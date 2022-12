Chcesz zrobić najlepsze rodzinne zdjęcia na Święta? Pamiętaj o tych zasadach a będą jeszcze lepsze

Rodzinne zdjęcia w okresie świątecznym są idealna pamiątką na kolejne lata. Jako że spotykamy się wtedy z bliskimi, z którymi niekoniecznie mamy kontakt przez pozostałą część roku, chcielibyśmy uwiecznić tę okazję. Podpowiadamy, jak zrobić pamiątkowe zdjęcia, aby wyszły jeszcze lepiej!

Spis treści

Święta są idealnym czasem do robienia pamiątkowych zdjęć. Nasz dom jest pięknie udekorowany, jest choinka i ozdoby, a wokół stołu zasiadają najbliższe osoby - szkoda by było nie uwiecznić takiego momentu. Oczywiście po prostu wyjęcie telefonu z kieszeni i robienie szybkiego zdjęcia w ten sposób jest najprostszym sposobem aby to zrobić. Jednakże bardzo małym kosztem możemy wprowadzić do robionych przez nas zdjęć jeszcze więcej magii - wystarczy pamiętać o kilku prostych zasadach i trikach.

Przejdziemy więc przez kilka podstawowych zasad, dzięki którym zmienicie swoje zwykłe pamiątkowe zdjęcia w fotki, których nie powstydziłyby się żaden profesjonalista. Czy to obraz choinki, czy też ukochanego zwierzaka na tle ozdób świątecznych - te porady pomogą Wam wspiąć się na fotograficzne wyżyny.

Wyczyść obiektywy swojego telefonu

Nawet jeśli lubicie nie do końca ostre zdjęcia, osiągnięcie tego efektu przez zabrudzony obiektyw nie jest idealnym rozwiązaniem. Ze względu na to, przed każdym wyciągnięcie telefonu z kieszeni aby zrobić fotkę, warto przetrzeć aparat. Zajmie nam to kilka sekund a dzięki temu będziemy pewni, że nie narazimy się na dziwne refleksy światła czy inne problemy - jak na przykład kurz z kieszeni spodni widoczny na zrobionym zdjęciu - związane z brudnym obiektywem.

Zwróć uwagę na kompozycję klatki

Kompozycja zdjęcia jest jednym z najważniejszych elementów dobrej fotografii. Wszystko zaczyna się od pomyślenia o tym, czemu robimy zdjęcie.

Jeśli zależy nam na zdjęciu grupowym, najważniejsze będzie pomyślenie o tym jak sfotografować wszystkie ważne osoby. Ze względu na to warto trochę się oddalić i upewnić się, że obejmiemy w obiektywie całe ciało naszego obiektu. Z drugiej strony, jeśli nie mamy miejsca - musimy zdecydować się na planowane odcięcie, czyli na przykład ułożyć osoby na zdjęciu tak, aby objąć ich od tułowia w górę - nie odcinać samych stóp.

Z kolei robiąc zdjęcie jednej lub dwóch osób, dobrą praktyką jest umieszczenie swoich obiektów nie na samym środku kadru, a raczej około 1/3 klatki - przyciąga to lepiej oko i sprawia, że kompozycja jest ciekawsza.

Jest jeszcze jedna ogólna reguła, o której warto pamiętać. Kiedy robimy zdjęcia, najczęściej dobrą praktyką - szczególnie uwieczniając ludzi - będzie przyklęknięcie i fotografowanie z wysokości około naszego pasa. Dzięki temu proporcje fotografowanych osób są o wiele bardziej naturalne i nasz obraz wygląda zdecydowanie lepiej, niż zwykłe zdjęcie robione z poziomu twarzy

Pozbądź się niepotrzebnego zamieszania

Z poprzednim punktem łączy się też kolejny, dotyczący tzw. wizualnego zamieszania. Robiąc zdjęcia staramy się skupić uwagę na konkretnym przedmiocie - czy to osobie, czy też rzeczy. Ze względu na to warto przed wykonaniem fotografii chwilę poruszać się, lekko zmieniając naszą pozycję. Możemy w ten sposób uchwycić najlepszy możliwy kąt, w którym przedmiot jest otoczony przez mniej rzeczy.

