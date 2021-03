Czy internet przewodowy jest szybszy od Wi-Fi?

Zdecydowana większość nowych urządzeń łączy się z internetem z wykorzystaniem łączności bezprzewodowej Wi-Fi. Czy to oznacza, że połączenie przewodowe to już przeszłość? Sprawdź, które połączenie z internetem jest szybsze. Czy nowoczesne standardy Wi-Fi pokonują klasyczny kabel koncentryczny i gniazdo RJ-45?

Spis treści

Bez połączenia z siecią nie wyobrażamy sobie życia, a część naszych urządzeń nie jest w stanie funkcjonować bez stałego dostępu do sieci. Z internetem możemy połączyć się na trzy sposoby - z wykorzystaniem sieci komórkowej w urządzeniach z wbudowanym modemem, bezprzewodowo wykorzystując Wi-Fi lub przewodowo za pomocą klasycznego kabla i gniazda RJ-45.

Internet przewodowy czy Wi-Fi? Źródło: Thomas Jensen/ Unsplash

Wielu internautów zastanawia się, które połączenie z internetem jest najszybsze?

Czy łącząc się z siecią bezprzewodową Wi-Fi możemy osiągnąć wyższe transfery danych, niż z wykorzystaniem klasycznego połączenia przewodowego? W dzisiejszym materiale przybliżamy tematykę przewodowego oraz bezprzewodowego połączenia z siecią, a także wyjaśniamy, który sposób jest stabilniejszy i szybszy.

Wi-Fi - połączenie przyszłości oraz duża wygoda

Aż trudno w to uwierzyć, ale prace nad standardem Wi-Fi rozpoczęły się już na początku lat 70-tych XX wieku. Pierwszy standard Wi-Fi pojawi się na rynku w 1997 roku, ale wtedy nikt jeszcze na poważnie nie brał bezprzewodowego połączenia z internetem. Transfer był niski, opóźnienia ogromne, a stabilność połączenia daleka od oczekiwanej. Dodatkowo sprzęt z obsługą Wi-Fi był drogi.

Symbol Wi-FI Źródło: PCWorld.com

Dziś - w 2021 roku na rynku ciężko znaleźć urządzenie elektroniczne bez wbudowanego modułu Wi-Fi, a połączenie przewodowe w zastosowaniach domowych odchodzi powoli na emeryturę.

W dzisiejszych czasach Wi-Fi to najpopularniejszy sposób na połączenie się z siecią. W dobie laptopów, tabletów i telefonów jest to niezwykle wygodne rozwiązanie. Ma ono wiele zalet takich, jak swoboda i mobilność czy spory zasięg. Niestety stosowanie Wi-Fi wiąże się również z wieloma wadami. Mowa tu głównie o zakłóceniach, nakładaniu się na siebie częstotliwości, nagłych spadkach mocy czy przeciążeniu sieci.

Karta sieciowa Wi-Fi Źródło: Mika Baumeister/Unsplash

Standardy Wi-Fi

Myśląc o prędkości połączenia należy wiedzieć, że na rynku znajdziemy mnóstwo standardów Wi-Fi.

Poniżej szybkie przypomnienie aktualnie dostępnych standardów Wi-Fi z najważniejszymi danymi technicznymi:

802.11a ; wprowadzony w 1997 roku; Częstotliwość 5 GHz; Maksymalna przepustowość danych 54 Mbps; Obecnie praktycznie nie spotykany

; wprowadzony w 1997 roku; Częstotliwość 5 GHz; Maksymalna przepustowość danych 54 Mbps; Obecnie praktycznie nie spotykany 802.11b ; wprowadzony w 1999 roku; Częstotliwość 2,4 GHz; Maksymalna przepustowość danych 11 Mbps; Obecnie praktycznie nie spotykany

