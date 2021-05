Chcesz montować wideo? Jaki komputer wybrać

Z każdym rokiem coraz większą rolę w mediach odgrywają treści wideo. Zwiększa się także zapotrzebowanie na specjalistów w tym segmencie. Jednym z podstawowych narzędzi pracy montażysty jest odpowiedni komputer. Podpowiadamy na jakie elementy zwrócić uwagę przy kupnie stacji roboczej do edycji wideo.

Spis treści

Jeśli chcesz zająć się montażem wideo i robić to sprawnie, komputer którego używasz musi spełniać pewne minimalne wymagania. Nie ma co ukrywać, że montaż filmów, nawet tych prostych mocno obciąża poszczególne podzespoły komputera. Jedną z pierwszych decyzji jaką przeważnie trzeba podjąć, to rodzaj komputera na jakim będziemy pracować.

Laptop czy komputer stacjonarny

Laptopy mają pewne zalety, którymi przeważają nad komputerami stacjonarnymi. Największą z nich jest zdecydowanie mobilność. Można je wszędzie ze sobą zabrać i pracować w dowolnym miejscu. Jednak coś za coś. Na rynku dostępnych jest tylko kilka modeli, które w dobry sposób potrafią poradzić sobie z bardziej zaawansowaną pracą nad materiałami wideo. Producenci udostępniają specjalne serie dla twórców, m.in. MSI Creator, Asus ProArt czy Acer ConceptD. Jednak jest to tylko kilka maszyn, które z czystym sumieniem można polecić. W pracy nad edycją wideo zdecydowanie bardziej sprawdzi się komputer stacjonarny.

Pamięć RAM

Pamięć RAM odpowiada za procesy odbywające się w czasie rzeczywistym. Montując wideo, tych procesów jest na prawdę dużo. Pracując jednocześnie, np. w Adobe Premier Pro oraz w Adobe After Effects, większa ilość RAMu pozwoli na płynne i stabilne działanie oprogramowania. Każdy, kto kiedyś montował nawet prosty film, wie, że płynność to jedna z najważniejszych rzeczy jeśli chodzi o komfort pracy. Jeśli decydujemy się na kupno komputera do edycji wideo warto zaopatrzyć się na początek w minimum 32 GB pamięci RAM DDR 4.

Procesor

Procesor Intel

Mogłoby się wydawać, że przy pracy z materiałami wideo kluczową rolę odgrywa karta graficzna. Jest jednak inaczej. Najważniejszym elementem pozwalającym na wygodną i efektywną pracę jest procesor. To on jest odpowiedzialny za wszelkie zadania obliczeniowe i od niego zależy jak szybko zostaną wykonane procesy związane z edycją wideo. W przypadku profesjonalnej stacji montażowej nie ma sensu oszczędzać akurat na tym podzespole. Jest to inwestycja na lata. W przyszłości wymiana na inny model może być kosztowna i problematyczna. Przy wyborze odpowiedniego procesora należy zwrócić uwagę na ilość rdzeni oraz wątków.

Modele, na które warto zwrócić uwagę:

AMD Ryzen 9 5950X

AMD Threadripeer 3990X

Intel i9-10980XE

AMD Threadripper 3970x

Karta graficzna

O karcie graficznej możemy powiedzieć jako o największym pomocniku procesora. W momencie, kiedy jest zajęty obsługą całej reszty zadań, "grafika" odciąża go, biorąc na siebie całą edycję materiału wideo. Dzięki temu praca jest szybsza i wydajniejsza. Karty graficzne możemy podzielić na dwa rodzaje. Karty zintegrowane, które współdzielą pamięć RAM zainstalowaną w komputerze, oraz dedykowane wyposażone we własną pamięć RAM.

NVIDIA RTX 3080 Ti

Karty zintegrowane od razu możemy odstawić na dalszy plan, ponieważ najzwyczajniej w świecie nie nadają się do edycji materiału wideo. A przynajmniej na zadowalającym poziomie. Przy wyborze odpowiedniej karty ważny jest także budżet. Warto było by zaopatrzyć się w sprzęt od NVIDIA z serii Quadro lub topowe NVIDIA RTX, jednak jeśli finanse na to nie pozwalają można wybrać rozwiązanie bez RayTracingu.

Dysk twardy

Tutaj sprawa wydaje się dość prosta. Warto zaopatrzyć się w dysk o dużej pojemności, ponieważ pliki wideo, szczególnie nagrywane w 4K potrafią zająć sporo miejsca. Chcąc zapewnić sobie komfortową pracę dobrze było by wybrać dysk SSD.

Stacja robocza do montażu i edycji wideo jest dużą inwestycją. Ale jest to także inwestycja, która ma szanse się zwrócić. Komputer to narzędzie pracy, dlatego też warto zwrócić uwagę na gwarancję, jaką jest objęty. Kupując sprzęt możemy skorzystać z rozszerzonej i wydłużonej gwarancji, dzięki czemu nie musimy martwić się tak bardzo, kiedy okaże się wadliwy lub w przypadku późniejszej awarii.