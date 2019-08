Back to school 2019 - sprawdź, co warto kupić

Wrzesień coraz bliżej. Sprawdzamy, jakie produkty przydadzą się uczniom oraz ich rodzicom.

Spis treści

Już 2 września 2019 roku tysiące uczniów powróci do szkolnych ławek. Część z nich dostało się do nowych wymarzonych liceów i techników. Najmłodsze dzieci po raz pierwszy przekroczą szkolne mury.

Pierwszy dzwonek, jaki zadzwoni w szkole jest też ostatnim dzwonkiem dla rodziców, którzy wyposażają swoje pociechy w niezbędne przybory. W dzisiejszych czasach potrzebne są nie tylko podręczniki, zeszyty, piórniki, przybory do pisania, ale także urządzenia elektroniczne, bez których ani rusz.

Dzieci coraz częściej korzystają z technologii, która otacza ich z każdej strony. Widok kilkulatka ze smartfonem w ręku nikogo już nie zdziwi. Oczywiście wszystkie urządzenia elektroniczne, a w szczególności te z dostępem do sieci potencjalnie mogą być szkodliwe, ale rozsądnie używany sprzęt elektroniczny jest niezastąpiony w nauce. Przyda się także do zrelaksowania się po całym tygodniu lekcji oraz zajęć dodatkowych.

Nasz poradnik Back to School na rok szkolny 2019/2020 dedykujemy wszystkim uczniom szkół podstawowych, szkół średnich: liceów, techników oraz nowo powstałych szkół branżowych, a także ich rodzicom, którzy w zdecydowanej większości wypadków finansują zakupy.

Wybierając produkty do naszego zestawienia braliśmy pod uwagę kilka ważnych czynników. Po pierwsze dzieci posiadają nadprzyrodzone zdolności do testowania wytrzymałości nie tylko swoich rodziców, ale również sprzętu elektronicznego. Również nastolatkowie rzadko traktują go z należytą dbałością. Z tego właśnie powodu wybieramy urządzenia ze średniej oraz niższej półki cenowej. Dzieci, a także młodzież nie potrzebują topowych flagowych smartfonów, ani bardzo mocnego desktopa.

Dużo ważniejsza jest cena, a także warunki gwarancyjne i koszty napraw. Czasami lepiej kupić tańszy telefon i wymienić go za rok lub gdy ulegnie uszkodzeniu, niż kupować drogiego smartfona, w którym wymiana ekranu może kosztować nawet 1000 zł.

Przygotowując poradnik zakupowy skupiamy się na wszelkiego rodzaju sprzęcie elektronicznym oraz gadżetach. Wybieramy trzy najlepsze urządzenia z danej kategorii i przedstawiamy ich zalety.