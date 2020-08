Chromebook czy laptop z Windowsem? Na jaki komputer się zdecydować?

Mało kto wie, że na rynku dostępna jest ciekawa alternatywna dla komputerów z Windowsem i wcale nie chodzi o drogie MacBook'i. Sprawdź, czy Chromebook może być Twoim następnym komputerem.

Spis treści

Obecnie decydując się na zakup laptopa na półkach sklepowych znajdziemy konstrukcje wyposażone w trzy systemy operacyjne. Mowa oczywiście o dominującym Windows 10, drogich MacBook'ach z macOS oraz tanich Chromebook'ach z Chrome OS. Część modeli można kupić również bez systemu lub z preinstalowanym Linuxem, ale stanowią one obecnie jedynie kilka procent całej sprzedaży.

Logo Chrome na obudowie Acer Chromebook 315

Jeżeli planujesz zakup taniego komputera do podstawowych czynności z pewnością rozważasz jedną z konstrukcji z Windowsem 10. Idealnym przykładem takiego laptopa jest testowany przez nas Acer Swift 1. Czy zdajesz sobie jednak sprawę, że na rynku znajdziesz super tanie laptopy, które prędkością działania i jakością wykonania nie odstają od komputerów klasy premium? Mowa oczywiście o Chromebookach, które korzystają z autorskiego systemu operacyjnego Chrome OS opartego na przeglądarce Google Chrome.

Ze względu na lekkie oprogramowanie oraz sprzęt, który jest specjalnie projektowany, aby uruchamiać Chrome OS Chromebooki mają słabsze podzespoły, ale działają lepiej od swoich konkurentów z Windowsem.

Czy Chromebook może być ciekawą alternatywą dla komputera z Windowsem? Sprawdzamy to na przykładzie Acer Chromebook 315.

Na samym początku w skrócie wyjaśnimy czym w zasadzie są Chromebooki.

Chromebook czyli laptop z Androidem pod maską

Komputery pracujące pod kontrolą Chrome OS są bardzo podobne do konstrukcji z Windowsem. Główne różnice to obecność logo Chrome na klapie matrycy oraz nieco inny układ klawiszy funkcyjnych.

Klawiatura Acer Chromebook 315. Zwróć uwagę na brak CapsLocka

Główną różnicą jest oczywiście system operacyjny. Zamiast ciężkiego i przeładowanego funkcjami Windowsa otrzymujemy Chrome OS opartego na przeglądarce Google Chrome. Sam system korzysta z jądra Linux'a, co pozwala na instalacje aplikacji pisanych na Androida za pośrednictwem Sklepu Play.

Sklep Play na Chrome OS

Dla większości zwykłych użytkowników korzystających z laptopa do przeglądania sieci, oglądania filmów czy słuchania muzyki różnica będzie nie do wychwycenia.

Jeżeli przez większość czasu na swoim komputerze posiadasz otwartą przeglądarkę internetową Chromebook będzie komputerem dla Ciebie. Jeżeli korzystasz ze specjalistycznego oprogramowania, montujesz wideo lub z innych powodów potrzebujesz wysokiej mocy obliczeniowej lepiej pozostać z Windowsem lub zastanowić się na komputerami od Apple.

Zalety i wady Chromebooków

Zalety komputerów z Chrome OS:

Tanie

Wydajne

Szybkie

Świetnie wykonane

Nie potrzebują antywirusa

Mogą uruchomić dowolną aplikację na Androida

Wady komputerów z Chrome OS:

Brak kompatybilności z aplikacjami na Windowsa

Niska wydajność

Brak zaawansowanych aplikacji do edycji zdjęć/wideo

Ograniczona pamięć masowa

Czy na Chromebooku uruchomię pakiet biurowy Microsoft Office?

Jednym z najważniejszych pytań wszystkich zainteresowanych zakupem Chromebook'a jest czy na Chrome OS da się uruchomić pakiet biurowy Office.

