Biedronka Home - sklep online - jak założyć konto? Krok po kroku

Internetowy sklep Biedronki już działa i oferuje wiele interesujących produktów w dobrych cenach. Podpowiadamy, jak założyć konto w sklepie Biedronka Home oraz jak dokonać zakupów.

Biedronka Home to długo wyczekiwana platforma internetowa, która umożliwia klientom dokonanie zakupów online. Sklep oferuje wiele ciekawych produktów do domu, ogrodu czy warsztatu w atrakcyjnych cenach. Do dyspozycji mamy 8 głównych działów: kuchnia, dom i ogród, elektronika, warsztat i auto, sport i hobby, zdrowie i uroda, dziecko oraz moda. Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Oprócz tego, można liczyć na specjalne promocje na wybrane sprzęty - w każdą środę oraz niedzielę klienci mogą liczyć na specjalny HIT DNIA!.

Zatem, jeśli przejrzeliście ofertę i zastanawiacie się nad zakupem jakiegoś produktu, warto wiedzieć, jak tego dokonać. Przedstawiamy kilka praktycznych wskazówek, które pomogą Wam założyć konto oraz dokonać zakupów w Biedronka Home.

Fot.: Biedronka Home

Biedronka Home - jak założyć konto?

Aby założyć konto na platformie Biedronka Home, należy przejść na stronę home.biedronka.pl/konto-moja-biedronka; Następnie kliknąć Załóż konto oraz Zaloguj się; Na ekranie pojawi się możliwość zalogowania - jeśli jesteś posiadaczem karty Moja Biedronka - za pomocą e-maila, numeru telefonu lub numeru karty. Jeśli nie posiadasz karty, musisz wybrać opcję Zarejestruj się; Należy postępować zgodnie z podanymi wskazówkami, a następnie potwierdzić rejestrację.

Dlaczego warto mieć kartę Moja Biedronka i konto w sklepie internetowym Biedronka Home?

Otrzymujesz wirtualną kartę Moja Biedronka Z kartą Moja Biedronka otrzymujesz atrakcyjne oferty i rabaty Jesteś zawsze na bieżąco z najnowszymi ofertami Masz dostęp do historii zakupów online Możesz szybciej złożyć zamówienie

Biedronka Home - zakupy bez rejestracji

Oczywiście możliwe są również zakupy bez rejestracji. Wystarczy dodać wybrany produkt do koszyka, a następnie złożyć zamówienie, podając swoje dane oraz wybierając sposób dostawy i płatności. Więcej na ten temat przeczytacie pod tym linkiem.