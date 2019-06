Co zrobić, aby Twój komputer wyglądał jak nowy?

Myślisz o sprzedaży swojego komputera, albo po prostu chcesz utrzymać go w idealnym stanie? Przedstawiamy najprostsze sposoby na wyczyszczenie klawiatury, ekranu, myszy i obudowy.

Spis treści

Komputery mimo iż możesz nie zdawać sobie z tego sprawy bardzo łatwo gromadzą brud. Szczególnie dotyczy to laptopów, które często używane są również poza domem, przez co mają kontakt z różnymi rodzaju zanieczyszczeniami oraz bakteriami. To właśnie dlatego szczególnie ważne jest, aby czyścić je zarówno na zewnątrz, jak i w środku.

Źródło: macworld

Oto nasz poradnik, po przeczytaniu którego będziesz wiedział, jak szybko i skutecznie wyczyścić Twój komputer lub laptopa.

W tym poradniku zajmujemy się czyszczeniem ekranu, klawiatury, gładzika, myszy oraz obudowy. Przypominamy także, co robić, aby zapobiegać awariom komputera spowodowanym niewłaściwym sposobem użytkowania.

Jeżeli zamierzasz przygotować Swój komputer do sprzedaży dobrze jest go wyczyścić, dzięki czemu będziesz mógł odzyskać więcej pieniędzy.

Jak wyczyścić klawiaturę?

Prawdopodobnie zdajesz sobie sprawę, że klawiatura będzie jednym z bardziej zanieczyszczonych elementów komputera. To właśnie ona zbiera największą ilość brudu, kurzu, bakterii oraz zarazków. Szczególnie narażone są laptopy, które podróżują z nami i mają kontakt z brudnymi lub tłustymi rękami, jedzeniem oraz wysoką temperaturą, co ma wpływ na wzrost ilości zarazków, które się w niej gromadzą. Dlatego polecamy częste przecieranie klawiatury mokrą ściereczką, a raz na kilkanaście dni bardziej dogłębne czyszczenie tego elementu.

Źródło: techadvisor

Zanim zaczniesz jakiekolwiek prace związane z czyszczeniem Twojego komputera PC lub laptopa pamiętaj, aby go wyłączyć. Pozwoli Ci to uniknąć dodatkowych uszkodzeń. Jeżeli czyścisz laptopa pamiętaj, aby odłączyć od niego zasilacz, a jeżeli posiada on wymienną baterię to wyjmij ją na czas czyszczenia.

Jeżeli korzystać z zewnętrznej klawiatury zacznij od odłączenia jej od komputera/laptopa, odwrócenia do góry nogami i potrząśnięcia, aby pozbyć się wszelkich okruchów, które z pewnością się w niej znajdują. Jeżeli korzystasz z laptopa nie polecamy wykonywania tej czynności, ponieważ może ona uszkodzić podzespoły wewnętrzne takie, jak np. talerzowy dysk HDD (o ile laptop jest w niego wyposażony).

Kolejnym krokiem jest użycie sprężone powietrza, aby pozbyć się wszelkich zanieczyszczeń, które nadal znajdują się pod klawiszami. W tym celu polecamy zakup sprężonego ciśnienia w sprayu. Pamiętaj jednak, żeby nie obracać go tak, aby wylot znajdował się na dole.

Źródło: techadvisor

Gdy dokładnie wyczyścisz klawiaturę przy pomocy sprężonego powietrza możesz przystąpić do czyszczenia samych klawiszy. W tym przypadku polecamy użycie dedykowanych mokrych ściereczek do czyszczenia urządzeń elektronicznych. Alternatywnie możesz użyć ścierki z mikrofibry, którą zwilżysz wodą lub płynem do mycia szyb bez alkoholu. Ważne jest, aby nie rozpylać substancji czyszczących bezpośrednio na urządzenie, ponieważ nawet niewielka ilość, która dostanie się w nieodpowiednie miejsce może spowodować uszkodzenia komputera. Jest to szczególnie istotne w przypadku laptopów oraz ultrabooków.

W przypadku nowych laptopów, a w szczególności ultrabooków nie zalecamy demontażu poszczególnych klawiszy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie klawiatury. Nowe komputery przenośne posiadają klawiatury zintegrowane z wewnętrzną częścią obudowy, dlatego ich naprawa może być szczególnie kosztowna. Wymiana klawiatury motylkowej w MacBookach kosztuje ponad 1000 zł.

Jak wyczyścić ekran?

Kolejnym elementem, który zapewne chcesz utrzymać w czystości to ekran. Jest to szczególnie ważne, kiedy posiadasz laptopa z dotykowym wyświetlaczem, który jest błyszczący, a na dodatek gromadzi wszelkie smugi i odciski palców, jak magnes. W tym przypadku będziesz musiał przyzwyczaić się do częstego czyszczenia ekranu nawet kilka razy dziennie.

Źródło: techadvisor

Jeżeli posiadasz komputer, który nie jest wyposażony w ekran dotykowy oraz nie masz nawyku dotykania ekranu, kiedy wskazujesz na nim jakieś informacje czyszczenie ekranu raz na tydzień powinno być dla Ciebie w zupełności wystarczające.