Odpowiedź brzmi TAK, ale nie jest to takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Microsoft nie posiada oficjalnych aplikacji napisanych na Chromebooki. Użytkownicy mają do wyboru trzy drogi. Oto one:

1. Korzystanie z Office 365 w chmurze za pośrednictwem przeglądarki Chrome

2. Instalacja aplikacji Office napisanych na Androida za pośrednictwem Sklep Play

3. Migracja na darmowy, dedykowany Chromebookom pakiet biurowy Google

Niestety Microsoft Office na Chrome OS posiada ograniczone możliwości - nie skorzystamy z wszystkich funkcji. Dodatkowym problemem może być brak aplikacji OneDrive - program z Androida nadal nie działa na Chrome OS.

Word na Androida uruchomiony na Chromebooku

Podsumowując, jeżeli od czasu do czasu piszesz proste dokumenty tekstowe lub tworzysz prezentacji Office albo dokumenty Google na Chromebooku w zupełności Ci wystarczą. Jeżeli pracujesz głównie z pakietem biurowym Office zakup Chromebooka nie jest dobrym pomysłem.

Czy da się uruchomić Windowsa na Chromebooku?

Odpowiedź jest prosta i brzmi NIE. Chromebooki są zaprojektowane specjalnie do pracy pod kontrolą Chrome OS i nie posiadają możliwości instalacji Windowsa. Możliwe jest jedynie uruchomienie Linux'a, który stanowi bazę dla Chrome OS.

Możliwość uruchomienia Linuxa

Dodatkowo Chrome OS nie wspiera wirtualizacji, co oznacza, że nie można uruchomić maszyny wirtualnej z Windowsem w Chrome OS.

Dlaczego Chromebooki mają tak mało pamięci masowej?

Przeważająca większość laptopów z Chrome OS, jakie znajdziemy na półkach sklepowych ma maksymalnie 128 GB wbudowanej pamięci masowej flash lub SSD. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze system operacyjny Chrome OS zajmuje o wiele mniej miejsca, niż Windows, a po drugie Chrome OS projektowany był z myślą o przetrzymywaniu danych na Dysku Google.

Pamięć masowa obecna w Chromebookach ma wystarczyć na przechowywanie systemu operacyjnego oraz aplikacji pisanych z myślą o Androidzie. Według zamysłu Google dane użytkownika powinny być przechowywane w chmurze.

Zarządzanie plikami w Chrome OS

Oczywiście Chrome OS obsługuje zewnętrzne nośniki pamięci, a duża ilość modeli posiada wbudowane czytniki kart pamięci, dzięki którym tanio rozszerzymy ilość pamięci w Chromebooku.

Dlaczego Chromebooki są takie tanie?

Część internautów zastanawia się dlaczego komputery z Chrome OS są takie tanie. Odpowiedź jest prosta. Chrome OS nie wymaga tak wydajnych podzespołów, jak Windows 10, aby zapewnić płynne działanie. Dzięki tańszym podzespołom producenci mogą zaoferować znacznie tańsze urządzenia. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Chrome OS podobnie, jak Android jest bezpłatny.

Chromebook, a telefon z Androidem

Chrome OS podobnie, jak Android jest systemem zaprojektowanym przez Google. Oznacza to, że możemy liczyć na świetną współpracę pomiędzy naszym smartfonem a komputerem przenośnym. Istnieje możliwość udostępniania plików, wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych wprost z Chromebooka. Nie zabrakło również funkcji Smart Lock. Posiadając w pobliżu telefon nie musimy wpisywać hasła do naszego Chromebooka.

Ustawienia Androida w Chrome OS

Chromebook, a telefon z iOS

Integracja z iPhone przebiega w zupełnie inny sposób. Istnieje możliwość podłączenia iPhone'a do Chromebooka za pomocą kabla w celu zgrywania zdjęć lub filmów. Niestety nie ma możliwości instalacji iTunes, przez co nie wykonamy kopii zapasowej, ani nie zaktualizujemy naszego urządzenia przewodowo.

