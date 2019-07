Czy eGPU i Mac to dobry pomysł? Sprawdzamy takie rozwiązanie

Komputery Apple są drogie, ale nie zawsze oferują świetną wydajność graficzną. Sprawdzamy, czy eGPU to dobre rozwiązanie tego problemu.

Spis treści

Apple to firma, która znana jest z zamkniętego ekosystemu i bardzo małej możliwości ingerencji w rozbudowę sprzętu. Firma nie ułatwia wymiany pamięci operacyjnej i dysku SSD wlutowując te podzespoły na płyty główne lub tworząc komputery w taki sposób, aby wymiana była jak najtrudniejsza. Przykładowo wymiana dysku w komputerze iMac wymaga rozklejenia całej konstrukcji. Ten sam element został umieszczony na samym dole komputer Mac mini również po to, aby utrudnić cały proces.

Źródło: macworld

Z drugiej strony czasami zdarzają się wyjątki i jednym z nich jest wprowadzenie możliwości obsługi zewnętrznych kart graficznych eGPU w komputerach Mac z zainstalowanym systemem macOS High Sierra lub nowszym. Obecnie właściciele komputerów Apple mogą bez problemu zwiększyć wydajność graficzną swojego komputera przy użyciu zewnętrznego procesora graficznego.

Przed wrześniem 2017 roku, kiedy oficjalnie wydano system macOS High Sierra proces ten był dużo bardziej skomplikowany i jedynie niewielka liczba entuzjastów próbowała wykorzystywać zewnętrzne karty graficzne w połączeniu z komputeram Mac. Po premierze macOS High Sierra całość stała się dużo prostsza, a wprowadzony w zeszłym roku macOS Mojave dodatkowo uprościł procedurę.

Źródło: macworld

W niniejszym poradniku sprawdzamy, jak sprawdza się zewnętrzna karta graficzna eGPU z komputerami Mac oraz na jaki wzrost wydajności można liczyć. Jeżeli korzystasz z Windowsa sprawdź ten poradnik.

Które eGPU współpracują z komputerami Mac?

Apple ściśle współpracuje z firmą Blackmagic Design, która produkuje własne jednostki eGPU wyposażone w procesory graficzne AMD stosowane także w droższych komputerach Mac.

Dwie z nich dostępne są w Apple Store:

Tańszy Blackmagic eGPU oferuje procesor graficzny Radeon Pro 580 z 8 GB pamięci GDDR5 i kosztuje 3019 zł

Droższy Blackmagic eGPU Pro oferuje procesor graficzny AMD Radeon RX Vega 56 z 8 GB pamięci HBM2 i kosztuje 5899 zł

Źródło: macworld

Ceny obu urządzeń nie zachęcają. Dodatkowo wystarczy sprawdzić cenę kart graficznych umieszczonych w środku, a szybko okaże się, że nie są to opłacalne rozwiązania. W środku Blackmagic eGPU Pro znajdziemy AMD Radeon RX Vega 56 z 8 GB pamięci HBM2. Taka karta graficzna kosztuje około 2000 zł w zależności od konfiguracji i producenta.

Nie trzeba jednak decydować się na zakup jednostki bezpośrednio od Apple. Na rynku istnieje sporo zamienników, a część z nich sprzedawana jest bez karty graficznej, więc użytkownik może zakupić procesor graficzny dostosowany do swoich potrzeb.

Przed zakupem eGPU należy pamiętać, że w chwili obecnej system macOS od Apple oficjalnie obsługuje tylko i wyłącznie procesory graficzne od AMD. Można uruchomić takie rozwiązanie z kartą graficzną firmy Nvidia, ale proces ten jest dużo bardziej ryzykowny i nie można być pewnym, że wszystko będzie działało.

Drugą istotną kwestią jest obsługa tego rozwiązania przez komputery Mac. Oficjalne Apple wspiera eGPU jedynie dla nowszych komputerów Mac, które posiadają port Thunderbolt 3 zintegrowany z USB Typu C. Nie oznacza to jednak, że starsze komputery nie mogą skorzystać z eGPU. Więcej informacji znajdziesz poniżej.

Jakie komputery Mac mogą korzystać z eGPU?

Oficjalnie wymagany jest komputer Apple z Thunderbolt 3 oraz zainstalowanym systemem macOS High Sierra lub nowszym, ale pokazujemy, że rozwiazanie to działa również na starszych Mac'ach.

Jeżeli użytkownik posiada nowy komputer wyprodukowany w 2016 roku i później, który posiada port Thunderbolt i USB Typu C wystarczy, że podłączy do komputera Mac stację eGPU. Cały proces instalacji odbędzie się w pełni automatycznie.

