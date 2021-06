Call of Duty Warzone - czerwone drzwi, gdzie się znajdują i do czego służą [PORADNIK]

Czerwone drzwi były znane wcześniej z Call of Duty: Black Ops Cold War. Teraz, wraz ze startem 4 sezonu pojawiają się także w Warzone. Jaka jest ich funkcja i gdzie można je znaleźć?

Wystartował oficjalnie 4 sezon Call of Duty Warzone. Poza nowymi operatorami, broniami oraz trybami gry (pełną listę zmian i nowości znajdziesz tutaj), pojawiły się także znane wcześniej z Black Ops Cold War czerwone drzwi. Po przejściu przez nie zostaniesz przeniesiony do losowego miejsca na mapie. Na tym jednak nie koniec, ponieważ w nagrodę otrzymasz wiele wspaniałych łupów. Gdzie znaleźć wszystkie czerwone drzwi w Warzone?

Call of Duty Warzone - lokalizacja czerwonych drzwi

W Verdańsku i okolicach znajdziesz 9 par czerwonych drzwi. Oto dokładna lokalizacja.

Główny budynek na szczycie Stara Kopalnia na południowy-zachód od Góry Budynek na południowym krańcu Kopalni Soli Duży budynek na południowo-zachodniej stronie Kopalni Soli Wewnątrrz w pełni zbudowanego samolotu w Fabryce Pod w połowie zbudowanym samolotem w Fabryce Po zachodniej stronie Stadionu przy tablicy wyników Pod lożą komentatora po południowej stronie Stadionu Na drugim piętrze Nakatomi Plaza

Nie wszystkie drzwi pojawią się w tym samym czasie na mapie. Szacuje się, że aktywnych jest około 3 podczas jednej rozgrywki. Ważne jest także to, że tylko jeden gracz lub jedna drużyna może przez nie przejść. Jeśli ktoś już z nich skorzysta, zostają dezaktywowane.

Call of Duty Warzone - gdzie mogą przenieść czerwone drzwi

Czerwone drzwi przenoszą do jednej z 12 lokalizacji. Nigdy nie ma pewności, gdzie tym razem nas zaprowadzą, ponieważ dzieje się to w pełni losowo.

Baza wojskowa

W pobliżu bunkra 0

Na północ od ATC

Kopalnia Soli

Fabryka

Promenada Wschodnia

Szkoła

Pole uprawne

Magazyny

Blok 18

Złomowisko

Call of Duty Warzone - co dostaniemy za przejście przez czerwone drzwi

Po przejściu przez czerwone drzwi dostaniemy się do pokoju z łupami. Nie zawsze będą takie same, jednak możemy mieć pewność, że zgarniemy kilka na prawdę ciekawym rzeczy. Zazwyczaj są to następujące rodzaje przedmiotów: