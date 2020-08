Back to School to idealny czas na zmianę routera [PORADNIK]

Powrót do szkoły to czas wymiany urządzeń elektronicznych na nowe. Nie wolno zapominać o sprzęcie sieciowym zapewniającym stabilne połączenie z interetem. Sprawdź najciekawsze routery firmy TP-Link, które pozwalają stworzyć szybkie, bezpieczne i niezawodne sieci lokalne z mnóstwem funkcji dodatkowych.

Powrót do szkoły to idealny moment na zakup nowego sprzętu który posłuży do nauki i pracy w nadciągającym roku szkolnym oraz znacznie dłuższej perspektywie czasowej. Uczniowie oraz ich rodzicie bardzo często decydują się na zakup nowych przyborów szkolnych, do których z pewnością zaliczają się już komputery oraz smartfony bez których młodsze pokolenie nie wyobraża sobie nauki. Dodatkowo sprzęt elektroniczny stał się jeszcze bardziej użyteczny podczas pandemii koronawirusa, która wymusiła szybkie przejście na zdalny model nauczania w podstawówkach, szkołach średnich oraz na uczelniach wyższych. Mało osób pamięta jednak, że aby zapewnić sobie dostęp do zdalnej edukacji potrzebne są nie tylko komputer, książki, smartfon czy tablet, ale także nowoczesne, wydajne i niezawodne urządzenia sieciowe, które pozwalają szybko i sprawnie korzystać z Internetu.

Router TP-Link

Specjalnie z tego powodu we współpracy z firmą TP-Link przygotowaliśmy poradnik, w którym przedstawiamy kluczowe cechy nowoczesnego routera domowego dla uczniów/studentów oraz pracowników zdalnych, a także przedstawiamy kilka ciekawych modeli, którymi warto się zainteresować.

Czym jest router?

Na samym wstępie zaczniemy od wyjaśnienia czym jest router, jakie cechy charakterystyczne posiada oraz do czego służy. Jako ciekawostkę możemy dodać, że router w języku polskim nazywany jest również trasownikiem, ale z nazwą tą nie spotykamy się już od dobrych dwudziestu lat.

W wielkim skrócie router jest specjalnym typem komputera, który został zaprojektowany do wykonywania specjalnych funkcji. Mowa o łączeniu różnych sieci komputerowych. Router tworzy sieć lokalną, do której podpinamy (przewodowo oraz bezprzewodowo) nasze urządzenia takie, jak komputery, laptopy, smartfony, tablety czy urządzenia Internetu rzeczy. Dodatkowo router umożliwia połączenie urządzeń zgromadzonych w sieci lokalnej z siecią globalną czyli Internetem. Poza tą funkcją nowoczesne routery pozwalają określić najlepszą (najszybszą) ścieżkę przesyłu danych oraz mają wiele dodatkowych opcji takich, jak udostępnianie plików czy tworzenie wielu sieci bezprzewodowych w tym samym czasie.

Jakie cechy powinien mieć nowoczesny router domowy?

Routery podobnie, jak inny sprzęt elektroniczny w dalszym ciągu się rozwijają. Na półkach sklepowych co jakiś czas pojawiają się nowe modele zgodne z najnowszymi standardami łączności. Nie brakuje również kolejnych innowacyjnych funkcji dodatkowych oraz coraz potężniejszy anten, które umożliwiają zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowej. Na pocieszenie możemy dodać, że router starzeje się dużo wolniej od komputera czy smartfona. Dobierając odpowiedni sprzęt po krótkiej konfiguracji możemy na kilka lat zapomnieć o jego wymianie na nowszy sprzęt. Decydując się na router posiadający wsparcie dla najnowszych standardów łączności gwarantujemy sobie spokój użytkowania na lata. To właśnie dlatego należy niezwykle rozsądnie podejść do sprawy wyboru i zakupu routera domowego.

Gigabit Ethernet

Większość nowoczesnych modeli posiada gniazda RJ-45 w standardzie Gigabit Ethernet. To bardzo ważne, ponieważ tylko one pozwalają wykorzystać coraz szybszy Internet stacjonarny, którego średnia prędkość w naszym kraju wynosi już prawie 70 Mbps podczas pobierania i 29 Mbps pobierania. W większych miastach, gdzie światłowód jest już popularny za kilkadziesiąt złotych możemy mieć nawet kilkuset megabitowe łącze. Posiadając router ze starszym standardem Fast Ethernet nie będziemy w stanie wykorzystać przepustowości większej niż 100 Mbps.

Porty Gigabit Ethernet

Dwuzakresowe Wi-Fi

Obecnie w przypadku urządzeń domowych coraz częściej odchodzi się od łączności przewodowej na rzecz wykorzystania połączenia bezprzewodowego Wi-Fi. Niezwykle ważne jest, aby router posiadał możliwość tworzenia sieci Wi-Fi w standardzie 2,4 GHz oraz 5 GHz. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy duży zasięg oraz wysoką wydajność, a także możliwość optymalnego rozłożenia ruchu sieciowego. Sieć w standardzie 2,4 GHz jest wolniejsza, bardziej zatłoczona, ale za to ma znacznie lepszy zasięg. Sieć 5 GHz oferuje wysoką wydajność, niskie opóźnienia oraz mniejsze zakłócenia w zamian za mniejsze pokrycie zasięgiem. Połączenie cech charakterystycznych sieci 2,4 GHz oraz 5 GHz pozwala na lepsze wykorzystanie łączności bezprzewodowej w naszych domach.

Intuicyjne oprogramowanie i aplikacja mobilna do zarządzania

Każdy nowoczesny router powinien posiadać rozbudowany, atrakcyjny wizualnie i jednocześnie intuicyjny interfejs sieciowy, który pozwoli na szybkie i wygodne zarządzanie pracą routera i zmianę ustawień konfiguracyjnych. Coraz więcej routerów posiada również dedykowane aplikacje na urządzenia mobilne, które pozwalają skonfigurować router oraz na bieżąco monitorować jego stan. Programy mobilne takie, jak TP-Link Tether/Deco umożliwiają zarówno konfigurację, jak i monitorowanie wykorzystania sieci na bieżąco.

Interface routera TP-Link MR600

Wszystkie z wyżej wymienionych cech powinny znaleźć się w nowoczesnym routerze niezależnie od posiadanego przez nas budżetu. Nawet kupując router za niewiele ponad 100 zł możemy liczyć na obecność Gigabit Ethernet, dwuzakresowego Wi-Fi oraz nowoczesnego oprogramowania.

Decydując się na droższy router warto wybrać model posiadajcy dodatkowe funkcje.

Port USB

Port USB wbudowany w router pozwala między innymi na podłączenie zwykłej drukarki i współdzielenie jej dla wszystkie urządzeń znajdujących się w naszej sieci lokalnej. Możliwe jest także udostępnianie plików oraz stworzenie prostego dysku sieciowego np. na zdjęcia lub kopie zapasowe naszych urządzeń. Routery posiadają czasami nawet dwa porty USB 3.0, które mogą działać w tym samym czasie i wykonywać dwie różne czynności.

Porty USB 2.0 i USB 3.0 w routerze

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 to najnowszy standard połączeń bezprzewodowych, który dopiero wkracza na rynek. Smartfony i urządzenia mobilne wspierają Wi-Fi 6 dopiero od zeszłego roku, a nadal nie każdy model posiada wbudowaną kartę sieciową z Wi-Fi 6. Nie zmienia to faktu, że decydując się na router obsługujący Wi-Fi 6 w przyszłości skorzystamy z dodatkowych korzyści takich, jak obsługa większej ilości urządzeń końcowych, brak problemów z opóźnieniami oraz jeszcze większa wydajność pozwalająca na płynne przesyłanie materiałów w 4K, a nawet 8K.

Logo Wi-Fi 6

Wbudowany modem sieci komórkowej

Na rynku znajdziemy także routery stacjonarne z wbudowanym modem sieci komórkowej. Rozwiązanie to sprawdzi się w miejscach, gdzie nie ma dostępu do przewodowego Internetu. To także świetna opcja dla studentów, którzy często zmieniają swoje miejsce zamieszkania i nie chcą co chwilę wykonywać cesji z operatorami sieci przewodowych. Router stacjonarny z wbudowanym modemem sieci komórkowej przyda się także osobom, które często wyjeżdżają na działkę.

