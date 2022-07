Czy Twój telefon jest gotowy na upały? Sprawdzamy, jak radzić sobie z przegrzaniem telefonu

Smartfony mogą się przegrzewać w każdej sytuacji, ale letnie upały są ich największym wrogiem. Sprawdzamy co zrobić, gdy temperatura zaczyna wychodzić poza skalę, a nasz telefon cierpi z tego powodu.

Spis treści

Letnie temperatury otwierają przed nami wiele możliwości. Słońce i ciepło to idealne połączenie na wakacyjne plażowanie, spacery czy podróże na rowerze. Jednakże im na dworze cieplej, tym bardziej chronimy się przed tymi temperaturami i promieniami słońca - czy to zakładając okulary przeciwsłoneczne i krem z filtrem, czy też używając różnego rodzaju wachlarzy, wentylatorów czy klimatyzatorów. Nasza elektronika, a szczególnie smartfony, też mogą niezbyt dobrze radzić sobie z upałami - sprawdzamy więc, jak możemy ją chronić przed przegrzaniem - a nawet uszkodzeniem!

Czym grozi przegrzewanie telefonu?

Wysokie temperatury nie sprzyjają długowieczności naszej elektroniki. Mogą one negatywnie wpływać na praktycznie każdy element naszego smartfona. Bateria może tracić wytrzymałość, ekran jest narażony na wypalenie, a procesor może się przegrzewać, a nawet uszkodzić. Jednak problemy nie są tylko tak poważne - w ciepłych temperaturach smartfony zwalniają, gdyż muszą zmniejszyć intensywność swojej pracy, aby chronić podzespoły. Ze względu na to, nawet jeśli unikniemy poważnych uszkodzeń, w gorące dni możemy być mocno sfrustrowani ślamazarnością działania naszego telefonu.

Jak zapobiec przegrzewaniu telefonu?

Fot. PxHere

Stare powiedzenie twierdzi, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Ta sama mądrość sprawdza się w przypadku przegrzewania się telefonów - lepiej po prostu do niego nie dopuszczać niż starać się mu przeciwdziałać już po przegrzaniu. Sposobów na zabezpieczenie naszego telefonu przed przegrzaniem w gorący dzień jest kilka.

Nie zostawiaj telefonu na słońcu - szczególnie w słoneczne, letnie dni temperatura na słońcu potrafi dochodzić do, a nawet przekraczać, pięćdziesiąt stopni. Szczególnie wtedy warto zwrócić uwagę na nasz telefon, a najlepiej trzymać go w torbie, plecaku lub w kieszeni.

- szczególnie w słoneczne, letnie dni temperatura na słońcu potrafi dochodzić do, a nawet przekraczać, pięćdziesiąt stopni. Szczególnie wtedy warto zwrócić uwagę na nasz telefon, a najlepiej trzymać go w torbie, plecaku lub w kieszeni. Zmniejsz jasność ekranu - sprawi to, że wyświetlacz będzie pobierał mniej energii i będzie mniej narażony na przegrzanie lub wypalenie.

- sprawi to, że wyświetlacz będzie pobierał mniej energii i będzie mniej narażony na przegrzanie lub wypalenie. Wyłącz niepotrzebne aplikacje - aplikacje działające w tle mogą obciążać nasz procesor. Wyłączenie ich sprawi, że układ nie będzie musiał aż tak ciężko pracować i, dzięki temu, zacznie produkować mniej ciepła.

- aplikacje działające w tle mogą obciążać nasz procesor. Wyłączenie ich sprawi, że układ nie będzie musiał aż tak ciężko pracować i, dzięki temu, zacznie produkować mniej ciepła. Zaktualizuj aplikacje oraz system - nowe wersje aplikacji i systemu często przynoszą ze sobą optymalizacje, dzięki którym nasze urządzenie działa sprawniej i bardziej efektywnie. Ze względu na to zawsze warto zwrócić uwagę na uaktualnienia programów, których używamy.

- nowe wersje aplikacji i systemu często przynoszą ze sobą optymalizacje, dzięki którym nasze urządzenie działa sprawniej i bardziej efektywnie. Ze względu na to zawsze warto zwrócić uwagę na uaktualnienia programów, których używamy. Używaj oryginalnej ładowarki - ładowanie jest jednym z najbardziej obciążających zadań, jeśli chodzi o temperaturę naszego urządzenia. Warto korzystać z oryginalnej ładowarki lub markowych zamienników dedykowanych do naszego telefonu, dzięki którym będziemy pewni, że przebiega ono bezpiecznie i w sposób kontrolowany.

- ładowanie jest jednym z najbardziej obciążających zadań, jeśli chodzi o temperaturę naszego urządzenia. Warto korzystać z oryginalnej ładowarki lub markowych zamienników dedykowanych do naszego telefonu, dzięki którym będziemy pewni, że przebiega ono bezpiecznie i w sposób kontrolowany. Korzystaj z wentylowanego etui lub obudowy z naturalnych materiałów - etui z tworzy sztucznych działa trochę jak kurtka dla naszego smartfona. Jeśli wybierzemy etui z systemem wentylacji lub etui z naturalnych materiałów, nasz telefon będzie mógł "oddychać" i będzie mniej narażony na przegrzewanie.

Jak ochłodzić telefon?

Kiedy już nasz telefon zacznie się przegrzewać, zazwyczaj zakomunikuje to nam za pomocą powiadomienia. W zależności od producenta, skutki przegrzania mogą być różne - iPhone w ogóle odmówi współpracy aż do powrotu do odpowiedniej temperatury, telefony z Androidem zazwyczaj zachowują swoją funkcjonalność, ale w ograniczonym zakresie. Możemy na przykład stracić możliwość robienia zdjęć i filmów, korzystania z lampy błyskowej, czy też wykonywania połączeń lub GPSu. Aby odzyskać pełną funkcjonalność telefonu, powinniśmy jak najszybciej pomóc naszemu urządzeniu w osiągnięciu niższej temperatury. Jak to zrobić?

