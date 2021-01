Apple Magic Keyboard vs klawiatura motylkowa [PORÓWNANIE]

Przez pięć lat Apple oferowało klawiaturę motylkową, która okazała się totalnym niewypałem. Obecnie wszystkie komputery przenośne mają zupełnie nową klawiaturę Magic Keyboard. Na przykładzie MacBook'a Pro z 2019 roku oraz MacBooka Air z procesorem Apple M1 porównujemy oba typy klawiatur.

Spis treści

Apple na przestrzeni ostatnich kilku lat mocno eksperymentowało z odchudzaniem laptopów, wymianą portów na uniwersalne złącze USB Typu C oraz nową klawiaturą o niższym skoku, która była niezbędna do zmniejszenia wymiarów obudowy.

MacBook Air ma inne opcje przypisane do przycisków funkcyjnych

W 2015 roku gigant z Cupertino postanowił gruntownie przebudować swoje komputery przenośne, których konstrukcja pamiętała jeszcze pierwsze dziesięciolecie XXI wieku. W ten oto sposób na rynku pojawił się kontrowersyjny MacBook z ekranem Retina o przekątnej 12 cali. Komputer ten wyposażono w zaledwie jeden port USB Typu C, gładzik Force Touch bez fizycznego kliku oraz owianą złą sławą klawiaturę motylkową.

Apple zdołało zbudować pełnowymiarowego i pełnoprawnego laptopa z pasywnym chłodzeniem, który ważył znacznie mniej, niż 1 kg. Niestety w tym celu konieczne było zaprojektowanie specjalnej obudowy oraz klawiatury z mechanizmem motylkowym.

Klawiatura motylkowa oferuje niski skok klawisza. Pisanie na niej przypomina nieco uderzanie w stół. Mimo niezadowolenia konsumentów na przestrzeni czterech lat Apple wyposażyło wszystkie swoje komputery przenośne z lat 2015-2019 w klawiatury motylkowe.

Klawiatura motylkowa

Poniżej znajdziesz listę urządzeń, które posiadają ten typ klawiatury:

12 calowy MacBook (wszystkie modele)

MacBook Air (2018-2019)

MacBook Pro (od 2016 roku do 2019 roku; wersje z portami USB Typu C, 13 oraz 15 calowe, z oraz bez paska Touch Bar)

Apple nie było w stanie poradzić sobie z problemami z klawiaturą motylkową. Na rynku pojawiły się łącznie trzy generacje tego rozwiązania, które nie są idealne. Producent uruchomił program naprawczy. Każdy MacBook z klawiaturą motylkową może zostać odesłany na jej wymianę w przeciągu czterech lat od daty zakupu. Szczegóły znajdziesz tutaj. Niestety wymiana nie eliminuje problemu w 100%. Nowa klawiatura po pewnym czasie ponownie może wymagać wymiany na kolejną sztukę.

Problemy klawiatury motylkowej

Myślisz, że klawiatura motylkowa ma tylko jeden problem? To spory błąd. Jest ich co najmniej kilka. Poniżej znajdziesz najważniejsze:

Głośna praca klawiatury

Nieoczekiwane wpisywanie losowych znaków

Podwójne wpisanie tej samej litery

Niepewna praca klawiszy

Niereagowanie na kliknięcie

Obniżona wygoda względem poprzednich klawiatur stosowanych w MacBook'ach

Wraz z MacBookiem Pro 16 pod koniec 2019 roku na rynku pojawiła się nowa klawiatura Magic Keyboard, która swoim zachowaniem, wyglądem i działaniem przypomina rozwiązania stosowane w starych modelach MacBooka takich, jak MacBook Air 2017 czy MacBook Pro z lat 2009-2015.

Klawiatura Magic Keyboard

Obecnie wszystkie sprzedawane aktualnie modele MacBooka posiadają już klawiaturę Magic Keyboard.

Do redakcji PCWorld.pl dzięki uprzejmości sklepu X-Kom trafił nowy MacBook Air z procesorem Apple M1, który posiada klawiaturę Magic Keyboard. Skorzystałem z okazji i postanowiłem sprawdzić, jak nowe rozwiazanie wypada w stosunku do klawiatury motylkowej trzeciej generacji z mojego MacBooka Pro 13 z paskiem Touch Bar z 2019 roku.

Już w tym momencie mogę nadmienić, że czas testów MacBooka Air 13 był idealnym momentem, aby odesłać mojego prywatnego MacBooka Pro 13 na wymianę klawiatury motylkowej w ramach programu naprawczego.

Magic Keyboard - cechy charakterystyczne

Klawiatura Magic Keyboard od swojego poprzednika - klawiatury motylkowej różni się już na pierwszy rzut oka.

Klawiatura motylkowa i Magic Keyboard. Widoczny grubszy pulpit roboczy MacBooka Air przy zawiasie

Klawisze znacznie wystają poza obrys obudowy, a przerwy pomiędzy nimi są zauważalnie większe. W przypadku MacBooka Pro przemodelowano także pasek Touch Bar.

MacBook Pro 13 z klawiaturą Magic Keyboard posiada fizyczny przycisk ESC oraz czytnik linii papilarnych niebędący integralną częścią dotykowego paska.

Wadliwy mechanizm motylkowy zastąpiono klasycznym mechanizmem nożycowym. Dzięki niemu skok klawisza jest dłuższy, a reakcja nadal pozostaje wyraźna, ale jest nieco miększa, przez co dłonie nie męczą się tak podczas pisania.