; wprowadzony w 1999 roku; Częstotliwość 2,4 GHz; Maksymalna przepustowość danych 11 Mbps; Obecnie praktycznie nie spotykany 802.11g ; wprowadzony w 2003 roku; Częstotliwość 2,4 GHz; Maksymalna przepustowość danych 54 Mbps; Obecnie spotykany w bardzo starych sprzętach sprzed 2009 roku

; wprowadzony w 2003 roku; Częstotliwość 2,4 GHz; Maksymalna przepustowość danych 54 Mbps; Obecnie spotykany w bardzo starych sprzętach sprzed 2009 roku 802.11n (Wi-Fi 4); wprowadzony w 2009 roku; Częstotliwość 2,4 i 5 GHz; Maksymalna przepustowość danych 600 Mbps; Nadal popularny w tanich sprzętach Smart Home oraz starszych komputerach, telefonach i tabletach

(Wi-Fi 4); wprowadzony w 2009 roku; Częstotliwość 2,4 i 5 GHz; Maksymalna przepustowość danych 600 Mbps; Nadal popularny w tanich sprzętach Smart Home oraz starszych komputerach, telefonach i tabletach 802.11ac (Wi-Fi 5); wprowadzony w 2014 roku; Częstotliwość 2,4 i 5 GHz; Maksymalna przepustowość danych 1,3 Gbps; Obecnie najpopularniejszy standard Wi-Fi

(Wi-Fi 5); wprowadzony w 2014 roku; Częstotliwość 2,4 i 5 GHz; Maksymalna przepustowość danych 1,3 Gbps; Obecnie najpopularniejszy standard Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6/6E); wprowadzony w 2019 roku; Częstotliwość 2,4 i 5 GHz; Maksymalna przepustowość danych 10-12 Gbps; Najnowszy standard Wi-Fi spotykany w nowych urządzeniach wyprodukowanych w 2019 roku i później

Huby, adaptery, przejściówki i stacje dokujące USB Typu C często mają złącze RJ-45 w starym standardzie Fast Ethernet

Jak widać standard Wi-Fi definiuje maksymalną przepustowość przesyłu danych. Obecnie wynosi ona do 12 Gbps, a na rynku znajdziemy routery pozwalające na transfer z przepustowością 11 Gbps. Mowa między innymi o testowanym przez nas routerze TP-Link Archer AX11000 (sprawdź naszą recenzję).

Co ważne nawet najnowsze urządzenie z Wi-Fi 6E będzie w stanie połączyć się z siecią utworzoną w standardzie 802.11a z 1997 roku.

RJ-45 - stary dobry znajomy w nowym wydaniu

Połączenie przewodowe w domach powoli odchodzi na emeryturę. Wi-Fi jest już na tyle szybkie, niezawodne i wygodne, że konsumenci zapomnieli już o przewodowym połączeniu z siecią. Niemniej jednak należy pamiętać, ze połączenie przewodowe nadal wykorzystywane jest w serwerach, urządzeniach sieciowych, sprzęcie dla graczy oraz infrastrukturze krytycznej, a to oznacza, że klasyczny kabel ma jeszcze wiele do powiedzenia.

Kabel RJ-45

Przede wszystkim połączenie przewodowe jest wolne od problemów z zasięgiem, zanikaniem zasięgu, nakładaniem się na siebie częstotliwości czy opóźnieniami.

Porty LAN w routerze

Standardy połączenia przewodowego

Podobnie, jak w przypadku połączenia bezprzewodowego, prędkość połączenia z internetem z wykorzystaniem gniazda RJ-45 definiowana jest przez odpowiednie standardy. Warto wiedzieć, że internet przewodowy stale się rozwija, czego dowodem są nowe standardy takie, jak 2,5 Gigabit Ethernet czy 10 Gigabit Ethernet.

