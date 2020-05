Apple TV i AirPlay 2 - jak poprawnie skonfigurować telewizor

Posiadasz iPhone'a/iPad'a lub Mac'a i nowoczesny telewizor? Pokazujemy, jak skonfigurować i skorzystać z Apple TV oraz AirPlay 2. Te rozwiązania pozwolą Ci w łatwy sposób strumieniować multimedia z urządzeń Apple bezpośrednio na telewizor.

Spis treści

Po wielu latach Apple postanowiło otworzyć nieco swój zamknięty ekosystem. Wraz z premierą nowej usługi Apple TV+ w październiku 2019 roku ogłoszono, że producenci sprzętu RTV będą mogli instalować aplikację Apple TV na swoich telewizorach. Dodatkowo ruch ten spowodował, że dostęp do technologii strumieniowego przesyłania multimediów - AirPlay 2 stał się znacznie łatwiejszy.

Niespodziewana decyzja Apple sprawiła, że na rynku pojawiło się mnóstwo nowych telewizorów z obsługą Apple TV oraz AirPlay 2. Dodatkowo niektórzy producenci zdecydowali się na udostępnienie aktualizacji oprogramowania układowego dla swoich telewizorów, która wprowadza obsługę rozwiązań od Apple.

Dzięki aplikacji Apple TV na telewizorze możemy uzyskać dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w usłudze. W tym miejscu należy przypomnieć, że roczna subskrypcja Apple TV+ kosztująca normalnie 299,88 zł jest darmowa dla wszystkich osób, które zdecydują się na zakup nowego iPhone'a lub iPad'a.

AirPlay 2 to z kolei technologia strumieniowego przesyłania multimediów pomiędzy kompatybilnymi urządzeniami, która działa na podobnej zasadzie, co Google Chromecast.

W tym artykule na przykładzie iPhone'a, Mac'a oraz telewizora Samsung Q60R (sprawdź nasz test) pokazujemy, jak poprawnie skonfigurować oraz korzystać z Apple TV oraz AirPlay 2.

Apple TV - Wymagania

Zasadniczo, aby skorzystać z Apple TV potrzebny jest nam jedynie telewizor kompatybilny z aplikacją Apple TV. Posiadanie innego urządzenia od Apple jest zbędne.

W chwili obecnej aplikacja Apple TV dostępna jest na większości telewizorów Samsunga z roku modelowego 2018 oraz nowszego. Apple TV znajdziemy również na niektórych modelach telewizorów LG oraz w podstawkach Roku i Amazon Fire TV. Aktualną listę kompatybilnych urządzeń znajdziesz tutaj.

W przypadku starszych telewizorów być może trzeba będzie zaktualizować oprogramowanie układowe do najnowszej wersji.

Poza telewizorem/podstawką kompatybilną z Apple TV potrzebujemy również konto Apple ID, które jest wymagane do zalogowania się w usłudze Apple TV+.

Dokładną instrukcję tworzenia konta Apple ID znajdziesz tutaj.

Apple TV - Konfiguracja

Jeżeli posiadamy telewizor kompatybilny z Apple TV aplikacja powinna zostać preinstalowana przez producenta. W przypadku jej braku należy udać się do sklepu z aplikacjami i posiłkując się wyszukiwarką zainstalować aplikację Apple TV.

Następnym krokiem jest uruchomienie Apple TV na telewizorze.

Musimy kliknąć w Rozpocznij oglądanie.

Program zapyta nas czy chcemy wysyłać analizy do Apple. Możemy wybrać opcję Wysyłaj do Apple lub Nie wysyłaj.

Po wybraniu jednej z opcji zobaczymy ekran główny Apple TV. Niestety w tym momencie nie obejrzymy jeszcze żadnego materiału.

Aby zalogować się do Apple TV za pomocą Apple ID i potwierdzić, że jesteśmy subskrybentem usługi Apple TV+ należy z górnej belki wybrać koło zębate i przejść do ustawień oraz przejść do zakładki Konta i wybrać Zaloguj się.

W tym miejscu możemy zalogować się za pomocą urządzenia mobilnego, telewizora lub utworzyć Apple ID.

