy warto?

Instalacja aplikacji z Windowsa na Chromebooku jest możliwa, ale dobrze się zastanów, czy chcesz to robić.

Chromebooki to tanie i świetnie działające laptopy pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego Chrome OS. Jest to lekkie oprogramowanie, które w większości opiera się na aplikacjach webowych, przeglądarce Chrome oraz programach pisanych z myślą o Androidzie. Co jednak w momencie, gdy potrzebujemy zainstalować jakiś program charakterystyczny dla systemu operacyjnego Windows?

Chromebook

Czysto teoretycznie jest to możliwe, co udowodnię w dzisiejszym materiale, ale już na początku radzę ostudzić nieco Twój entuzjazm. Rozwiązanie z pewnością nie działa tak, jakbyś sobie to wyobrażał.

Chwilę po uruchomieniu Sklepu Play na Chrome OS do biblioteki trafiła aplikacja CrossOver. Pozwala ona utworzyć maszynę wirtualną, aby uruchomić programy z Windowsa na Chrome OS. System operacyjny Chrome OS pracuje pod kontrolą zmodyfikowanego Linux'a, dzięki czemu twórcy mogli skorzystać z popularnego narzędzia Wine, co niesie za sobą sporo ograniczeń.

Wymagania

Niestety nie każdy model Chromebooka jest w stanie uruchomić aplikacje pisane z myślą o Windowsie. Niezbędny jest w miarę nowy Chromebook z procesorem Intel x86. Wszystkie konstrukcje z układami ARM nie będą w stanie uruchomić aplikacji CrossOver.

Dodatkowo potrzebujesz model z co najmniej 2 GB pamięci operacyjnej (zalecamy 4 GB) oraz co najmniej 200 MB wolnego miejsca na dysku na oprogramowanie CrossOver + dodatkowe miejsce na Twoje programy.

Potrzebujesz także dostępu do Sklepu Play. Sprawdź, jak go uzyskać w naszym poradniku.

Licencja systemu operacyjnego Windows nie jest wymagana. Sam system nie będzie uruchamiany na naszym Chromebooku.

Instalacja CrossOver

Jeżeli Twój Chromebook spełnia wszystkie wymagania techniczne i posiada aktywowany Sklep Play można przystąpić do instalacji CrossOver. Aplikacja znajduje się w Sklepie Play. Wystarczy ją wyszukać i zainstalować.

CrossOver w Google Play

Jakie aplikacje z Windowsa zadziałają

Jak łatwo się domyśleć największym problemem w przypadku oprogramowania CrossOver jest kompatybilność z poszczególnymi aplikacjami na Windowsa. Teoretycznie instalacja większości aplikacji jest możliwa, ale po drodze spotkamy mnóstwo problemów, które mogą nas skutecznie zniechęcić.

Po pierwsze ze względu na mało wydajne podzespoły Chromebooków możemy zapomnieć o uruchomieniu wymagających programów takich jak Vegas Pro czy Adobe Photoshop. Niestety nie uda się również zainstalować pełnej wersji pakietu biurowego Office.

Dodatkowo CrossOver w dalszym ciągu jest w fazie rozwoju, przez co oprogramowanie potrafi wyświetlać błędy i się zawieszać.

Aplikacja CrossOver przestała działać

Na stronie producenta znajdziesz aktualną listę przetestowanych i kompatybilnych aplikacji.

Instalacja aplikacji na Windowsa na Chromebooku

Po zainstalowaniu CrossOver możemy przejść do instalacji aplikacji. W tym celu należy uruchomić aplikację CrossOver. Na środku ekranu zobaczysz pole tekstowe z wyszukiwarką. Wystarczy wpisać tam nazwę programu, który chcesz zainstalować. Ważne, aby był on kompatybilny z CrossOver. W następnym kroku wystarczy kliknąć Install.

Wyszukiwarka aplikacji w CrossOver

Czasami konieczne może być własnoręczne pobranie pliku instalacyjnego danej aplikacji. Program CrossOver przeprowadzi Cię przez cały proces. Dostępne jest także rozszerzenie do przeglądarki Google Chrome, które ułatwia i znacząco przyśpiesza cały proces instalacji.

Testy CrossOver

Podczas tworzenia tego materiału postanowiłem zainstalować kilka aplikacji w celach testu. Niestety żaden z trzech programów nie zainstalował się w 100 procentach poprawnie.

Na początku zacząłem od CCleanera, który wyświetlił błąd związany z brakiem dostępu do bibliotek.

Instalator CCleaner. Widoczny layout Windowsa XP

Problem podczas instalacji CCleaner

Finalnie oprogramowanie uruchomiło się i poinformowało mnie, że pracuje na Windowsie XP i posiadam procesor sprzed kilkunastu lat.

Uruchomiony CCleaner ujawnia, że CrossOver korzysta z Wine

Kolejnym programem była przeglądarka internetowa Opera. Można ją zainstalować również jako program dla Linux'a przy wykorzystaniu naszego poradnika. Takie rozwiązanie działa dużo lepiej. CrossOver zainstalował starą wersję Opery dla Windowsa XP, która nie jest już wspierana.

Ostatnim programem był notatnik Notepad++.

Instalacja Notepad++

W tym wypadku instalacja odbyła się bez najmniejszych komplikacji, ale program nadal odpalił się w starej wersji dedykowanej Windowsowi XP, która dziś nie jest zbytnio użyteczna. Dodatkowo wystąpił problem z zapisem plików stworzonych w Notepad++.

Uruchomiony Notepad++

Windows vs Chrome OS - co wybrać?

Jak zainstalować aplikacje z Androida na Chrome OS?

Jak skonfigurować Chrome OS jak mistrz?

Jak wykonać zrzut ekranu na Chromebooku (Chrome OS)?

Jak zainstalować Linux na Chromebooku?