Gdy wiemy już, jakie cechy powinien posiadać nowoczesny router domowy, który sprawdzi się podczas nauki, pracy zdalnej oraz odpoczynku możemy przejść do opisu poszczególnych modeli, którymi naszym zdaniem warto się zainteresować.

TP-Link Archer MR600 - idealny router dla studenta

TP-Link Archer MR600 to stacjonarny router Wi-Fi z wbudowanym modemem sieci komórkowej w standardzie 4G LTE. Archer MR600 z pozoru wygląda jak klasyczny router domowy. Dopiero, gdy dokładnie przyjrzymy się portom wejścia/wyjścia zauważymy miejsce na kartę SIM, które zdradza, że w środku znalazł się modem 4G+ LTE kategorii 6.

TP-Link Archer MR600

Z tego właśnie powodu Archer MR600 to idealne rozwiązanie dla osób mieszkających w domach i mieszkaniach bez dostępu do Internetu przewodowego oraz często przeprowadzających się studentów. Przewagą MR600 nad przenośnymi punktami dostępowymi MiFi jest pokrycie zasięgiem sieci Wi-Fi, za które odpowiadają dedykowane anteny zewnętrzne. Dodatkowo decydując się na Archer MR600 nie mamy problemu z ilością urządzeń podłączonych do naszej sieci lokalnej. Router z jednej kary SIM jest w stanie udostępnić Internet 64 urządzeniom (60 bezprzewodowo, 4 przewodowo).

TP-Link Archer MR600 jak na nowoczesny router przystało posiada funkcję konfiguracji plug and play. Wystarczy włożyć kartę SIM i podłączyć urządzenie do zasilania. Nie zabrakło również wsparcia dla technologii OneMesh, która pozwala na dodawanie kolejnych urządzeń sieciowych w celu rozszerzenia naszej sieci lokalnej.

Tani nie znaczy wolny - TP-Link Archer C6

TP-Link Archer C6 to jeden z tańszych routerów dostępnych na naszym rynku. Co uczniowie i studenci otrzymają za około 150 zł? Przede wszystkim możliwość skorzystania z szybkiego połączenia z Internetem bez konieczności wydawania setek złotych na nowy router.

TP-Link Archer C6

Archer C6 pomimo bardzo niskiej ceny startowej oferuje możliwość skorzystania z technologii MU-MIMO, która zapewnia wysoką przepustowość sieci bezprzewodowej. Nie brakuje także aż czterech anten zewnętrznych oraz obsługi Wi-Fi 2,4 GHz oraz 5 Ghz.

Router Archer C6 dzięki obecności Beamformingu (kształtowania wiązki) zapewnia szybkie połączenie z siecią poprzez lokalizowanie urządzeń końcowych.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że Archer C6 posiada pełne wsparcie dla aplikacji mobilnej Tether, co nie jest oczywiste w tak tanich konstrukcjach. Wyróżnikiem jest także aż 36 miesięczna gwarancja producenta.

TP-Link Archer C6 to świetna propozycja dla osób szukających routera o rewelacyjnym stosunku wydajności do ceny.

Nowoczesne technologie nie muszą kosztować majątku - TP-Link Archer AX10

TP-Link Archer AX10 to jeden z najtańszych routerów z Wi-Fi 6 w naszym kraju. Aby skorzystać z tej nowoczesnej technologii bezprzewodowego przesyłania danych musimy wydać jedynie nieco ponad 300 zł. Patrząc na możliwości routera Archer AX10 nie jest to wygórowana kwota.

TP-Link Archer AX10

AX10 to dwupasmowy router, który oferuje prędkości do 1201Mb/s w paśmie 5GHz oraz 300Mb/s w paśmie 2,4GHz, a wszystko przy wykorzystaniu Wi-Fi 6. Na pokładzie znajdziemy także MU-MIMO oraz Beamforming, co dodatkowo zwiększa wydajność i zmniejsza opóźnienia. Za zasięg odpowiadają sporych rozmiarów anteny zewnętrzne umieszczone w tylnej części routera.