Aby wyczyścić ekran potrzebujesz ściereczki z mikrofibry, która nie pozostawia smug i śladów. Pamiętaj, aby wymieniać ją na nową po kilku użyciach. Korzystanie z brudnej ścierki spowoduje efekt odwrotny do oczekiwanego, a ekran stanie się bardziej zabrudzony, niż przed czyszczeniem.

Najlepiej czyścić ekran za pomocą wykonywania małych ruchów kolistych, a cały proces zanim usuniesz wszystkie zabrudzenia potrwa zapewne kilka minut. Nie naciskaj zbytnio na ekran, aby uniknąć jego uszkodzenia. Jeżeli posiadasz monitor, którego ekran umieszczony jest pod szkłem powinieneś uważać jeszcze bardziej. Mocniejsze przyciśnięcie na środku wyświetlacza może spowodować pęknięcie.

Jeżeli sucha ściereczka z mikrofibry nie usunęła wszystkich zanieczyszczeń powinieneś skorzystać z nawilżonej ściereczki. Uważaj, aby nie była ona zbyt mocno nasączona środkiem czyszczącym. Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia komputera wykorzystaj wodę demineralizowaną.

Pamiętaj, że nie należy rozpylać wody lub jakiegokolwiek środka czyszczącego bezpośrednio na laptopa lub komputer, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.

Możesz skorzystać z dedykowanych akcesoriów przeznaczonych do czyszczenia ekranów. Nie używaj środków, które posiadają w swoim składzie alkohol lub spirytus, ponieważ mogą one uszkodzić wyświetlacz.

Jak wyczyścić mysz?

Na szczęście dni, kiedy producenci stosowali myszki z fizycznymi kulkami śledzącymi ruch już dawno minęły, ale nawet sensory laserowe i optyczne wymagają czasami czyszczenia.

Źródło: macworld

Jeżeli posiadasz mysz z fizycznym pokrętłem to wiedz, że właśnie ono jest głównym skupiskiem brudu, zarazków oraz bakterii.

Przed rozpoczęciem czyszczenia odepnij mysz od komputera. Jeżeli korzystasz z połączenia bezprzewodowego lub Bluetooth wyłącz mysz i jeżeli to możliwe wyjmij z niej baterie.

Obróć mysz do góry nogami i wyczyść gumowe nóżki za pomocą ściereczki. Do usunięcia naprawdę grubych zabrudzeń, które się do nich przykleiły użyj wykałaczki.

Jeżeli mysz ostatnimi czasy przestała być tak dokładna i precyzyjna, jak wcześniej powinieneś wyczyścić również jej sensor. W tym celu możesz użyć sprężonego powietrza w celu wyczyszczenia sensora z zanieczyszczeń. Możesz skorzystać także z bawełnianego patyczka do czyszczenia uszu, ale uważaj, żeby nie porysować czujnika. Nie naciskaj również zbyt mocno.

Na samym końcu możesz także wytrzeć obudowę myszki za pomocą nawilżonych ściereczek, aby pozbyć się reszty zanieczyszczeń.

Jak wyczyścić touchpad w laptopie?

Procedura czyszczenia touchpada w laptopie jest bardzo podobna do czyszczenia klawiatury z tym, że nie musisz korzystać ze sprężonego powietrza. Na początku przetrzyj go ściereczką z mikrofibry, a jeżeli nadal znajdować się na nim będą zabrudzenia wykorzystaj lekko zwilżonej ścierki. Jeżeli posiadasz laptopa z oddzielnymi klawiszami brud może gromadzić się w szczelinie pomiędzy płytką, a klawiszami. W celu jej wyczyszczenia możesz skorzystać z wykałaczki lub bawełnianego patyczka do czyszczenia uszu.

Źródło: techadvisor

Jak wyczyścić obudowę?

Użytkownicy komputerów stacjonarnych mają ułatwione zadanie, ponieważ mogą otworzyć obudowę i dokładnie wyczyścić (za pomocą sprężonego powietrza) wszystkie otwory wentylacyjne oraz wentylatory, jakie posiada ich komputer. Pamiętaj jednak, aby odłączyć wcześniej komputer od źródła zasilania.

Osoby korzystające na co dzień z laptopa mają trochę trudniejsze zadanie do wykonania. Ponieważ laptop jest urządzeniem mobilnym jego obudowa dużo łatwiej się brudzi oraz zbiera wszelkie zanieczyszczenia, jak np. odciski tłustych palców. Aby ją wyczyścić skorzystaj z ściereczki z mikrofibry. Jeżeli na obudowie są zanieczyszczenia, których nie da się usunąć za pomocą suchej ściereczki skorzystaj z nawilżonej. Czyszcząc komputer na mokro unikaj kontaktu ścierki z portami oraz wszelkiego rodzaju otworami wentylacyjnymi, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia komputera.

Źródło: techadvisor

Jak uniknąć awarii spowodowanych niewłaściwym sposobem użytkowania komputera?

Aby uniknąć uszkodzeń komputera spowodowanych niewłaściwym sposobem użytkowania przestrzegaj kilku prostych zasad: