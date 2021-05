Chcesz tworzyć podcasty? Sprzęt oprogramowanie, dystrybucja

Czujesz, że masz coś do powiedzenia? Chcesz zacząć tworzyć podcast? Podpowiadamy w jaki sprzęt zaopatrzyć się na początku, jakiego oprogramowania używać do edycji audio oraz gdzie najlepiej udostępniać swoje audycje.

Wielu osobom, które chcą rozpocząć swoją przygodę z tworzeniem podcastów, sen z powiek spędza kwestia sprzętu w jaki powinni się zaopatrzyć, aby zachować jak najwyższą jakość nie wydając przy tym zbyt dużych pieniędzy.

Do tego, aby tworzyć wartościowe audycje nie potrzebujemy profesjonalnego studia z tonami drogiego sprzętu, którego zapewne i tak nie będziemy w pełni wykorzystywać. Tak na prawdę w zupełności wystarczy odpowiednio przygotowany kącik w domu i poprawnie dobrany mikrofon. I co najważniejsze, pomysł na siebie.

Mikrofon

Mikrofon pojemnościowy czy dynamiczny? To pierwsze pytanie jakie pojawia się w kwestii sprzętu do nagrywania. Warto tutaj zwrócić uwagę na różnice, jakimi charakteryzują się te dwa rodzaje urządzeń. Mikrofony dynamiczne świetnie sprawdzają się w przypadku nagrań w miejscach, które nie są do tego przystosowane. Są idealnym wyborem do rejestracji dźwięku podczas konferencji, sond ulicznych czy np. do nagłaśniania instrumentów muzycznych (dźwięki gitar z wzmacniacza). Czy sprawdzą się do nagrywania podcastów? Niekoniecznie. Mikrofony dynamiczne są mniej czułe i jakość brzmienia jest zdecydowanie gorsza niż w przypadku mikrofonów pojemnościowych.

Mikrofon pojemnościowy w zestawie

"Pojemnościówki" są niezwykle delikatne i czułe. Ze względu na to, że wyłapują najmniejsze dźwięki, musimy zapewnić odpowiednią akustykę naszego domowego studia nagrań. Ale dzięki temu jakość nagrania oraz brzmienie naszego głosu będą na wysokim poziomie. Kolejną rzeczą, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę to zasilanie oraz podłączenie naszego sprzętu do komputera. Na początek najlepszym wyborem będą mikrofony podłączane przez USB. Możemy wtedy uniknąć dodatkowych inwestycji w miksery oraz interfejsy audio. Obecnie na rynku znajdziemy sporo urządzeń, które sprzedawane są w zestawach. Co wchodzi w jego skład:

Mikrofon

Statyw biurkowy (ramię)

Koszyk antywibracyjny

Okablowanie

Popfiltr

Decydując się na takie rozwiązanie, dostajemy od razu wszystko to, czego potrzebujemy na początek, aby tworzyć swój podcast.

Oprogramowanie

Na rynku znajdziemy całą masę programów do rejestracji oraz edycji audio. Jednak większość z nich jest przeznaczona do profesjonalnych zastosowań studyjnych z tonami dodatkowych opcji, których nie będziemy w naszym przypadku wykorzystywać.

Tak na prawdę na początek w zupełności wystarczą darmowe narzędzia, które pozwolą nam na podstawowy montaż audio, redukcję szumów oraz korekcję naszego nagrania.

Audacity

Idealnie do tego nadaje się choćby program Audacity. Może jego interfejs nie zachęca i wygląda dość archaicznie, jednak wszystkie podstawowe funkcje tego oprogramowania w zupełności nam wystarczą.

W momencie, kiedy zajmujemy się także innymi rzeczami, np. grafika czy montaż wideo i mamy wykupiony pełny pakiet od Adobe, warto skorzystać wtedy z programu Adobe Audition, który da nam więcej opcji i możliwości "zabawy" z naszym nagraniem.

Gdzie udostępnić podcast

W internecie jest wiele miejsc, w których możemy udostępnić gotowy podcast. Mogłoby się wydawać, że jest to czasochłonne zajęcie, żeby rejestrować się w każdym z serwisów i do każdego osobno dodawać pliki audio. Do takich serwisów jak Spotify czy Stitcher nie możemy samodzielnie dodać naszych podcastów. W tym przypadku musimy skorzystać z usług hostingowych. Jest sporo firm, które takie oferują. Anchor czy Acast posiadają darmowe plany hostingowe, dzięki którym możemy nasz podcast trafi na wszystkie popularne platformy streamingowe, (Spotify, Apple Podcast, Google Podcast itd.).

Logo Spotify

Możemy także samodzielnie dodać nasze nagrania na YouTube czy SoundCloud (w przypadku tego drugiego darmowy plan pozwala na dodanie 3 godzin nagrania w miesiącu).