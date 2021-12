Chrome - 4 rozszerzenia, które pomagają w skupieniu

Używasz Google Chrome i szukasz sposobu na to, aby lepiej skoncentrować się na swoich aktywnościach? Oto cztery rozszerzenia, które pomogą Ci osiągnąć ten cel!

Praca z domu to obecnie powszechnie spotykane zjawisko. Jednak wiele osób nie potrafi się skupić i zamiast pracować, zajmują się czymś innym (choćby czytaniem PC World czy sprawdzaniem postów od znajomych na Facebooku). Jeśli masz Chrome, oto cztery propozycje pomagające w osiągnięciu maksymalnej koncentracji.

RescueTime

Foto: RescueTime

RescueTime to rozszerzenie pozwalające sprawdzić, jak spędzasz czas online. Podsumowuje czas spędzany na różnych stronach internetowych, podlicza go, a także wylicza na jakim poziomie stoi u Ciebie produktywność. Ostrzegamy - czasem można poczuć się zaszokowanym, gdy zobaczy, ile czasu traci na - kolokwialnie mówiąc - bzdury nie mające nic wspólnego z pracą. W efekcie możesz rozplanować swój czas lepiej i podjąć postanowienie, że mniej go będziesz marnować. To może być nawet Twoje postanowienie noworoczne!

RescueTime pobierzesz z tej strony.

StayFocusd

Foto: StayFocusd

StayFocusd to oczywiście zmodyfikowana nazwa StayFocused, czyli "pozostań skupiony". Rozszerzenie mierzy czas, jaki spędzasz na stronach - zwłaszcza tych "marnujących czas", jak Facebook, Reddit czy choćby Pudelek. I co dalej? Otóż możesz sobie ustawić limit spędzanego na nich czasu, po którego przekroczeniu rozszerzenie powie - obrazowo opisując - "dość, wracaj do roboty". Zaletą są liczne opcje konfiguracyjne.

StayFocusd możesz pobrać z tej strony.

Momentum

Foto: Momentum

Momentum jest dość nachalnym przypominaczem - gdy otwierasz nową kartę w Chrome, wyświetla Ci na niej listę rzeczy do zrobienia. W ten sposób nigdy nie zapomnisz, co masz zrobić, a w dodatku zyskujesz motywację do wykonania zaplanowanego zadania - choćby po to, aby nie widzieć więcej przypomnienia. Producent dodał też motywacyjne cytaty, które są losowo wyświetlane na ekranie. Warto też dodać, że każda przypomnienie wyświetlane jest na tle pięknego krajobrazu.

Jeśli chcesz sprawdzić Momentum w praktyce, pobierzesz je z tej strony.

The Great Suspender

Foto: The Great Suspender

The Great Suspender to rozszerzenie, które szczególnie przysłuży się osobom mającym wolno działające laptopy. W jaki sposób? Otóż dezaktywuje ono nieaktywne karty, co pomaga zwolnić pamięć i zasoby procesora (a te jak wiemy Chrome bardzo lubi). Dzięki licznym opcjom konfiguracji - w tym białej liście - możesz oznaczyć witryny, które mogą być aktywne w tle. Zalecamy zwłaszcza osobom mającym zazwyczaj kilkanaście otwartych kart.

Rozszerzenie The Great Suspender pobierzesz stąd.