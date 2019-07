Czy instalacja publicznej bety iOS 13 to dobry pomysł?

Nowe funkcje są bardzo interesujące, ale instalacja wersji beta niesie za sobą konsekwencje.

Spis treści

Publiczna wersja beta najnowszego systemu na iPhone'a - iOS 13 jest już dostępna! Wśród nowości znajdziesz między innymi długo oczekiwany tryb ciemny, wsparcie Siri dla aplikacji muzycznych, zupełnie nową aplikację Mapy i zmodyfikowaną obsługę edycji wideo. To tylko część nowości. Resztę znajdziesz w obrębie praktycznie całego systemu, chociaż na pierwszy rzut oka może Ci się wydawać, że wszystko wygląda tak, jak przed aktualizacją.

Źródło: macworld

W tym roku Apple wyjątkowo mocno kusi nas, aby wejść na stronę beta.apple.com, kliknąć w kilku miejscach i pobrać profil pozwalający na zainstalowanie publicznej bety systemu iOS 13.

Przestrzegamy Cię przed zbyt entuzjastycznym podejściem do instalacji systemu w wersji beta. Wiemy, że niektóre z nowych funkcji iOS 13 są świetne, a oficjalnie system zostanie udostępniony użytkownikom dopiero we wrześniu, ale instalacja wersji beta może nieść za sobą naprawdę poważne konsekwencje. Aby pomóc Ci podjąć racjonalną decyzję przygotowaliśmy krótki poradnik, który rozjaśni Twoje wątpliwości i przedstawi konsekwencje, jakie mogą Cię spotkać po instalacji wersji beta.

Trzy najważniejsze zasady, o których musisz pamiętać!

Bez względu na to, czy jesteś początkującym, czy zaawansowanym użytkownikiem istnieją trzy podstawowe zasady działania systemów operacyjnych w wersji beta i są one prawdziwe również w kontekście iOS 13.

Oto one:

Bądź gotowy na katastrofę: możliwe, że po instalacji wersji beta urządzenie nie będzie działać prawidłowo. Istnieje opcja, że będziesz musiał przywrócić je do ustawień fabrycznych instalując ponownie najnowszą oficjalną wersję iOS 12. Przed instalacją upewnij się, że wykonałeś kompleksową kopię zapasową wszystkich plików i danych, jakie przetrzymujesz na urządzeniu. Co do zasady jeżeli nie jesteś gotowy na całkowite przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych i konfigurację wszystkiego od nowa nie jesteś gotowy na instalacje systemu operacyjnego w wersji beta. Nie instaluj wersji beta systemu operacyjnego na Twoim głównym telefonie: Jeżeli wykorzystujesz swojego iPhone'a w pracy i potrzebujesz niezawodnego urządzenia zdolnego do działania w każdym momencie pod żadnym pozorem nie instaluj na nim oprogramowania w wersji beta. Jeżeli to możliwe zainstaluje wersje beta na starym iPhone'ie lub urządzeniu, z którego nie korzystasz na co dzień. Możesz pokusić się o instalacje systemu w wersji beta na prywatnym telefonie, kiedy używasz również drugiego urządzenia z pracy. Cały czas przypominamy także, abyś regularnie wykonywał kopię zapasową. Zgłaszaj wszelkie napotkane problemy: Po instalacji systemu iOS 13 w wersji beta (niezależnie od tego, czy będzie to beta deweloperska, czy publiczna) na ekranie głównym pojawi się dodatkowa aplikacja Feedback. Używaj jej jak najczęściej! System w wersji beta jest niedopracowany i w wielu miejscach możesz zobaczy rożnego rodzaju błędy od tłumaczenia, aż po działanie danych funkcji. Jeżeli napotkasz jakiekolwiek nieprawidłowości zgłoś je za pomocą aplikacji Feedback. Pozwoli to firmie Apple ustalić priorytety działania i na usunięcie jak największej liczny błędów w stosunkowo krótkim czasie. Pamiętaj, że niektóre błędy mogą pojawiać się tylko na wybranych urządzeniach.

Źródło: macworld

Kto powinien zainstalować system iOS 13 w wersji beta?

Jeżeli naprawdę chcesz/potrzebujesz przetestować najnowszą wersje systemu operacyjnego powinieneś ją zainstalować. Im wcześniej to zrobisz tym bardziej przyczynisz się do jego poprawy i wprowadzenia na rynek wersji pozbawionej większości błędów.