Źródło: macworld

Jak korzystać z eGPU na starszym Mac'u?

O ile starszy komputer Mac posiada port Thunderbolt nie powinno być problemu z korzystaniem z eGPU zgodnie z naszymi wskazówkami poniżej. Należy jednak wiedzieć, że Apple oficjalnie nie popiera takiego działania.

Testowaliśmy stację Blackmagic eGPU dostępną w oficjalnym sklepie Apple z komputerem MacBook Pro z końca 2013 roku. Użyliśmy wersje z 13 calową matrycą i zintegrowaną kartą graficzną Intel Iris, której wydajność pozostawia już nieco do życzenia. Dzięki temu ten prawie pięcio letni Mac był idealnym kandydatem do połączenia z eGPU.

Źródło: macworld

Jakie są wymagane elementy?

Przed jakimkolwiek działaniem należy upewnić się, że kupujemy odpowiedni sprzęt i posiadamy kompatybilny komputer. Przed jakimikolwiek zakupami zalecamy zapoznać się z tą informacją od Apple oraz poradnikiem.

W przypadku chęci skorzystania z eGPU na starszym komputerze Mac z interfejsem Thunderbolt 2 lub 1 wykorzystującym złącze mini DisplayPort niezbędna jest przejściówka z USB Typu C do Thunderbolt.

Istnieje kilka firm produkujących tego typu adaptery, ale polecamy zakup oryginalnej przejściówki od Apple, aby mieć pewność, że wszystko będzie działo tak, jak powinno. Niezbędny jest również przewód Thunderbolt 2 do Thunderbolt 2.

Komputer musi również korzystać z najnowszego systemu operacyjnego macOS. W chwili pisania tego poradnika był to macOS Mojave 10.14.5. Można również wykorzystać macOS High Sierra, ale ze względu na dodatkowe ułatwienia zalecamy aktualizację do Mojave. W przypadku korzystania z nowszego systemu nie trzeba już podłączać zewnętrznego wyświetlacza, aby eGPU było w stanie działać. W naszym teście nie wykorzystywaliśmy dodatkowych monitorów. Sprawdzaliśmy wydajność aplikacji do edycji wideo i fotografii.

Jak korzystać z Blackmagic eGPU w połączeniu ze starszym komputerem Mac?

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań polecamy wykonanie pełnej kopii zapasowej na zewnętrznym nośniku danych. Jeżeli nie wszystko przebiegnie zgodnie z planem może okazać się, że reinstalacja systemu jest niezbędna. W takim przypadku kopia zapasowa pozwoli w szybki sposób przywrócić wszystkie dane, jakie znajdowały się na komputerze. Nie zalecamy przechodzenia do kolejnych punktów przed wykonaniem kopii zapasowej. W tym celu można wykorzystać wbudowane w system operacyjny macOS narzędzie Time Machine.

Należy mieć świadomość, że podczas przeprowadzania procesu konfiguracji istnieje możliwość uszkodzenia systemu operacyjnego macOS w taki sposób, że konieczna będzie jego ponowna instalacja. W konsekwencji z komputera usunięte zostaną wszystkie dane i programy. Właśnie dlatego użytkownik powinen zadbać o wykonanie kopii zapasowej.

W chwili obecnej cały proces jest dużo mniej skomplikowany, niż wcześniej. Nie trzeba już pobierać plików i uruchamiać skryptów. Wystarczy, że pobierzemy automatyczny plik eGPU EFI zip i skopiujemy go na dysk USB, aby z niego uruchomić komputer.

Przed rozpoczęciem całego procesu należy upewnić się, że eGPU jest odłączone od komputera Trzeba pobrać automatyczny pakiet eGPU EFI v1.0.5 z tego miejsca. Z pobranego uprzednio pliku należy skopiować folder EFI na zewnętrzną pamięć masową (pendrive lub dysk zewnętrzny). Należy sformatować uprzednio pamięć w formacie MS-DOS FAT i wybrać Master Boot Record. Po przygotowaniu pamięci masowej należy uruchomić z niej komputer Mac. W tym celu trzeba podczas uruchomienia przytrzymać przycisk Option/Alt i wybrać opcję EFI Boot. Po uruchomieniu systemu i zalogowaniu się do niego należy podłączyć eGPU Kolejnym krokiem jest uruchomienie Terminala. Należy w nim wykonać dwa polecenia: sudo pmset -a gpuswitch 2 oraz sudo pmset -a gpuswitch 0 Po ich wykonaniu należy przytrzymać kombinację klawiszy Shift+Cmd+Q i nacisnąć Enter. Po wylogowaniu się należy zalogować się ponownie.

