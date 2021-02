Apple Watch vs Apple Watch Nike - wyjaśniamy różnice [PORADNIK]

Zamierzasz kupić Apple Watch i zastanawiasz się, czym różni się wersja Nike od zwykłego Apple Watch? Wyjaśniamy różnice i doradzamy, który model warto wybrać.

Spis treści

Apple Watch to najpopularniejszy smartwatch na rynku. W ofercie znajdziemy obecnie modele Series 3, SE oraz Series 6. Każdy Apple Watch sprzedawany jest w kilku konfiguracjach różniących się wykończeniem oraz paskami. Dodatkowo Apple umożliwia zakup zegarka Apple Watch w wersji Nike.

Apple Watch Nike

W dzisiejszym materiale przyglądamy się zwykłemu Apple Watch oraz wersji Nike. Czym różni się wersja Apple Watch Nike od klasycznego Apple Watch?

Apple Watch Series 3, Apple Watch SE, Apple Watch Series 6

Obecnie Apple sprzedaje trzy modele Apple Watch.

Cennik otwiera Apple Watch Series 3 z 2017 roku. Zegarek ten kosztuje co najmniej 999 zł, a jego zakup jest już mocno nie opłacalny. Dodatkowo Apple nie sprzedaje już Apple Watch Series 3 w wersji Nike.

Kolejnym modelem jest Apple Watch SE. Jego cena startuje z poziomu 1299 zł. Zegarek ten posiada odświeżoną obudowę, większy ekran, wydajniejsze podzespoły, lepszą baterię oraz wiele innych zmian.

Topowym modelem jest Apple Watch Series 6 wyposażony w niegasnący ekran Retina oraz wbudowane EKG. Jego cena zaczyna się od 1899 zł.

Apple Watch Nike

Współpraca Apple z Nike rozpoczęła się w 2016 roku. Wtedy na rynku pojawił się Apple Watch Series 2 w wersji Nike. Od tej pory na półkach sklepowych pojawiają się kolejne zegarki Apple Watch w wersji Nike. Mowa o Apple Watch Series 3 Nike, Apple Watch Series 4 Nike, Apple Watch Series 5 Nike, Apple Watch SE Nike oraz Apple Watch Series 6 Nike.

Cechą charakterystyczną zegarków opracowywanych we współpracy z Nike jest charakterystyczny pasek sportowy z większą ilością otworów przepuszczających powietrze oraz aluminiowa koperta. Wersji Nike nie można zamówić z wykończeniem ze stali nierdzewnej lub ceramiki. Oznacza to, że chcąc kupić droższego Apple Watch musimy sięgnąć po klasyczną odmianę.

Obecność tylko aluminiowej koperty oraz inne paski to nie jedyne zmiany w wersji Nike.

Apple Watch vs Apple Watch Nike - Cena

Na wstępie zaczniemy od ceny. Apple Watch w wersji Nike kosztuje tyle samo, co bazowe wersje zwykłych modeli Apple Watch.

Oznacza to, że za Apple Watch SE Nike zapłacimy co najmniej 1299 zł, a za Apple Watch Series 6 Nike co najmniej 1899 zł. W obu przypadkach mówimy o wersjach z 40 mm kopertą. Możemy wybrać model z 44 mm kopertą oraz wersje z dodatkowym modemem sieci 4G LTE (w Polsce działa jedynie w Orange i wymaga karty eSIM).

Apple Watch vs Apple Watch Nike - Opcje konfiguracji

Wraz z premierą Apple Watch Series 5 uruchomiono opcję Apple Watch Studio. Nowe zegarki Apple Watch nie są sprzedawane już w pakiecie z paskiem. Kupujący może dowolnie personalizować kopertę oraz pasek. Oznacza to, że chcą kupić model, który nie jest dostępny jako predefiniowana konfiguracja nie musimy już dokupować dodatkowego paska.

Każdy Apple Watch Series 5, SE oraz Series 6 dostarczany jest w dwóch opakowaniach. W jednym znajdziemy zegarek, a w drugim pasek. Tyczy się to również egzemplarzy kupionych u autoryzowanych sprzedawców.

Decydując się na zakup Apple Watch Nike mamy nieco mniejsze możliwości konfiguracji.

Apple Watch Studio

Do wyboru mamy dwa rozmiary koperty - 40 mm i 44 mm. Apple Watch Nike zamówimy jedynie z kopertą wykonaną z aluminium. Do wyboru mamy dwie wersje kolorystyczne koperty - gwiezdną szarość oraz srebrną.

