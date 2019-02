Cztery sposoby, aby przyśpieszyć działanie Firefoxa

Irytuje Cię wolno działający Firefox? Wina niekoniecznie musi leżeć po stronie przeglądarki. Zobacz, co możesz zrobić, aby przyśpieszyć pracę "liska"!

Jak zapewne zauważył to każdy użytkownik Firefoxa, działa on czasami niezwykle powoli. Dzieje się tak zwłaszcza przy pierwszym uruchomieniu po starcie systemu - strona startowa ładuje się długo, a czasem samo otwarcie okienka (po podwójnym kliknięciu na ikonkę przeglądarki) zajmuje chwilkę. jednak czy wszyscy zdają sobie sprawę, że może być to powiązanie z ilością dodatków, jakie są zainstalowane?

Dodatki w Firefoxie - wyłączanie

W zakładce Narzędzia znajduje się karta Dodatki (skrót klawiaturowy Ctrl + Shift + A). Zobacz, które rozszerzenia są Ci naprawdę potrzebne i wyłącz lub usuń niepotrzebne. Mamy tu prostą zasadę - wyłącz dodatek - zamknij FF - uruchom ponownie - zobacz, czy uruchamia się i działa szybciej. Jeśli nie - wyrzuć niepotrzebny. Tak samo z Wtyczkami - usuń niepotrzebne. W zakładce Pomoc znajdziesz też opcję Uruchom z wyłączonymi dodatkami - wypróbuj ją również.

Nowa wersja Firefoxa

Sprawdź, czy jest dostępna nowa wersja Firefoxa - może być ona zoptymalizowana pod kątem uruchamiania. A jak to zrobić? Kliknij na zakładkę Pomoc, a następnie O programie Firefox. Zostanie wyświetlony numer edycji przeglądarki, a także informacja o tym, czy jest ona aktualna. Jeśli nie będzie, otrzymasz możliwość pobrania i instalacji najnowszej wersji - co jest zalecane, ponieważ oprócz usprawnień dla użytkownika, każda nowa edycja ma poprawki związane z bezpieczeństwem. Możesz również pobrać plik instalacyjny z naszego serwera - znajdziesz go w dziale Firefox.

Używaj przyśpieszenia sprzętowego i wersji 64-bit

Jeżeli instalujesz nową wersję przeglądarki poprzez mechanizm aktualizacji, otrzymasz automatycznie dopasowaną dla swojego systemu operacyjnego. Jeżeli pobierasz plik z naszego działu lub innego miejsca w internecie, masz do wyboru wydania 32- i 64-bit. Jeżeli Twój system to 64-bit, Firefox 32-bit będzie na nim działać, jednak nie optymalnie. Dopiero instalacja Firefox 64-bit da Ci wszystkie możliwości "liska". Przeglądarka powinna pracować płynniej, gdy zostanie wybrana opcja Zalecane ustawienia wydajności. Znajdziesz ją w zakładce Narzędzia -> Opcje. Upewnij się, że funkcja jest oznaczona - jeśli nie, kliknij na nią.

Zauważ, że po jej odznaczeniu pojawi się opcja związana z włączeniem sprzętowego przyśpieszenia (jej włączenie jest zalecane) oraz możliwość zmiany limitu liczby procesów treści - więcej procesów treści może poprawić wydajność przy wielu otwartych kartach, ale zwiększy też zapotrzebowanie na pamięć. Gdy przyśpieszenie sprzętowe jest włączone, Firefox używa częsciej GPU zamiast procesora w celu wyświetlania bardziej wymagających treści w sieci (materiały wideo, gry, itp.) Odciąża to procesor, który ma więcejmocy obliczeniowej do innych operacji.

Wyczyść przeglądarkę

Wciąż Firefox wolno się uruchamia? i działa niezbyt szybko? Użyj programu do optymalizacji, jak CCleaner, HD Cleaner czy Advanced System Care. Każdy z nich ma opcję usuwania wirtualnych śmieci i czyszczenia pamięci przeglądarki, co powinno poprawić jej kondycję. Dobrze odznaczyć wcześniej wymazywanie z pamięci zapisanych haseł - zwłaszcza, jeżeli masz ich dużo lub nie masz zapisanych gdzie indziej. W pierwszym przypadku będzie potrzeba wpisywać je na nowo na każdej stronie, w drugim - skorzystać z funkcji przypominania (o ile będzie). Jeśli nie chcesz używać programów firm trzecich, skorzystaj z wbudowanego czyszczenia.

Po wpisaniu about:preferences zobaczysz wszystkie informacje na temat swojej wersji Firefoxa, zaczynając od wersji, kończąc na wersjach bibliotek. Na samej górze strony znajduje się opcja Odśwież przeglądarkę Firefox. Wybierz ją i postępuj zgodnie ze wskazówkami. FF powinien automatycznie wykonać kopię plików dotyczących użytkownika, jak zakładki, historia odwiedzanych stron, hasła, cookies, otwarte okienka i zakładki, automatyczne wypełnianie formularzy. Po skończeniu czyszczenia, FF przywróci informacje z wykonanej kopii.

Jeśli masz dużo zakładek (a każdy ma), warto - na wszelki wypadek - stworzyć ręcznie ich kopię zapasową; w tym celu naciśnij Ctrl + Shift + B, a w menu wybierz Utwórz kopię zapasową z zakładki Importowanie i kopie zapasowe. Możesz wygodnie zapisać wszystkie zakładki w jednym pliku.