Zalecamy zapoznanie się z tą stroną, ponieważ metoda uruchamiania eGPU może się zmieniać wraz z aktualizacjami systemu macOS.

Źródło: macworld

Jak używać eGPU z komputerem Mac?

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności wymaganych do włączenia obsługi eGPU można podłączyć jednostkę eGPU do jednego z portów Thunderbolt 1, 2 lub 3. Pierwsza i druga generacja wykorzystuje złącze mini DisplayPort, a trzecia generacja USB Typu C.

Należy podłączyć jednostkę eGPU. Apple zaleca korzystanie z lewych portów komputera MacBook Pro, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty .

. Po podłączeniu eGPU powinno zostać automatycznie rozpoznane przez system macOS Mojave, a na pasku menu powinna pojawić się dodatkowa ikona podobna do tej, która znajduje się na poniższym zrzucie ekranu. Jeżeli ikona pojawiła się oznacza to, że eGPU zostało rozpoznane i jest gotowe do pracy. Ikona ta jest również potrzebna, aby bezpieczenie odłączyć jednostkę eGPU, gdy użytkownik nie będzie już chciał z niej korzystać.

Źródło: macworld

Jest jeszcze jeden krok do wykonania przed możliwością wykorzystania możliwości eGPU. W przypadku korzystania z Mojave należy przejść do folderu Aplikacje i wybrać aplikację, z której chcemy skorzystać.

Trzeba kliknąć na nią prawym przyciskiem myszy i wybrać Informacje. W zakładce Ogólnie powinno pojawić się okno, które można zaznaczyć - Preferuje zewnętrzny układ GPU. Należy to zrobić.

Od teraz aplikacja powinna korzystać z jednostki eGPU zamiast zintegrowanego układu GPU znajdującego się wewnątrz komputera.

Jakiego wzrostu wydajności należy się spodziewać?

Do testów używaliśmy 13 calowego MacBook'a Pro z ekranem Retina z końca 2013 roku, który wykorzystuje interfejs Thunderbolt 2. W tym przypadku przepustowość interfejsu ogranicza nieco wydajność zewnętrznego układu graficznego. Dopiero Thunderbolt 3 potrafi w pełni wykorzystać jego potencjał.

Do porównania wybraliśmy również nowszego MacBook'a Pro 13 z 2018 roku. Testowaliśmy czas renderowania w Final Cut Pro X.

Oto rezultaty:

MacBook Pro 13 z 2018 roku, 2,7 Ghz Intel Core i7, 16 GB RAM, Intel Iris Plus 645 = 2:47,3 3

3 MacBook Pro 13 z 2018 roku, 2,7 Ghz Intel Core i7, 16 GB RAM, Blackmagic eGPU = 1:03,82

MacBook Pro 13 z 2013 roku, 2,4 GHz Intel Core i5, 8 GB RAM, Intel Iris 5100 = 5:39,74

MacBook Pro 13 z 2013 roku, 2,4 GHz Intel Core i5, 8 GB RAM, Blackmagic eGPU = 1:48,26

Jak widać powyżej wyniki są bardzo zadowalające, a eGPU znacząco poprawiło czas w stosunku do powolnego zintegrowanego procesora graficznego. Zewnętrzne eGPU nie tylko zmniejszyło czas potrzebny na renderowanie, ale także umożliwiło edycję filmów 4K w czasie rzeczywistym z wieloma efektami bez pomijania żadnych ramek. Wszystko odbywało się płynnie tak, jak na nowszym i dużo droższym komputerze.

Źródło: macworld

Które aplikacje najlepiej wykorzystują eGPU?

Niestety nie wszystkie aplikacje skorzystają na aktualizacji procesora graficznego, ponieważ niektóre programy wykorzystują jedynie wydajność oferowaną przez procesor CPU, która się nie zmienia.

Rozwiązanie eGPU świetnie sprawdza się w Final Cut Pro X oraz DaVinic Resolve. Od niedawna również Adobe Premiere CC wspiera zewnętrzne procesory graficzne.

W przypadku korzystania z Adobe Photoshop oraz Lightroom wydajność eGPU wykorzystywana była jedynie podczas edycji, komponowania oraz korygowania kolorów obrazów. Programy te nie korzystały z eGPU podczas eksportowania i kompresowania obrazów. Przed zakupem eGPU zalecamy sprawdzenie, czy aplikacja, z której użytkownik zamierza korzystać zwiększy swoją wydajność działania w połączeniu z zewnętrznym procesorem graficznym.