Oczywiście za pośrednictwem przeglądarki Chrome możemy uzyskać dostęp do naszych danych z iCloud.com.

Czy z Chromebooka można korzystać w trybie Offline?

Kilkakrotnie w tym materiale podkreślałem, że Chrome OS i Chromebooki to komputery projektowane do pracy w trybie Online. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby korzystać z Chrome OS bez dostępu do sieci. Możemy tworzyć dokumenty, a synchronizacja odbędzie się po podłączeniu urządzenia do Internetu.

Dodatkowo aplikacje z Androida również bez najmniejszego problemu są w stanie pracować bez dostępu do sieci. W obecnym stadium rozwoju Chrome OS działa bez Internetu tak samo, jak Windows czy macOS.

Czy na Chromebooku można zainstalować aplikacje z Windowsa?

NIE, ponieważ Chrome OS to system bazujący na jądrze Linux'a. Nie ma możliwości instalacji Windowsowych aplikacji, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z ich odpowiedników dostępnych jako aplikacje przeglądarkowe PWA. Zaletą Chrome OS jest także dostęp do aplikacji na Androida. Oznacza to, że bez problemu zainstalujemy na przykład mobilną wersję Lightrooma czy Photoshopa.

Jeżeli pracujesz jednak na oprogramowaniu dostępnym tylko i wyłącznie na Windowsa zakup Chromebooka to zły pomysł.

Granie na Chromebooku

Komputery z Chrome OS posiadają niezbyt wydajne podzespoły. Oznacza to, że nawet, jeżeli istniałaby możliwość instalacji pełnych tytułów z Windows'a, to nie byłyby one w stanie działać płynnie. Nie oznacza to jednak, że na Chromebooku nie zagramy w żadne gry. Nowe komputery z Chrome OS są w stanie uruchomić większość wymagających gier napisanych pod kątem flagowych smartfonów z Androidem.

Asphalt 9 na Chromebooku

Chromebook, a złośliwe oprogramowanie

Ogromną zaletą systemu operacyjnego Chrome OS jest znacznie mniejsza podatność na złośliwe oprogramowanie. Chromebooki nie wymagają posiada antywirusa. Nie oznacza to jednak, że Chromebooki nie posiadają żadnych wirusów. Nadal istnieje możliwość kliknięcia w niepożądany link w przeglądarce sieciowej.

Chrome OS, a wideorozmowy

W dzisiejszych czasach wideorozmowy stały się niezwykle ważne. Na szczęście na Chromebooku skorzystamy z Zooma, Skype, Google Hangouts czy Google Meet. Jedyną aplikacją do wideorozmów, której nie uruchomimy na Chromebooku jest Apple FaceTime.

Podsumowanie - jaki komputer wybrać?

W powyższym artykule poruszyliśmy najważniejsze kwestie dotyczące komputerów z systemem operacyjnym Chrome OS.

Pulpit Chrome OS

Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich aplikacji w pełnych wersjach oraz możliwość grania w najnowsze gry lub korzystasz ze specjalistycznego oprogramowania powinieneś odpuścić zakup Chromebooka i skupić się na wyborze komputera z Windowsem.

Z drugiej strony jeżeli wady i ograniczenia Chrome OS Cię nie przerażają, a na dodatek nie wykorzystujesz specjalnego i zasobożernego oprogramowania to Chromebook jest komputerem dla Ciebie. Laptop z Chrome OS będzie znacznie szybszy i lepiej wykonany od podobnie kosztującego komputera z Windowsem 10.

Do przeglądania internetu, mediów społecznościowych, oglądania Netflix'a, Youtube'a czy pisania wiadomości e-mail Chromebook jest aż nadto wystarczający.