Jeśli nawet to nie pomaga, możemy po prostu usunąć z kadru niepotrzebne przedmioty. Jednym z najbardziej rozpraszających uwagę elementów są niepotrzebne kawałki scenerii - róg kanapy, kawałek talerza czy walająca się piłka na podłodze. Jeśli je usuniemy, nasze zdjęcie będzie bardziej czyste, kompozycja zdecydowanie lepsza i będziemy mogli skupić uwagę na najważniejszych obiektach na nim.

Pomyśl, o czym jest zdjęcie

Robienie zdjęć to nie tylko chwytanie momentów - to też opowiadanie historii. Fotografia więc powinna wiec mieć za sobą jakąś narrację, pokazywać, że coś się dzieje. Warto w takim razie, poza grupowymi zdjęciami rodziny, pomyśleć o kilku fotkach w czasie przygotowań świątecznych czy rozmów przy stole. Może uda nam się uchwycić czyjś uśmiech przy pierwszym kęsie karpia? Zdjęcia pozowane nie muszą być jedynym elementem naszego repertuaru. Jeśli pokusimy się o kilka obrazów w akcji, mogą nam wyjść niesamowite perełki!

Jeśli robisz zdjęcia twarzy - użyj teleobiektywu

Tak zwana fotografia portretowa, obejmująca twarz obiektu, jest wbrew pozorom bardzo ciężka. Jeśli szykujemy siędy zrobienia zdjęcia komuś w taki sposób, chcemy go przecież przedstawić w jak najlepszym świetle.

Warto w takim razie przełączyć swój telefon na tzw. teleobiektyw. Zazwyczaj są to aparaty o ogniskowej obiektywu odpowiadającej około 50-100 mm, co zapewnię idealne proporcje twarzy obiektu - podobne do tych, które widzimy naszymi oczami. Jeśli zrobimy zbliżone zdjęcie naszym głównym, szerokokątnym aparatem, niektóre cechy wyglądu mogą być przekłamane. W takim przypadku nos osoby może być powiększony, podczas gdy uczy czy policzki zdecydowanie zmniejszone.

Wyłącz lampę błyskową

Jednym z głównych przeciwników dobrej fotografii jest wbudowana lapa błyskowa. Najczęściej sprawia ona, że robione zdjęcia są "płaskie" i nienaturalne, z dziwnymi poblaskami. Jeśli więc tylko możemy, wyłączenie jej będzie najlepszym pomysłem. Naturalne światło i cienie wyglądają na zdjęciach o wiele lepiej i dodają charakteru zdjęciom. jeśli z kolei chcemy coś doświetlić, lepiej zrobić to nie bezpośrednio od przodu - możemy na przykład włączyć boczną lampę i stworzyć nastrojowe światło po przekątnej.

Poeksperymentuj z oprogramowaniem

Jest jeszcze jedna możliwość ulepszenia naszych zdjęć - różnego rodzaju programy do ich edycji. W takim wypadku dobrze jest w pierwszej kolejności przestawić nasze fotki na tryb RAW. Będą one co prawda o wiele więcej ważyć, jednak zostanie w nich także o wiele więcej detali, co pozwoli na jeszcze dokładniejszą manipulacje kolorami i szczegółami.

Następnie przechodzimy do programów. Możemy na początku spróbować swoich sił z podstawowymi funkcjami, jak filtrami i presetami, które proponują najczęstsze sposoby edycji. Po kilku próbach warto - w programach takich jak Lightroom czy Photoshop - spróbować także swoich sił z bardziej dokładną edycją. Dzięki temu możemy wyciągnąć ze swoich fotek o wiele więcej nawet niż to, co widzimy gołym okiem!