Być może pracujesz w dziale IT i wiesz, że Twoi współpracownicy będą korzystać z iOS 13 tej jesieni i musisz się upewnić, że aplikacje i procedury uwierzytelniania, na których polegają pracownicy, nadal będą działały na nowym oprogramowaniu.

Jeżeli wykorzystujesz iPhone'a lub iPad'a do codziennej pracy i polegasz na nim każdego dnia instalując wersję beta na dodatkowym urządzeniu możesz upewnić się, czy wszystkie funkcje, z których korzystasz będą należycie działały po aktualizacji do finalnej wersji systemu jesienią. Jeżeli tego nie zrobisz i zaktualizujesz oprogramowanie do oficjalnej wersji iOS 13 możesz mieć problem z powrotem do poprzedniej edycji.

Jeżeli jesteś zaawansowanym użytkownikiem, który posiada sporą dozę tolerancji i cierpliwości dla drobnych usterek i niedogodności możesz zainstalować najnowszy system operacyjny w wersji beta. Tobie prawdopodobnie nie musimy przypominać, jak ważną częścią całego procesu jest wykonanie pełnej kopii zapasowej urządzenia. Pamiętaj, aby przekazywać informacje zwrotne firmie Apple, co pozwoli wyeliminować jak największą liczbę błędów i niedoróbek.

Kto nie powinien instalować systemu iOS 13 w wersji beta?

Jeżeli chcesz, aby Twoje urządzenie było niezawodne w codziennym użytkowaniu nie instaluj na nim wersji beta systemu iOS 13. Przykładowo jeżeli Twój iPhone przestanie działać nie będziesz mógł się z nikim skontaktować. Jeżeli to samo przytrafi się Twojemu iPad'owi prawdopodobnie aż tak tego nie odczujesz. Jeżeli rzeczywiście tak jest możesz instalować betę iPadOS 13 na tablecie, ale nie rób tego na iPhone'ie.

Jeżeli przechowujesz na telefonie wiele poufnych danych, które są trudne do odzyskania, albo ponowna konfiguracja wszystkich programów, z których korzystasz jest bardzo czasochłonna i skomplikowana zdecydowanie nie powinieneś instalować wersji beta systemu iOS 13 nawet, jeżeli wykonałeś pełną kopię zapasową danych.

Jeśli wydajność i żywotność baterii są dla Ciebie bardzo ważne powinieneś chcieć pominąć wersje beta systemu iOS - przynajmniej przez pierwsze kilka miesięcy. Podczas gdy iOS 13 obiecuje lepszą wydajność niż iOS 12, wersje beta (zwłaszcza na wczesnym etapie) mogą być wolniejsze w niektórych kluczowych obszarach. Kolejnym dużym problem wersji beta jest znacznie słabsza żywotność baterii, niż na oficjalnych wydaniach.

W tym miejscu wypada podkreślić, że nie wszystkie funkcje iOS 13 są już dostępne. Część z nich pojawi się dopiero po oficjalnym udostępnieniu finalnej wersji iOS 13 jesienią tego roku. Chodzi nam oczywiście o usługi. Apple Arcade posiada już swoją zakładkę w App Store na iOS 13, ale znajdują się tam tylko informacje mówiące nam, że usługa pojawi się wkrótce. Kolejnym przykładem może być wsparcie Siri dla aplikacji muzycznych takich, jak Spotify, które będzie wymagało aktualizacji aplikacji. Pamiętaj o tych rzeczach przed aktualizacją swojego urządzenia.

Źródło: macworld

Aktualny stan wersji beta

Nawet, jeżeli jesteś zdecydowany na instalację systemu w wersji beta i posiadasz wykonaną kopię zapasową swojego urządzenia możesz nie być zainteresowany instalacją pierwszych wersji beta.

Historycznie patrząc z czystym sumieniem możemy stwierdzić, że pierwsze wersje beta głównych wydań systemu iOS są zawsze mocno niedopracowane. Ilość błędów i niedopracowanych elementów można liczyć w setkach, a żywotność baterii i awarie są bardzo częste.

Źródło: macworld

W chwili obecnej deweloperzy pracują na trzeciej wersji beta, a publiczna beta otrzymała drugą aktualizację. Liczba błędów stale się zmniejsza, ale nadal jest pokaźna. Radzimy poczekać jeszcze kilkanaście dni do wydania kolejnych wersji. Kolejna beta powinna być już dużo bardziej stabilna. Pomimo tego nawet kolejne wersje beta nie będą tak dopracowane, jak stabilne wydania.