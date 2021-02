Apple Watch SE vs Apple Watch Series 6. Czy warto dopłacać?

Apple Watch SE i Apple Watch Series 6 to najnowsze smartwatche od Apple. Oba modele wyglądają tak samo, ale Apple Watch Series 6 jest znacznie droższy. Dlaczego model SE jest o aż 600 zł tańszy? Którym modelem warto się zainteresować?

Spis treści

We wrześniu 2020 roku Apple zaprezentowało nowe modele zegarków Apple Watch. Po raz drugi w historii obok flagowego Apple Watch Series 6 pojawił się tańszy model Apple Watch SE. Na pierwszy rzut oka oba zegarki wyglądają bardzo podobnie, a różnica w cenie wynosi aż 600 zł. Czym zatem różni się Apple Watch SE od Apple Watch Series 6? Czy warto dopłacać do flagowego modelu? W dzisiejszym materiale porównujemy oba zegarki i pomagamy podjąć odpowiednią decyzję.

Apple Watch SE

Pamiętaj! W sprzedaży nadal pozostaje Apple Watch Series 3. Zegarek ten kosztuje obecnie 999 zł. To mocno przestarzała konstrukcja z ponad trzyletnim stażem rynkowym. Jeżeli rozważasz zakup Apple Watch Series 3 to lepiej dopłać 300 zł do modelu Apple Watch SE.

Apple Watch SE vs Apple Watch Series 6 - Cena

Standardowo zaczynamy od jednego z najważniejszych aspektów czyli ceny.

Apple Watch SE w wersji z 40 mm kopertą kosztuje 1299 zł. Identycznie wyglądający Apple Watch Series 6 w wersji z 40 mm kopertą kosztuje 1899 zł.

Większe modele z kopertą w rozmiarze 44 mm są droższe o 150 zł. Możemy również wybrać modem 4G LTE, za który zapłacimy dodatkowo 250 zł decydując się na Apple Watch SE oraz aż 450 zł w przypadku Apple Watch Series 6.

Apple Watch SE vs Apple Watch Series 6 - dostępne koperty i paski

Jak łatwo się domyśleć, tańszy model Apple Watch SE dostępny jest w mniejszej ilości konfiguracji.

Decydując się na Apple Watch SE możemy wybrać kopertę w rozmiarze 40 mm lub 44 mm wykonaną z aluminium. Do wyboru mamy trzy wersje kolorystyczne - gwiezdną szarość, srebrną oraz złotą.

Apple Watch Series 6 (z lewej), Apple Watch SE (w środku) i Apple Watch Series 3 (z prawej)

Klasyczne Apple Watch SE skonfigurujemy z opaską solo, plecioną opaską solo, paskiem sportowym, opaską sportową, paskiem skórzanym oraz bransoletą.

Apple Watch SE dostępny jest również w wersji Nike. Więcej informacji o wersji Nike znajdziesz w naszym poradniku.

Apple Watch z kolekcji Nike

Apple Watch Series 6 kupimy w rozmiarze 40 mm oraz 44 mm. Do wyboru mamy kopertę wykonaną z aluminium lub stali nierdzewnej. Koperta aluminiowa dostępna jest w kolorze gwiezdnej szarości, srebrnym, złotym, niebieskim oraz czerwonym (PRODUCT)RED. Decydując się na kopertę wykonaną ze stali nierdzewnej zapłacimy co najmniej 3199 zł. Do wyboru kolor mocnego grafitu, srebrny oraz złoty.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kupić Apple Watch Series 6 w wersji Nike.

Apple Watch SE vs Apple Watch Series 6 - Wygląd

Oba zegarki wyglądają niemalże identycznie. Oczywiście mówimy o konfiguracjach z aluminiową kopertą w wersjach kolorystycznych dostępnych w Apple Watch SE i Apple Watch Series 6.

Niewielkie zmiany znajdziemy na spodzie. Apple Watch Series 6 posiada dodatkowe czujniki. Ze względu na obecność EKG koronka posiada aluminiową wstawkę.

