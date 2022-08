Asystent Google nie działa na Galaxy Watch 5? Mamy na to sposób

Jeśli chcesz skonfigurować Google Assistant na swoim urządzeniu z Wear OS, wymaga to pewny nieoczywistych kroków.

Samsung odsłonił serię Galaxy Watch 5 podczas wydarzenia Galaxy Unpacked 2022 na początku tego miesiąca. Pierwszy zestaw nabywców otrzymuje teraz swoje Galaxy Watch 5 i Watch 5 Pro, a Google ma kilka ważnych porad dla użytkowników, którzy mają problemy z konfiguracją Asystenta Google na swoim nowym smartwatchu.

Jeśli chcesz skonfigurować Asystenta Google na swoim urządzeniu z Wear OS, wymaga to aktywowania Asystenta w telefonie. Możesz także włączyć komendę "Hey, Google" i włączyć wyniki osobiste. Teraz Google ostrzegł klientów w związku z pewnymi niesprecyzowanymi problemami podczas konfigurowania Asystenta Google na ich zegarkach z serii Galaxy Watch 5.

Firma zauważa, że jeśli proces nie powiedzie się, to użytkownicy powinni poczekać około 15 minut po zakończeniu konfiguracji zegarka przed ponowną próbą. Choć może to brzmieć jak dość bezgłosowe rozwiązanie, to jednak zdziałało ono cuda dla posiadaczy Galaxy Watch 5.

Co ważne, musisz skonfigurować Google Assistant na swoim Galaxy Watch 5, ponieważ nie jest to domyślny asystent głosowy. Jest to niesławny asystent Bixby, więc jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas konfigurowania Asystenta Google na Galaxy Watch 5, postępuj zgodnie z radą Google i sprawdź, czy to pomaga. Jeśli nie, to trzeba będzie prawdopodobnie poczekać na aktualizację naprawiającą błędy.