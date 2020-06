Bezpieczne gry dla dzieci - gdzie znaleźć i wybrać?

Jeśli chodzi o gry, dzieci wymagają szczególnej uwagi. W jaki sposób rodzic może zapewnić dziecku bezpieczeństwo podczas cyfrowej zabawy?

Bezpieczne gry dla najmłodszych

W przypadku najmłodszych dzieci gry komputerowe to nic złego - pod warunkiem, że ich treści są dopasowane do wieku, a czas cyfrowej zabawy jest ściśle nadzorowany. W wielu przypadkach pomocą służą aplikacje do kontroli rodzicielskiej, które filtrują na urządzeniu treści, nie dopuszczając do zetknięcia się dziecka z przemocą lub materiałami erotycznymi, a także kontrolują czas użytkowania. Zarówno dziewczynki, jak i chłopcy mają do dyspozycji szeroki wybór gier z bohaterami ich ulubionych bajek, jak np. Bob Budowniczy, Świnka Peppa czy bohaterowie Krainy Lodu. Dużo tego typu produkcji można znaleźć na takich stronach, jak witryny stacji nadających bajki dla dzieci, np. MiniMini, a także w serwisach dla rodziców i najmłodszych - Ciufcia.pl, Gry-Dla Dzieci czy Opiekun.pl.

Gry dla dzieci poniżej 6 roku życia to nie tylko rozrywka, ale i edukacja. Tytuły te uczą dzieci logicznego myślenia, spostrzegawczości, a także liczenia i polepszają nabywane w przedszkolu umiejętności czytania i pisania. Dlatego mamy tu zazwyczaj łamigłówki, proste zabawy zręcznościowe, "pamiętaczki", układanki oraz zabawy logiczne.

Bezpieczne gry dla starszych dzieci

Dla dzieci powyżej 6 roku życia wspomniane wcześniej produkcje mogą okazać się nieciekawe - maluchy są już bardziej rozwinięte i domagają się większych wyzwań. W takim przypadku warto sięgnąć po zabawy zręcznościowe, a także produkcje rozwijające kreatywność i zdolności logicznego myślenia. Dlatego można polecić takie zabawy, jak Bibble Shooter czy Ślimak Bob. Produkcje te dostępne są online, a więc dziecko może bawić się nimi zarówno na komputerze, jak i tablecie czy smartfonie.

Popularnością wśród dzieci cieszą się również "runnery", czyli gry, w których kieruje się biegaczem/biegaczką, pokonującym nieskończony tor przeszkód. Tutaj powodzeniem cieszą się takie gry, jak Temple Run 2, Subway Runner czy Sonic Dash. Ilość produkcji tego typu idzie w dziesiątki i trudno wymienić wszystkie ciekawe. W przypadku dziecka warto wybierać te produkcje, które są oznaczone w klasyfikacji PEGI cyfrą 7 - oznacza to, że nadają się dla siedmiolatków.

Temple Run 2

Gry dla dzieci - skąd je brać?

Z dostępem do gier dla dzieci nie ma problemu. O ile dla najmłodszych istnieją wyspecjalizowane strony (wspomniane na początku tego tekstu), gry dla starszych dzieci znajdują na dziesiątkach stron w sieci, które gromadzą zabawy online różnych gatunków. Na większości takich witryn znajduje się dział Gry dla dzieci, w którym zgromadzone są zabawy dla młodych internautów. Jako przykłady można wymienić Gry.pl, GierkiOnline czy Poki.pl.

W przypadku produkcji na smartfony i tablety mamy do dyspozycji - w zależności od systemu operacyjnego - Google Play Store lub AppStore. W przypadku tego pierwszego gry dla dzieci znajdziemy w kategorii Familijne.

Ilość produkcji tego typu jest w obu sklepach ogromna, więc nikt nie powinien mieć problemów ze znalezieniem gry, która zaciekawi pociechę. Większość z nich jest darmowa i pozbawiona mikropłatności, warto jednak zwrócić uwagę na to, czy w danej produkcji istnieje taka opcja.

Jeśli szukasz dobrego tabletu dla dziecka, warto polecić Samsung Galaxy Tab S5e.