Apple Watch Series 6 z kopertą ze stali nierdzewnej podczas pomiaru EKG

Rozmiar wyświetlacza, przyciski, grubość obudowy, głośniki oraz mikrofony są identyczne. Apple Watch Series 6 rozpoznamy po niegasnącym wyświetlaczu Retina, który stale pokazuje godzinę.

Apple Watch SE vs Apple Watch Series 6 - Wyświetlacz

Wyświetlacz Apple Watch SE i Apple Watch Series 6 na pierwszy rzut oka wygląda identycznie. W zegarkach zastosowano ekran OLED LTPO o jasności maksymalnej 1000 nitów. Główna różnica to niegasnący wyświetlacz w modelu Series 6. Oznacza to, że droższy model stale wyświetla aktualną godzinę.

Niegasnący wyświetlacz w Apple Watch Series 6

W Apple Watch SE musimy poruszyć nadgarstkiem, aby wybudzić wyświetlacz i sprawdzić godzinę.

Niegasnący ekran idealnie sprawdza się podczas treningów. Zegarek wyświetla wtedy aktualne postępy treningu.

Apple Watch SE vs Apple Watch Series 6 - Pulsoksymetr i EKG

Droższy model Apple Watch Series 6 podobnie, jak modele Series 4 i Series 5 posiada wbudowane EKG. Dodatkowo pojawił się pulsoksymetr, który pozwala mierzyć nasycenie tlenem we krwi. Elementów tych nie znajdziemy w Apple Watch SE. Posiada on jedynie pulsometr, aktywny wysokościomierz, GPS oraz kompas. Moduły te znajdziemy również w Apple Watch Series 6.

Apple Watch SE vs Apple Watch Series 6 - Procesor

Apple Watch SE posiada procesor Apple S5, który wcześniej stosowany był w modelu Apple Watch Series 5.

Model Apple Watch Series 6 wyposażono w nieco wydajniejszy procesor Apple S6. Oba układy zbudowano z wykorzystaniem 64 bitowej architektury. Apple chwali się, że Apple S6 jest o 20% szybszy od Apple S5, ale w praktyce różnice nie jest odczuwalna. Oba modele mają również chip W3 odpowiedzialny za łączność bezprzewodową. Apple Watch Series 6 posiada dodatkowo układ U1 Ultra Wideband, który pozwala na lokalizowanie iPhone'a. Opcja ta działa z modelami iPhone 11 oraz nowszymi. Poprawia ona nieco zasięg i jakość połączenia.

Apple Watch SE vs Apple Watch Series 6 - dwuzakresowe Wi-Fi

Z nowym procesor Apple S6 zintegrowano również moduł Wi-Fi obsługujący częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz. Apple Watch SE połączy się jedynie z sieciami 2,4 GHz.

Apple Watch SE vs Apple Watch Series 6 - Podsumowanie

Apple Watch SE i Apple Watch Series 6 wyglądają niemalże identycznie. Po dokładnym przejrzeniu specyfikacji technicznej widać kilka różnic takich, jak obecność EKG, niegasnącego wyświetlacza i pulsyksometru w nowym modelu. Te najważniejsze elementy odróżniające oba modele, które wpływają na wyższą cenę Apple Watch Series 6. Decydując się na droższy model możemy wybierać dodatkowe kolory kopert oraz zdecydować się na model "premium" wykonany ze stali nierdzewnej.

Apple Watch Series SE

Czy opłaca się dopłacić 600 zł do modelu Apple Watch Series 6? To zależy. Na co dzień skorzystamy z niegasnącego ekranu, który stale pokazuje godzinę i najważniejsze powiadomienia. Co ważne robi to przy zachowaniu identycznego czasu pracy na baterii, jak w modelu SE.

Do modelu Series 6 z pewnością dopłacą użytkownicy, którzy mają problemy z sercem (wbudowane EKG i pulsoksymetr).

Jeżeli nie zamierzasz korzystać z powyższych funkcji zdecydowanie warto zaoszczędzić 600 zł i wybrać model Apple Watch SE.