Archer AX10 posiada technologię Smart Connect, która pozwala na automatyczne wybieranie optymalnego pasma dla każdego podłączonego sprzętu. Dzięki temu podczas nauki oraz jednoczesnej pracy wszystkie urządzenia powinny posiadać szybki dostęp do zasobów sieciowych oraz Internetu.

Za wydajność odpowiada trzyrdzeniowy procesor o taktowaniu 1,5 GHz, który na bieżąco analizuje sytuację sieciową i został przystosowany do pracy pod obciążeniem. Chip dba o minimalizację opóźnień oraz optymalne rozłożenie ruchu sieciowego.

Probelmy z zasięgiem? Tani system Mesh Deco M4

Sieć Mesh to kolejna nowość na rynku urządzeń sieciowych. Zdecentralizowana sieć Wi-Fi jest świetnym rozwiązaniem pozwalającym zneutralizować wszelkie problemy z łącznością. Jeżeli mieszkasz w dużym mieszkaniu lub domu TP-Link Deco M4 pozwoli znacząco rozszerzyć zasięg Twojej sieci Wi-Fi oraz wyeliminuje problemy z miejscami bez dostępu do Internetu.

TP-Link Deco M4

System Deco M4 składa się z dwóch stacji bazowych, które możemy rozmieścić według naszych preferencji i potrzeb. Całość pracuje w standardzie 802.11ac i oferuje przepustowość do 867 Mb/s w sieci 5 GHz oraz do 300 Mb/s w sieci 2,4 Ghz.

Dodatkowo każda stacja bazowa Deco M4 posiada dwa porty LAN, którymi podłączymy urządzenia przewodowe takie, jak komputer stacjonarny czy konsola do gier.

TP-Link Deco M4 posiada również rozbudowany system kontroli rodzicielskiej, co z pewnością spodoba się rodzicom. Rozwiązanie pozwala na ustawianie limitów czasowych spędzonych w Internecie. Można także filtrować dostępne treści pod kątem wieku pociech.

System Mesh Deco M4 może być zarządzany z aplikacji mobilnej Deco oraz za pośrednictwem Amazon Alexa i IFTTT.

Mobilność to także wydajność - TP-Link M7650

TP-Link M7650 to wysokiej klasy mobilny router z wbudowanym modemem sieci 4G LTE. Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników przebywających poza domem mających dosyć rozładowujących się smartfonów, które udostępniają Internet innym urządzeniom. Dzięki M7650 możemy szybko i wygodnie korzystać z hotspotu LTE przez wiele godzin.

TP-Link M7650

W środku M7650 znajduje się wydajny modem 4G LTE Cat 11, który korzysta z agregacji pasma, co pozytywnie wpływa na prędkość połączenia z Internetem. Maksymalna prędkość pobierania danych wynosi nawet 600 Mb/s. Co ciekawe podobnie, jak routery stacjonarne, również TP-Link M7650 umożliwia udostępnianie sieci 5 GHz oraz 2,4 GHz.

Hotspot mobilny pozwoli na jednoczesne połączenie do 32 urządzeń. Takiej ilości nie obsłuży nawet flagowy smartfon za kilka tysięcy złotych. Dodatkowo dzięki baterii o pojemności 3000 mAh możemy korzystać z Internetu nieprzerwanie przez 15 godzin. Ładowanie odbywa się za pośrednictwem przewodu microUSB, a router możemy swobodnie podłączyć do komputera za pomocą dołączonego do zestawu kabla.

TP-Link M7650 posiada również czytnik kart pamięci w formacie microSD, który pozwala na udostępnianie plików w sieci lokalnej.

Zarządzenie odbywa się za pośrednictwem interfejsu sieciowego lub aplikacji tpMiFi. Na obudowie M7650 znajduje się również wyświetlacz pokazujący najważniejsze informacje o statusie urządzenia.

