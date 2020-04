Bezpieczne alternatywy dla Zoom - Microsoft Teams, Google Meet i WebEx

Obawiasz się o bezpieczeństwo przy korzystaniu z ZOOM’a? Omawiamy dla Was alternatywne narzędzia do wideokonferencji -Microsoft Teams, Google Meet, WebEx.

Spis treści

Spore grono nauczycieli odczuło frustrację, gdy dowiedziało się o problemach z bezpieczeństwem połączeń podczas korzystania z wideo-komunikatora ZOOM i postanowiło szukać rozwiązań alternatywnych. W USA sprzyjała temu decyzja przedstawicieli nowojorskiego systemu szkolnictwa, która zabroniła korzystania z komunikatora. Firmy takie jak SpaceX czy Google także poprosiły pracowników o usunięcie tego oprogramowania z komputerów firmowych, powołując się na zagrożenie bezpieczeństwa.

Wiele osób w obliczu napływających informacji, rozpoczęło poszukiwanie alternatyw na własną rękę. Nie jest to takie proste - kluczowym atutem Zoom, jest możliwość komunikacji z aż 25 osobami - czyli przykładowo całą klasą uczniów.

Sprawdziliśmy, jakie programy mogą zastąpić Zoom. Skoncentrowaliśmy się przy tym na oprogramowaniu, które jest bezpłatne - przynajmniej na czas trwania pandemii.

Microsoft Teams

Oprogramowanie to przeznaczone jest dla przedsiębiorstw, jednakże teraz jest darmowe dla szkół, uczniów oraz nauczycieli.

W w ubiegłym tygodniu Microsoft zaprosił do współpracy nauczycieli. Na blogu umieścił także informację, w której zapewnia, że stosowana przez nich kontrola prywatności, uniemożliwia postronnym osobom dołączenia do spotkania i jego zakłócania.

Jak podkreśla Microsoft - Ty decydujesz, kto spoza organizacji może bezpośrednio dołączyć do Twoich spotkań, a kto powinien czekać w lobby na kogoś, kto go wpuści.

Możliwe jest również usuwanie uczestników podczas spotkania, wyznaczanie "prezenterów" i "uczestników" oraz kontrola, którzy uczestnicy spotkania mogą prezentować swoje treści. Jak można przeczytać: Zaawansowana sztuczna inteligencja monitoruje czaty, aby zapobiegać negatywnym zachowaniom, takim jak zastraszanie i nękanie.

W spotkaniu może uczestniczyć aż 250 osób. Najnowsza aktualizacja, wprowadza możliwość równoczesnego wyświetlania na ekranie, do 9 uczestników rozmowy.

Aby zarejestrować się w programie Teams jako nauczyciel skorzystaj z linku https://www.microsoft.com/en-us/education/products/office

Google Meet

Aplikacja, która od początku kryzysu wywołanego Koronawirusa znajduje się w pierwszej dziesiątce najczęściej pobieranych na smartfona. Niestety dla wielu osób może okazać się bezużyteczna. Google Meet jest przeznaczony dla firm i systemu edukacyjnego, oferując bezpieczną przestrzeń do spotkań. Jednakże pobranie aplikacji nic nie da, jeśli Twoja szkoła lub firma nie zapisze się do usługi G Suite. Usługa ta jest bezpłatna dla szkół, natomiast dla firm jest to koszt 6 dolarów za osobę na miesiąc.

Każdy uczestnik otrzymuje identyfikator odpowiedni dla szkoły lub firmy. Prowadzący ma możliwość wybrania kto może uczestniczyć w spotkaniu, kto może transmitować na żywo oraz nagrywać sesje. Firma Google w związku z pandemią do końca września zrzekła się opłat za funkcje premium. Wśród nich znajdziemy - możliwość posiadania 250 osób na spotkaniu (normalnie 100) czy funkcję transmisji na żywo do 100 tyś. osób.

Uwaga: Aplikacja Meet jest samodzielna odnogą Google Hangouts, który jest skierowany do użytkowników domowych i nie ma żadnych ograniczeń. Aplikacja jest na 43 pozycji listy najpopularniejszych aplikacji dla iOS. Dlatego w przypadku systemu Apple, Google zasugerowało wycofanie jej w 2020r na rzecz Google Duo. Drugi z programów cieszy się większą popularnością dzięki ukierunkowaniu na rozmowy wideo. Żadna z tych aplikacji w sklepie Google Play nie znajduje się w pierwszej 50-tce, jednakże fabrycznie są one instalowane na telefonach z Androidem. Google Duo służy właściwie tylko do rozmów wideo typu FaceTime, może łączyć się zarówno z użytkownikami Androida jak i iOS. Facetime działa tylko na urządzeniach Apple.

Aby skorzystać zarejestruj się tutaj: https://edu.google.com/products/gsuite-for-education

WebEx

Jest korporacyjnym rozwiązaniem sieciowego giganta Cisco, które otworzono na szerszą publikę wprowadzając darmową ofertę.

W WebEX każdy może zorganizować spotkanie nawet dla 100 osób i na tyle czasu ile mu potrzeba. Darmowa wersja ZOOM’a pozwala na 3 sesje w miesiącu, po max 40 min każda. Wg. Cisco bezpłatna wersja WebEx’a posiada zaawansowane zabezpieczenia takie jak blokowanie i odblokowywanie sali konferencji. Bardziej zaawansowane funkcje jak szyfrowanie spotkania są już płatne. Trzeba za nie zapłacić 13,50 dolarów miesięcznie lub 17,95 dolara z obsługą techniczną.

Niestety w przypadku tej aplikacji by dołączyć do spotkania należy przejść stosunkowo długą procedurą. Po skonfigurowaniu spotkania generujemy link zapraszający i przekazujemy uczestnikom. Uczestnik klika na link, pobiera aplikację i zanim zostanie wpuszczony na spotkanie musi wpisać imię, nazwisko oraz adres email.

Aby skorzystać zarejestruj się: https://www.webex.com/webexremoteedu.html

GoTo Meeting

Aplikacja, której właścicielem jest firma LogMeIn, udostępniona została na okres kolejnych 3 miesięcy za darmo. Jeśli spotkanie przyjmie formę „zajęć” może w nim uczestniczyć 25 osób, natomiast w formie „webinaru”, który można nagrać w celu późniejszego obejrzenia, nawet 3000 osób. Firma LogMeIm twierdzi, że spotkania posiadają blokadę bezpieczeństwa – uczestnicy muszą czekać aż zostaną wpuszczeni na spotkanie. Znalezienie dodatkowych informacji na temat bezpieczeństwa na stronie LogMeIn jest niestety wyzwaniem.

Stawki dla klientów korporacyjnych zaczynają się od 12,95 dolarów miesięcznie dla maksymalnie 150 uczestników.

Zarejestrować można się na stronie: https://www.gotomeeting.com/meeting/education/k-12

