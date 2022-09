Chcesz przesłać duży plik? Oto najlepsze sposoby, jak to zrobić [PORADNIK]

Pokazujemy, jak szybko i łatwo przesłać duże pliki wideo za darmo.

Wykonywane smartfonem i aparatem zdjęcia potrafią mieć dość spore gabaryty - nawet kilkanaście MB. Przesłanie ich zwykłym e-mailem czy nawet wiadomością SMS jest czasochłonne i nie zawsze możliwe, gdyż niektóre skrzynki pocztowej nie obsługują większych załączników. Podobnie w przypadku nagrań wideo w wysokich rozdzielczościach. Nawet krótki film potrafi mieć ponad gigabajt. Jak przesłać duży plik wideo? Pokażemy Ci, jak w szybki i łatwy sposób przesyłać większe pliki do znajomych, przyjaciół, współpracowników oraz rodziny. Nasze instrukcje odnoszą się nie tylko do filmów i zdjęć. Przy ich pomocy możesz także udostępniać inne pliki np. w formacie PDF.

Jak przesłać duże pliki za darmo? Dyski online

Jeżeli chcesz udostępnić swój materiał jedynie wybranym osobom, jednym z najlepszych i najprostszych sposobów jest skorzystanie z usługi przechowywania danych w chmurze.

Dropbox oraz Dysk Google to dwie najbardziej rozpoznawalne usługi tego typu. Są one bardzo przydatnymi narzędziami do przechowywania danych.

Po zarejestrowaniu się w wybranej usłudze i przesłaniu do niej plików możesz mieć do nich dostęp z praktycznie dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu. Istnieje funkcja udostępniania plików wybranym osobom za pomocą linku. Możesz również zadecydować, czy mogą oni pobrać udostępniony plik, edytować go, czy tylko odtworzyć w przeglądarce.

W jaki sposób to działa? Na dysku Google kliknij na wybrany plik, aby grafika lub film zostały wyświetlone na pełnym ekranie. Kliknij w ikonkę Udostępnij w prawym górnym rogu, a następnie wybierz kontakt, któremu chcesz udostępnić wybrany plik lub stwórz link do zdjęcia. W tym drugim przypadku odbiorca linku nie musi znajdować się na liście Twoich kontaktów - możesz dzięki temu przesłać go przez e-mail, SMS, wrzucić link do sieci społecznościowej itp.

W Dropbox możesz z dowolnego urządzenia przesyłać pliki o dużych rozmiarach dowolnej osobie. Aby udostępnić materiały innemu użytkownikowi, stwórz łącze udostępnione. Dzięki Dropbox Transfer możesz wysyłać pliki do 100 GB (lub do 250 GB z dodatkiem Narzędzia kreatywne). Odbiorcy będą mogli obejrzeć i pobrać Twój plik, nawet jeśli nie mają konta Dropbox. Odbiorcy mogą wyświetlić, skomentować i pobrać dowolny plik z łącza wysłanego z konta Dropbox, ale nie będą w stanie edytować oryginalnego pliku. Możesz także zabezpieczyć hasłem łącze udostępnione i ustawić datę wygaśnięcia łącza.

Jak przesłać duże pliki za darmo? Usługi chmurowe

Jeżeli szukasz szybkiego i prostego rozwiązania, za pomocą którego będziesz mógł wysłać duże pliki wybierz WeTransfer.

Usługa ta pozwala na wysłanie dużych plików o rozmiarze do 2 GB za darmo. Dostępna jest również wersja Premium, ale raczej nie będziesz chciał z niej skorzystać.

Wystarczy, że udasz się na stronę WeTransfer.com zaakceptujesz warunki korzystania z usługi, przeciągniesz w odpowiednie pole pliki, które chcesz przesłać lub wybierzesz je z eksploratora plików. Kolejnym krokiem jest wpisanie adresu e-mail odbiorcy - dostanie on specjalny link, który umożliwi mu szybkie pobranie udostępnionego przez Ciebie pliku. Musisz także wpisać Twój adres e-mail, aby odbiorca wiedział od kogo dostał pliki. Na Twój adres e-mail dostaniesz również informacje, jeżeli udostępnione przez Ciebie pliki zostaną pobrane przez ich odbiorcę.