Czy Apple Watch działa bez iPhone'a? [PORADNIK]

Apple Watch został zaprojektowany jako akcesorium dla iPhone'a. Obecnie sprzęt ten jest w stanie działać częściowo niezależnie, ale posiadanie lub dostęp do iPhone'a czasami jest niezbędny. Zobacz, jak korzystać z Apple Watch bez iPhone'a. Jakie funkcje oferuje zegarek w momencie, gdy zostawisz iPhone'a w domu?

Spis treści

Apple Watch to zegarek wchodzący w skład ekosystemu Apple. Produkt ten od początku tworzony był z myślą o użytkownikach iPhone'a. Zegarek Apple Watch wymaga przeprowadzenia konfiguracji z wykorzystaniem iPhone'a. Co ważne telefonu nie zastąpimy tabletem iPad. W iPadOS nie znajdziemy aplikacji Watch.

Zegarki Apple Watch

Od czasu wprowadzenia na rynek pierwszej generacji zegarka Apple Watch w 2015 roku sporo się zmieniło. Obecnie Apple Watch nie jest już tak niezależny od iPhone'a, ale posiadanie smartfona od Apple w większości przypadków nadal jest niezbędne.

W dzisiejszym materiale pokazujemy co możesz z robić na swoim zegarku Apple Watch bez posiadania iPhone'a w pobliżu. Wyjaśniamy również czy zegarek Apple Watch może zastąpić telefon oraz czy da się go skonfigurować do pracy z Androidem.

Apple Watch - konfiguracja z Androidem

Zaczniemy od konfiguracji z Andoridem. Przeprowadzenie tego procesu nie jest możliwe. Zegarek Apple Watch działa tylko i wyłącznie w połączeniu z iPhone'm. Nie ma możliwości konfiguracji go z jakimkolwiek urządzeniem z Androidem.

Zegarki Apple Watch wymagają do działania konta iCloud i komunikują się jedynie ze sprzętem Apple, słuchawkami na Bluetooth oraz akcesoriami sportowymi i zdrowotnymi (na przykład pulsometrami).

Pamiętaj! Apple Watch bez aktywacji z użyciem Apple iCloud oraz aplikacji Watch na iOS nie wyświetla nawet godziny.

Oznacza to, że posiadając smartfon z Androidem musisz szukać innego zegarka. Najlepiej zdecydować się na model z Wear OS. Ciekawą propozycją wydaje się Oppo Watch.

Apple Watch LTE zamiast iPhone'a

Apple od 2017 roku sprzedaje modele Apple Watch z wbudowanym modemem sieci komórkowej. Apple Watch Cellular posiada modem LTE oraz wbudowaną kartę eSIM. W Polsce zegarki mogą działać w sieci Orange. Tylko ona oferuje usługę podpięcia karty eSIM.

Apple Watch z LTE

W praktyce zegarek Apple Watch może duplikować numer z naszego iPhone'a. Oznacza to, że po wyjściu na trening z samym zegarkiem możemy odbierać/wykonywać połączenia oraz wysyłać/odbierać wiadomości SMS/MMS.

Niestety do konfiguracji Apple Watch z modemem nadal potrzebujemy iPhone'a. Oznacza to, że w praktyce nie jest to samodzielne urządzenie.

Co Apple Watch potrafi bez iPhone'a?

Apple Watch z jednej strony jest mocno powiązany z iPhone'em, a z drugiej pozwala na wykonanie sporej ilości czynności bez użycia telefonu.

Zegarek od Apple pozwala na śledzenie aktywności. Aktualnie sprzedawane modele mają wbudowany moduł GPS, pulsometr oraz sporą ilość pamięci masowej. Niektóre wersje mają dodatkowo EKG oraz pulsoksymetr.

Apple Watch Series 5 z EKG

Apple Watch pozwala monitorować treningi bez konieczności posiadania przy sobie iPhone'a. Dodatkowo możemy pobrać ulubione piosenki i połączyć się ze słuchawkami Bluetooth. Oznacza to, że na treningu telefon jest zbędny. Oczywiście model bez modemu nie pozwoli wykonywać połączeń, gdy w pobliżu nie ma sparowanego iPhone'a.

Apple Watch i AirPodsy

Bez połączenia z telefonem możemy skorzystać również z nawigacji. Warunkiem jest posiadanie modelu z modemem sieci komórkowej. Na Apple Watch nie znajdziemy aplikacji z mapami, która pozwala pobrać ich zawartość do pamięci masowej urządzenia.

Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby korzystać z Apple Pay w momencie, gdy nie mamy przy sobie telefonu. Karty płatnicze są zapisane lokalnie w pamięci zegarka, a Apple Pay nie wymaga aktywnego połączenia z iPhone'm.

Apple Watch jako samodzielne urządzenie

Od września 2020 roku Apple przewiduje możliwość korzystania z Apple Watch jako samodzielnego urządzenia. Opcja ta została zaprojektowana z myślą o dzieciach i seniorach. Do jej działania potrzebny jest zegarek Apple Watch Series 4 lub nowszy z wbudowanym modułem sieci komórkowej.

Po skonfigurowaniu Apple Watch jako urządzenie dla członka rodziny staje się on samodzielnym urządzeniem, ale nadal ma ograniczone funkcje.

Apple Watch Nike

Z zegarka można wykonywać połączenia oraz wysyłać/odbierać wiadomości. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać a App Store oraz słuchać muzyki.

Apple Watch skonfigurowany jako urządzenie dla członka rodziny staje się samodzielnym urządzeniem, ale przez to tracimy największą zaletę jaką jest integracja z ekosystemem Apple. Nie skorzystamy z odblokowywania komputera Mac ani przekazywania powiadomień z iPhone'a. Nie prześlemy również danych zdrowotnych do aplikacji Zdrowie.

Interesujesz się zakupem Apple Watch? Sprawdź czy warto dopłacać do Series 6 oraz czym różni się edycja Nike+.