Poniżej szybkie przypomnienie aktualnie dostępnych standardów przewodowego połączenia z internetem wraz z najważniejszymi danymi technicznymi:

Ethernet ; maksymalna przepustowość 10 Mbps; Obecnie praktycznie nie wykrozystywany

; maksymalna przepustowość 10 Mbps; Obecnie praktycznie nie wykrozystywany Fast Ethernet ; maksymalna przepustowość 100 Mbps; Rzadko stosowany, ale uwaga - niektóre tanie laptopy i przejściówki USB Typu C posiadają złącze Fast Ethernet zamiast znacznie szybszego Gigabit Ethernet

; maksymalna przepustowość 100 Mbps; Rzadko stosowany, ale uwaga - niektóre tanie laptopy i przejściówki USB Typu C posiadają złącze Fast Ethernet zamiast znacznie szybszego Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet ; maksymalna przepustowość 1 Gbps; Obecnie najpopularniejszy standard połączenia przewodowego;

; maksymalna przepustowość 1 Gbps; Obecnie najpopularniejszy standard połączenia przewodowego; 2,5 Gigabit Ethernet ; maksymalna przepustowość 2,5 Gbps; Stosowany w sprzęcie domowym wysokiej klasy oraz komputerach dla graczy

; maksymalna przepustowość 2,5 Gbps; Stosowany w sprzęcie domowym wysokiej klasy oraz komputerach dla graczy 10 Gigabit Ethernet; maksymalna przepustowość 10 Gbps; Przyszłościowy standard. Znajdziemy go obecnie w serwerowniach.

W sprzęcie sieciowym dla domu najczęściej znajdziemy złącza RJ-45 w standardzie Gigabit Ethernet. Nowoczesne routery wysokiej klasy oraz sprzęt dla graczy oferują 2,5 Gigabit Ethernet.

Gniazda RJ-45 w routerze

Standard Gigabit Ethernet pojawił się na rynku w 1999 roku. Obecnie sieci przewodowe rozwijają się wolniej od sieci bezprzewodowych.

Bezprzewodowo czy przewodowo? Który sposób połączenia z internetem jest szybszy?

Odpowiedź brzmi to zależy.

Zakładając, ze mówimy o zwykłym domu lub mieszkaniu przewodowe połączenie z internetem może być, ale nie musi szybsze.

W przypadku, gdy posiadamy router Wi-Fi 5 (obecnie najpopularniejszy standard) to teoretyczna przepustowość maksymalna wynosi 1,3 Gbps. Jest to zatem więcej, niż Gigabit Ethernet, ale realnie mówimy o sumie transferów z wykorzystaniem sieci 2,4 GHz oraz 5 GHz. W praktyce sieć 2,4 GHz pozwala przesyłać dane z przepustowością 450 Mbps, a sieć 5 GHz z przepustowością 850 Mbps. Dokładając do tego większe opóźnienia szybko okaże się, że klasyczny internet przewodowy podłączony do karty sieciowej Gigabit Ethernet jest zauważalnie szybszy.

Inaczej sprawa ma się w przypadku sieci Wi-Fi 6.

iPhone 11 - jeden z pierwszych niezwykle popularnych smartfonów z Wi-Fi 6

Jeżeli posiadamy nowoczesny router oraz komputer, telefon lub smartfon z Wi-Fi 6 to transfery będą wyższe, niż w przypadku połączenia przewodowego w standardzie Gigabit Ethernet. Pamiętaj jednak, że nadal mówimy o większych opóźnieniach, które są niezwykle istotne dla graczy.

Podsumowanie

Podsumowując - w dzisiejszych czasach Wi-Fi może być szybsze od internetu przewodowego, ale nie oznacza to, że jest to zawsze lepsze rozwiązanie. Obecnie przepustowość Wi-Fi oraz internetu przewodowego jest ogromna, a problem stanowi zasięg, stabilność i opóźnienia.

Przeciętny użytkownik spokojnie może korzystać z Wi-Fi i nie odczuje straty względem połączenia przewodowego. Jeżeli jednak grasz w gry, streamujesz w 4K lub wysyłasz mnóstwo materiałów do sieci to połączenie przewodowe będzie bezpieczniejszym, stabilniejszym i szybszym wyborem.