Gdy wybierzemy już interesującą nas kopertę możemy wybrać jeden z dwóch rodzajów pasków. Apple do Apple Watch Nike proponuje pasek sportowy Nike wykonany z fluoroelastometru lub opaskę sportową Nike wykonaną z materiału. Łącznie do wyboru mamy 11 pasków, co w połączeniu z dwoma kolorami koperty daje nam łącznie 22 kombinacje kolorystyczne.

Względem zwykłego Apple Watch nie możemy wybrać koperty wykonanej ze stali nierdzewnej.

Nie zamówimy również Apple Watch Nike z aluminiową kopertą w kolorze czerwonym lub niebieskim.

Apple Watch Series 6 z niebieską kopertą z aluminium i złotą kopertą ze stali nierdzewnej

Modelu Nike nie możemy kupić z opaską solo, plecioną opaską solo, klasyczną opaską sportową, paskiem skórzanym oraz bransoletą. Z drugiej strony zwykłego Apple Watch nie zamówimy z paskiem sportowy Nike ani opaską Nike.

Apple Watch Series 6 w wersjach niedostępnych w Apple Watch Series 6 Nike

Oczywiście do Apple Watch Nike bez problemu zamontujemy dowolny pasek, ale musimy zakupić go oddzielnie.

Apple Watch vs Apple Watch Nike - Wygląd koperty

Na pierwszy rzut oka koperta Apple Watch Nike wygląda identycznie, jak koperta w klasycznym, aluminiowym modelu Apple Watch. Dopiero po dokładnym obejrzeniu obudowy zauważymy logo Nike na spodniej części obudowy - niedaleko pulsometru i innych czujników.

Logo Nike na kopercie Apple Watch Nike Źródło: appleinsider.com

Apple Watch vs Apple Watch Nike - Pasek sportowy Nike

Apple Watch najczęściej sprzedawany jest z sportowym paskiem Nike. Podobnie, jak klasyczny pasek sportowy wykonano go fluoroelastometru. Wersja Nike posiada jednak większą ilość przetłoczeń, które mają za zadanie odprowadzać pot spod zegarka. Spora ilość okrągłych otworów wentylacyjnych jest również ciekawym akcentem stylistycznym, który może się podobać. Każdy pasek sportowy Nike jest dwukolorowy np. czarno-biały lub antarcytowo-czarny.

Apple Watch Series 6 Nike

Apple Watch vs Apple Watch Nike - Dodatkowe tarcze

Decydując się na zakup Apple Watch powinniśmy wiedzieć że wersja Nike posiada kilka dodatków w systemie operacyjnym watchOS. Decydując się na zakup Apple Watch Nike w zestawie otrzymamy cztery dodatkowe tarcze zaprojektowane przez Nike.

Hybrydowa tarcza Nike

Tarcz dedykowanych Apple Watch Nike nie zainstalujemy na klasycznych zegarkach Apple Watch. Poza nimi modele Nike posiadają wszystkie tarcze dostępne w klasycznych Apple Watch.

Dodatkowe tarcze Nike

Apple Watch vs Apple Watch Nike - Preinstalowana aplikacja Nike Run Club

Apple dedykuje modele Nike osobom uprawiającym sport. Zegarek Apple Watch Nike reklamowany jest jako idealny kompan do biegania. Model Nike posiada preinstalowaną aplikację Nike Run Club, która pozwala śledzić nasze postępy. Program ten możemy zainstalować również na klasycznych zegarkach Apple Watch. Z punktu widzenia polskiego konsumenta jest on gorszy od wbudowanej aplikacji treningowej. Nike Run Club śledzi tylko aktywność biegową, nie jest dostępny w języku polskim i działa zauważalnie wolniej.

Aplikacja Nike Run Club

Podsumowanie - czy warto wybrać wersję Nike?

Jak widać Apple Watch Nike jest podobny do zwykłej wersji Apple Watch, ale istnieje kilka różnic.

Jeżeli kupujesz zegarek z myślą o monitorowaniu swojej aktywności fizycznej to zdecydowanie warto wybrać model Nike. Sam zdecydowałem się na Apple Watch z kolekcji Nike i po ponad roku użytkowania wiem już, że pasek sportowy Nike jest podczas treningów znacznie wygodniejszy od paska sportowego proponowanego przez Apple. Dodatkowo podobają mi się dodatkowe tarcze, a skoro w cenie zwykłego Apple Watch otrzymujemy kilka gratisów, to dlaczego nie skorzystać z tej oferty.