Wrażenia z użytkowania

Jako użytkownik MacBooka Pro 13 z klawiaturą motylkową trzeciej generacji bardzo ucieszyłem się na długodystansowy test MacBooka Air 13 z procesorem Apple M1 oraz klawiaturą Magic Keyboard. W trakcie jego trwania mogłem na bieżąco porównywać obie klawiatury. Poniżej znajdziesz moje subiektywne odczucia.

Klawiatura motylkowa i Touch Bar zintegrowany z przyciskiem ESC

MacBook Pro 13 pełni u mnie funkcję dodatkowego komputera wykorzystywanego na studiach, w pracy, na wyjazdach oraz na kanapie. Na codzień korzystam z iMac'a 21,5 oraz świetnej klawiatury Logitech MX Keys (zapoznaj się z recenzją).

Już kupując MacBooka Pro 13 zdawałem sobie sprawę z problemów klawiatury motylkowej. Wiedziałem jednak, że MacBook nie będzie moim głównym sprzętem do pisania. Tylko dlatego zdecydowałem się na niego licząc się z faktem, że za kilka miesięcy lub rok komputer pojedzie do serwisu na wymianę klawiatury.

Klawiatura motylkowa niezależnie od generacji jest bardzo specyficzna w użytkowaniu. Znam ludzi, którym przypadła do gustu, ale zdecydowana większość użytkowników na nią narzeka. Osobiście nie lubię krótkiego skoku o bardzo twardym zakończeniu. Sytuacji nie ułatwia Touch ID zintegrowane z Touch Barem, dzięki czemu czasami miewam problem z odnalezieniem czytnika linii papilarnych oraz brak fizycznego klawisza ESC, który akurat osobiście nie dokucza mi tak bardzo, jak przewidywałem.

MacBook Pro 13 (srebrny) oraz MacBook Air 13 (Space Gray)

Podsumowując klawiatura motylkowa do najwygodniejszych nie należy i korzystam z niej jedynie w sytuacjach, w których nie mam dostępu do iMaca. Gdy tylko pojawia się możliwość przesiadam się na komputer stacjonarny lub podpinam bezprzewodową Magic Keyboard do MacBooka.

Klawiatura motylkowa jest niewygodna, ale to nie jej najwieksza wada. Na MacBooku Pro napisałem około 100 artykułów i recenzji na PCWorld.pl oraz 15-20 stron prac zaliczeniowych na uczelni. Po takiej ilości wprowadzonego tekstu klawiatura odmówiła posłuszeństwa. Obecnie klawisze 1,2 oraz strzałki nie pracują tak jak powinny. Działają jakby zostały zalane herbatą lub kawą. W związku z tą usterką MacBook Pro po porównaniu i wykonaniu zdjęć pojechał na wymianę klawiatury w ramach programu naprawczego (komputer posiada 16 miesięcy), a ja zająłem się Magic Keyboard.

Klawiatura Magic Keyboard rozwiązuje wszystkie problemy swojego poprzednika. Skok klawisza jest znacznie większy przez co dłonie nie męczą się podczas wprowadzania dużej ilości tekstu. Dodatkowo większe przerwy między klawiszami sprzyjają szybszemu pisaniu i minimalizują ryzyko popełnienia pomyłki.

Apple nie wymieniło podświetlenia, ale nie jest to wadą. Klawisze nadal oferują kilkunastostopniowe podświetlenie z wykorzystaniem białych diód LED.

MacBook Air nie posiada paska Touch Bar i to jedyny element, którego brakuje mi z mojego MacBooka Pro. Poza tym na klawiaturze Magic Keyboard napisałem już kilka artykułów i kilkadziesiąt newsów. Po kilku dniach mogę powiedzieć, że to rozwiązanie znacznie lepsze od klawiatury motylkowej, a wygoda wprowadzania jest podobna do tej, którą znam z mojej klawiatury Logitech MX Keys.

Dodatkowe funkcje Touch Bar w Microsoft Word

Wygoda to nie jedyna nowość klawiatury Magic Keyboard. Apple finalnie poradziło sobie z problemami technicznymi i użytkownicy nowszych modeli MacBooka nie narzekają już na "lepiące się klawisze" lub samoczynne klikanie wybranych liter na klawiaturze. Specjalnie na potrzeby tego artykułu przejrzałem najpopularniejsze fora dyskusyjne i w przeciwieństwie do klawiatury motylkowej nikt nie narzeka na awaryjność Magic Keyboard.

Podsumowanie

Nowe komputery z klawiaturą Magic Keyboard nie oferują nowych funkcji czy odświeżonego designu. Zamiast tego dostajemy znacznie większy komfort użytkownika, który jest nieoceniony dla osób pracujących na codzień z tekstem. Nie można również zapomnieć o wyeliminowaniu problemów, które wiązały się z koniecznością wysłania komputera na naprawę gwarancyjną lub skorzystanie z bezpłatnego programu naprawczego.

MacBook Pro 13 (srebrny) oraz MacBook Air 13 (Space Gray)

Testy MacBooka Air 13 z procesorem Apple M1 i klawiaturą Magic Keyboard spowodowały, że poważnie zastanawiam się nad wymianą mojego wcale nie starego i w zupełności wystarczającego pod kątem wydajności MacBooka Pro 13 z 2019 roku na nowy model z końca 2020 roku.

Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem MacBooka i kuszą Cię starsze egzemplarze z klawiaturą motylkową, które gdzieniegdzie są jeszcze oferowane zdecydowanie odradzam zakup takiego komputera. Dużo lepszym wyborem jest najtańszy MacBook Air z początku 2020 roku, a najlepszym bazowy MacBook Air z procesorem Apple M1.

MacBooka Air 13 z procesorem Apple M1 w testowanej konfiguracji kupisz tutaj.