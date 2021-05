Apple AirTag - jak skonfigurować i korzystać z lokalizatora [PORADNIK]

Apple AirTag to najnowsze urządzenie firmy Apple. Jak skonfigurować i korzystać z lokalizatora? Sprawdź, co musisz wiedzieć o najnowszym akcesorium giganta z Cupertino.

Spis treści

Apple po wielu miesiącach przecieków finalnie zaprezentowało swój lokalizator AirTag zintegrowany z ekosystemem Apple oraz kontem Apple ID (iCloud).

Apple AirTag

Najnowsze akcesorium od Apple to świetny gadżet, który z pewnością nie raz uratuje życie zapominalskim.

W dzisiejszym materiale pokazujemy jak skonfigurować oraz jak korzystać z Apple AirTag.

Zanim przejdziemy do odpakowywania lokalizatora i przystąpimy do konfiguracji warto zaznaczyć, że z pełnej funkcjonalności AirTaga skorzystają posiadacze iPhone'a 11 oraz nowszych. iPhone SE 2020 oraz starsze generacje smartfonów od Apple nie posiadają układu Ultra Wideband UWB, który umożliwia nawigację ze strzałkami wprost do lokalizatora. Użytkownicy iPhone'a 6s oraz nowszych skorzystają z klasycznego lokalizowania z wykorzystaniem wbudowanego w lokalizator głośnika.

Apple AirTag - Pierwsze uruchomienie

Lokalizator Apple AirTag dostarczany jest w niewielkim opakowaniu. W środku znajdziemy sam lokalizator oraz kilka ulotek z informacjami o urządzeniu.

AirTag zasilany jest baterią komputerową CR2032. Producent deklaruje, że wystarcza ona na około 12 miesięcy pracy. iPhone sparowany z lokalizatorem AirTag poinformuje nas o konieczności wymiany baterii.

Domyślnie lokalizator jest wyłączony. Po odpakowaniu go z fabrycznej folii, Apple AirTag automatycznie uruchomi się i wyda dźwięk informujący o gotowości do konfiguracji.

W kolejnym kroku wystarczy umieścić AirTaga niedaleko (kilka-kilkanaście centymetrów) naszego iPhone'a. Na ekranie telefonu wyświetli się okienko, które przeprowadzi nas przez proces konfiguracji lokalizatora.

Smartfon poprosi nas o nazwanie AirTaga. Do wyboru mamy kilka predefiniowanych nazw, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zdefiniować własną nazwę lub przypisać emotikonę do lokalizatora AirTag.

Po nazwaniu lokalizatora telefon poinformuje nas o połączeniu lokalizatora AirTag z naszym kontem iCloud.

Po chwili konfiguracji lokalizator jest gotowy do działania. Smartfon zachęci nas do uruchomienia aplikacji Lokalizator, aby przetestować funkcjonowanie lokalizatora.

Apple AirTag - Jak korzystać z lokalizatora?

Po skonfigurowaniu lokalizatora AirTag możemy go umieścić w plecaku, portfelu lub innym miejscu. Po zakupie dodatkowych akcesoriów możemy przyczepić AirTaga do kluczy.

W momencie, gdy zgubimy element z przyczepionym lokalizatorem wystarczy, że uruchomimy na naszym smartfonie, tablecie lub komputerze aplikację Lokalizator. Alternatywnie możemy udać się na stronę iCloud.com.

Na smartfonach iPhone możemy wybrać Odtwórz dźwięk lub Znajdź. Po wybraniu pierwszej opcji lokalizator AirTag wyda z siebie donośny dźwięk, który pozwoli zlokalizować zagubiony przedmiot.

Druga opcja dostępna na urządzeniach z chipem Ultra Wideband pozwala na uruchomienie nawigacji, która z wykorzystaniem strzałek zaprowadzi nas do lokalizatora. Co ciekawe wyświetla się także odległość od zagubionego przedmiotu.

W przypadku komputerów Mac możemy jedynie podejrzeć lokalizację AirTaga.

Aplikacja Lokalizator na tabletach iPad pozwala Odtworzyć dźwięk.

Jak widać konfiguracja początkowa i korzystanie z lokalizatora AirTag nie są skomplikowane. Pamiętaj - do konta Apple iCloud możesz przypisać więcej, niż jeden lokalizator.