Logowanie za pomocą urządzenia mobilnego wymaga posiadania telefonu lub tabletu z systemem iOS/iPadOS. W kolejnym kroku należy zeskanować kod QR wyświetlający się na telewizorze za pomocą aparatu na urządzeniu mobilnym.

Telefon poinformuje nas o logowaniu, a po około miniecie aplikacja Apple TV na telewizorze przeładuje się.

To wszystko, co trzeba zrobić, aby skonfigurować Apple TV na telewizorze.

AirPlay 2 - Wymagania

AirPlay 2 ma nieco większe wymagania, niż Apple TV. Aby skorzystać z tego rozwiązania potrzebujemy kompatybilny telewizor oraz urządzenie wyprodukowane przez firmę Apple - iPhone'a/iPad'a lub komputer Mac.

W przypadku urządzeń mobilnych wymagany jest systemem operacyjny iOS w wersji 12.3 lub nowszy. Komputery Mac są kompatybilne z AirPlay 2 pod warunkiem, że posiadają zainstalowany system operacyjny macOS 10.14.5 Mojave lub nowszy.

Wbudowaną funkcję AirPlay 2 posiada Apple TV oraz wybrane telewizory produkowane przez Samsunga, Sony, VIZIO oraz LG. Aktualna lista kompatybilnych urządzeń znajduje się tutaj.

Dodatkowo aby ułatwić zakup telewizora z Apple TV producenci zostali zobowiązani do umieszczania na pudełku logotypu AirPlay 2.

AirPlay 2 - Konfiguracja

Aby skorzystać z AirPlay 2 musimy uruchomić tą funkcję na telewizorze. W przypadku modeli Samsunga należy przejść od Ustawienia > Ogólne > Ustawienia Apple AirPlay i uruchomić AirPlay. Szczegółowe informacje odnośnie uruchomienia AirPlay znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.

W przypadku urządzeń od Apple AirPlay 2 jest domyślnie uruchomiony. Należy jedynie pamiętać, aby oba urządzenia zostały połączone z tą samą siecią Wi-Fi. Tylko wtedy możliwe będzie wyszukanie telewizora.

AirPlay 2 - Udostępnianie ekranu z iPhone'a/iPad'a

Aby udostępnić ekran z iPhone'a/iPad'a na telewizor kompatybilny z funkcją AirPlay 2 należy wysunąć centrum powiadomień oraz wybrać opcje Klonowanie ekranu.

W następnym kroku należy wybrać interesujące nas urządzenie, na które chcemy przesyłać obraz.

Podczas pierwszego łączenia konieczne będzie podanie kodu wyświetlającego się na telewizorze.

To wszystko, co trzeba zrobić, aby udostępniać ekran iPhone'a/iPad'a na telewizor. Aby zakończyć udostępnianie należy przejść do centrum powiadomień, wybrać ekran i kliknąć Zakończ klonowanie.

AirPlay 2 - Udostępnianie ekranu z komputera Mac

Aby udostępnić lub rozszerzyć ekran komputera Mac musi on być połączony z tą samą siecią co telewizor z wbudowanym AirPlay 2. Na komputerze Mac na pasku górnym pojawi się ikonka udostępniania ekranu. Po jej kliknięciu wybieramy urządzenie, na które chcemy przesyłać obraz. Również w tym przypadku podczas pierwszego łączenia konieczne będzie podanie kodu z telewizora.

Po połączeniu możemy zarządzać AirPlay 2 z poziomu komputera Mac. Możliwe jest klonowanie wybranego przez nas ekranu lub wykorzystanie telewizora z AirPlay jako drugiego ekranu.

Aby zakończyć połączenie należy wybrać Zakończ AirPlay.

AirPlay 2 - Udostępnianie multimediów

AirPlay 2 umożliwia również udostępnianie multimediów. W tym celu należy przejść do aplikacji Zdjęcia na komputerze, telefonie lub tablecie od Apple, wybrać element, który chcemy udostępnić, kliknąć ikonkę udostępniania oraz wybrać AirPlay i interesujący nas telewizor.