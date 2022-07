Co zrobić, gdy telefon wpadnie do wody? Podpowiadamy jak uratować smartfona przed zalaniem!

Woda to zmora naszej elektroniki - nawet mała kropla może sprawić, że najdroższy sprzęt przestanie działać. Podpowiadamy co zrobić, gdy nasz telefon zaliczy bliskie spotkanie z jeziorem lub morzem.

Wakacje bardzo często spędzamy nad różnymi zbiornikami wodnymi. Nic dziwnego - woda chłodzi, a piękna plaża zachęca nas do różnego rodzaju letnich aktywności, od opalania do plażowej siatkówki. Jednakże jest to też bardzo zdradliwe środowisko dla naszych urządzeń elektronicznych. Jeden nieuważny ruch i smartfon może skończyć w wodzie, co wcale nie będzie dla niego tak przyjemne, jak dla nas. Podpowiadamy co zrobić, gdy spotka nas takie niefortunne zdarzenie.

Wodoszczelność a wodoodporność

Coraz więcej nowoczesnych telefonów jest wodoszczelnych, co potwierdzają certyfikaty takie jak IP67 czy IP68. Jednakże nie oznacza to, że kompletnie nic im się nie stanie w wodzie. Wodoszczelność oznacza, że dany telefon jest w stanie spędzić określoną ilość czasu pod określoną ilością wody - a nie, że ciecz nigdy nie dostanie się do środka. Jedynie wodoodporność mogłaby oznaczać to drugie - ale aktualnie nie ma na rynku wodoodpornych telefonów. Sprawdźmy więc, co oznaczają najpopularniejsze certyfikaty wodoszczelności:

IP67 - telefon gwarantuje odporność na zanurzenie w wodzie słodkiej o głębokości do 1 metra na czas nie dłuższy niż 30 minut .

- telefon gwarantuje odporność na zanurzenie w wodzie o głębokości na czas . IP68 - telefon gwarantuje odporność na zanurzenie w wodzie słodkiej o głębokości powyżej 1 metra (dokładna wartość musi zostać podana przez producenta) na czas nie dłuższy niż 30 minut.

Co zrobić, gdy telefon wpadł do wody?

Fot. Peter Cade / Stone / Getty Images

Widzimy więc, że nawet nasze telefony z certyfikatami wodoszczelności lepiej chronić przed wizytą w wodzie. Niestety nie zawsze się to udaje - wypadki się zdarzają a smartfony nieraz lądują pod powierzchnią. Co możemy zrobić w takim wypadku?

Wyjmij telefon z wody

W pierwszej kolejności - może to być oczywiste, ale warto jednak o tym wspomnieć - musimy jak najszybciej wyjąć nasz sprzęt z wody. Im dłużej znajduje się on pod powierzchnią, tym większa szansa na uszkodzenie i dotarcie wody do ważnych komponentów.

Wyłącz urządzenie

Następnym krokiem będzie wyłączenie telefonu. Nawet jeśli wydaje nam się, że wszystko działa w porządku - woda przy ważnych podzespołach może szybko doprowadzić do zwarcia. Chcemy jak najszybciej odciąć przepływ prądu w urządzeniu, więc wyłączenie go to najważniejszy pierwszy krok. Jeśli z kolei nie działa, nie powinniśmy próbować go włączać czy wciskać inne przyciski, gdyż powoduje to wciskanie większej ilości cieczy do wnętrza telefonu.

Jak najszybciej wysusz sprzęt

Kolejnym krokiem będzie wysuszenie sprzętu, które powinniśmy podzielić na kilka etapów. Oto one:

Wysusz telefon bezpyłową ściereczką (najlepiej z mikrofibry) - chcemy zebrać jak najwięcej cieczy z wierzchu, ale przy okazji nie wprowadzić pyłków do środka.

(najlepiej z mikrofibry) - chcemy zebrać jak najwięcej cieczy z wierzchu, ale przy okazji nie wprowadzić pyłków do środka. Wyjmij kartę SIM oraz kartę micro SD i pozostaw te porty otwarte - pozwoli to na swobodne wyciekanie cieczy oraz zwiększy obieg powietrza w środku telefonu.

- pozwoli to na swobodne wyciekanie cieczy oraz zwiększy obieg powietrza w środku telefonu. Potrząśnij telefonem i postaraj się wydobyć ze środka jak najwięcej wody - jeśli jakieś krople zebrały się wewnątrz obudowy, dzięki potrząśnięciu mogą wyjść przez otwarte wcześniej porty.

- jeśli jakieś krople zebrały się wewnątrz obudowy, dzięki potrząśnięciu mogą wyjść przez otwarte wcześniej porty. Pozostaw telefon do wyschnięcia na przynajmniej 24h - najlepiej zrobić to w suchym i ciepłym miejscu, na przykład na słońcu przy oknie. Można też włożyć telefon do bezpyłowej substancji absorbującej wilgoć. Jeśli mamy dostęp do kilku paczek żelu Silica, będzie to najlepsze rozwiązania, świetnie sprawdzi się też silikonowy żwirek dla kota.

WAŻNE: wkładanie telefonu w ryż lub suszenie go za pomocą suszarki lub w piekarniku może tylko uszkodzić urządzenie. Ryż nie jest dobrym absorbentem i może wprowadzić skrobię do środka smartfona, a suszarka lub piekarnik są zbyt gorące i mogą łatwo narobić więcej szkód niż pożytku. W celu dobrego wysuszenia smartfona wystarczy zostawić go na słońcu lub użyć dobrej i bezpyłowej substancji absorbującej wilgoć.

Po 24-48 godzinach spróbuj włączyć smartfon

Schnięcie smartfona powinno potrwać przynajmniej 24h. Po tym czasie możemy już sprawdzić, czy nasz sprzęt się włącza. Jeśli tak, warto jak najszybciej wykonać kopię zapasową naszych danych, gdyż spotkanie z wodą może znacząco skrócić długość życia smartfona. Jeśli nie działa, naszym jedynym ratunkiem może być wizyta w serwisie.

Co zrobić, gdy telefon wpadł do morza?

Co ważne, powyższa procedura powinna być trochę zmieniona jeśli nasz telefon zaliczył kąpiel w morzu lub innej słonej wodzie. Słona woda jest niesamowicie niebezpieczna dla układów scalonych, powoduje zwarcia i szybką korozję - ze względu na to będziemy chcieli wypłukać ją z naszego urządzenia.

Jeśli więc nasz telefon wpadnie do morza, po wyłączeniu go i otwarciu wszystkich portów będziemy chcieli go zanurzyć w alkoholu izopropylowym 99% - i tylko takim. Alkohol nie jest przewodnikiem i często służy do czyszczenia elektroniki, nie musimy się więc martwić, że spowoduje zwarcie. Może on też z łatwością wypłukać sól, która dostała się do środka naszego smartfona. Ważne jednak, aby był to alkohol w stężeniu 99%, a nie 70% lub 90%. Tylko takie stężenie sprawi, że będziemy pewni braku przewodnictwa i odpowiednich właściwości czyszczących tego specyfiku.

Po takiej kąpieli powinniśmy postępować dalej według powyższej instrukcji - wytrzeć i wysuszyć nasz telefon. Spotkanie z wodą morską bardzo często bywa zabójcze dla smartfonów, ale dzięki tej metodzie może nam się udać uratować nasz sprzęt.