Fot. MacWorld

Oto najlepsze sposoby na ochłodzenie naszego telefonu:

Zdejmij telefon ze słońca - w pierwszej kolejności warto upewnić się, że jesteśmy w dobrym miejscu do ochłodzenia naszego telefonu. Warto zabrać go ze słońca i położyć w cieniu, a jeśli nie mamy takie możliwości - włożyć go do plecaka lub kieszeni.

- w pierwszej kolejności warto upewnić się, że jesteśmy w dobrym miejscu do ochłodzenia naszego telefonu. Warto zabrać go ze słońca i położyć w cieniu, a jeśli nie mamy takie możliwości - włożyć go do plecaka lub kieszeni. Zdejmij etui - kolejnym krokiem w celu ochłodzenia naszego urządzenia powinno być zdjęcie etui - dzięki temu większa powierzchnia telefonu będzie miała kontakt ze świeżym powietrzem i ochłodzi się on szybciej.

- kolejnym krokiem w celu ochłodzenia naszego urządzenia powinno być zdjęcie etui - dzięki temu większa powierzchnia telefonu będzie miała kontakt ze świeżym powietrzem i ochłodzi się on szybciej. Włącz tryb samolotowy - nasz telefon wykonuje wiele połączeń bezprzewodowych cały czas - czy to używając WiFi, czy Bluetootha, czy też sieci komórkowej. Włączając tryb samolotowy, blokujemy te połączenia, a nasz smartfon nie musi wykonywać dodatkowej pracy, przeszukując sieci bezprzewodowe.

- nasz telefon wykonuje wiele połączeń bezprzewodowych cały czas - czy to używając WiFi, czy Bluetootha, czy też sieci komórkowej. Włączając tryb samolotowy, blokujemy te połączenia, a nasz smartfon nie musi wykonywać dodatkowej pracy, przeszukując sieci bezprzewodowe. Odłącz telefon od ładowania - ładowanie jest odpowiedzialne za dużą produkcję ciepła. Jeśli nasz sprzęt przegrzewa się podczas napełniania baterii - należy jak najszybciej odłączyć go od zasilania i kontynuować je w zimniejszym miejscu.

- ładowanie jest odpowiedzialne za dużą produkcję ciepła. Jeśli nasz sprzęt przegrzewa się podczas napełniania baterii - należy jak najszybciej odłączyć go od zasilania i kontynuować je w zimniejszym miejscu. W skrajnych przypadkach - włóż telefon (na chwilę) do zamrażarki. Jeśli nasze urządzenie jest ekstremalnie przegrzane i martwimy się o jego podzespoły, możemy zdecydować się na włożenie go na jakiś czas do zamrażarki. Należy tylko pamiętać, żeby nie robić tego zbyt długo - niska temperatura i wilgoć również nie sprzyja podzespołom telefonu. Jednak kilka minut we wnętrzu chłodziarki może nam pomóc w przypadku skrajnego przegrzania naszego smartfona.

Jak gorąco to zbyt gorąco?

Dla poprawnie działającego telefonu, w normalnych warunkach przegrzewanie nie powinno być dużym problemem. Większość producentów informuje, że zwykłą temperaturą operacyjną ich telefonów jest przedział -5° - +35° Celsjusza. Oznacza to, że bez problemu możemy korzystać z telefonu w praktycznie każdy dzień roku w Polsce.

Jednak przychodzą takie dni, gdy temperatura przekracza tę skalę, szczególnie gdy mocno przygrzewa słońce. Warto wtedy pamiętać o zadbaniu o telefon, niezostawianiu go w nasłonecznionym miejscu czy też np. w samochodzie, który potrafi nagrzać się do zdecydowanie wyższych temperatur.

Czy mój telefon może wybuchnąć?

Co jakiś czas pojawiają się w internecie historie o wybuchających telefonach - wystarczy przypomnieć sobie głośne fiasko Samsunga Galaxy Note 7. Wiele osób może się martwić, że przegrzanie telefonu doprowadzi do podobnej sytuacji. Na szczęście w zdecydowanej większości przypadków wybuchów smartfonów nie jest to prawda.

Eksplozje smartfonów są spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi lub wadami fabrycznymi. Najczęściej zdarzają się po nieprofesjonalnych naprawach lub zalaniu telefonu wodą. Urządzenie może nadal działać, ale po jakimś czasie osłabione podzespoły przestają dobrze spełniać swoje funkcje i następuje wybuchowa reakcja. Warto więc pamiętać, że takie przypadki nie są spowodowane zwykłym przegrzeniem, a raczej to przegrzanie jest wynikiem jakiegoś innego sprzętowego błędu.

Jedynym wyjątkiem są przypadki wybuchu z przegrzania spowodowane ładowaniem telefonu złą ładowarką. Niskiej jakości kable lub kostki ładowania mogą sprawić, że do naszej baterii dostanie się prąd o źle dobranym napięciu lub natężeniu. Jest to bardzo rzadka przypadłość, ale zdarzają się ładowarki tak niskiej jakości, że potrafią spowodować przepalenie portu ładowania, a w rezultacie wybuch baterii. Jednak po raz kolejny jest to raczej wina awarii sprzętu niż zwykłego następstwa przegrzania. Jeśli więc nasz telefon jest zadbany i działa poprawnie, nawet w przypadku przegrzania nie powinniśmy obawiać się eksplozji.