Czy mogę uruchomić aplikacje z Androida na Windows 10? [PORADNIK]

Chcesz uruchomić swoje ulubione programy z iOS lub Androida na Windowsie? Nie ma problemu - pokażemy, jak to zrobić.

Chciałbyś skorzystać ze swoich ulubionych aplikacji mobilnych na komputerze stacjonarnym z systemem Windows? To możliwe. Możesz uruchomić aplikacje napisane z myślą o Androidzie na systemie Windows za pomocą specjalnego oprogramowania - emulatora. Jednym z najpopularniejszych jest Bluestacks i to właśnie na jego przykładzie pokażemy, jak można to zrobić.

Bluestacks

Źródło: bluestacks

Bluestacks to darmowy emulator na system macOS oraz Windows, który pozwala instalowanie i korzystanie z aplikacji i gier napisanych na Androida. Wspierany jest przez wiele znanych firm z branży mobilnej m. in. Intel, AMD, Qualcomm oraz Samsunga.

Wymagania sprzętowe Bluestacks

Oto minimalne wymagania, jakie musisz spełnić, aby móc zainstalować Bluestacks:

System operacyjny : Microsoft Windows 7 lub nowszy

: Microsoft Windows 7 lub nowszy Procesor : Intel lub AMD

: Intel lub AMD RAM : 4 GB

: 4 GB HDD : 5GB wolnego miejsca

: 5GB wolnego miejsca Uprawnienia administratora na PC

Zaktualizowane sterowniki graficzne

Jak widać minimalne wymagania nie są zbyt wygórowane.

Aby jednak w pełni skorzystać z możliwości oferowanych przez emulator powinieneś posiadać komputer spełniający zalecane wymagania:

System operacyjny : Microsoft Windows 10

: Microsoft Windows 10 Procesor : wielordzeniowy procesor Intel lub AMD z wynikiem testu pojedynczego wątku> 1000

: wielordzeniowy procesor Intel lub AMD z wynikiem testu pojedynczego wątku> 1000 Karta graficzna : Intel / Nvidia / ATI, kontroler zintegrowany lub dyskretny z wynikiem testu porównawczego> = 750

: Intel / Nvidia / ATI, kontroler zintegrowany lub dyskretny z wynikiem testu porównawczego> = 750 RAM: 8 GB lub więcej

8 GB lub więcej HDD: SSD (lub Fusion/Hybrid)

SSD (lub Fusion/Hybrid) Internet : połączenie szerokopasmowe umożliwiające dostęp do gier, kont i powiązanych treści

: połączenie szerokopasmowe umożliwiające dostęp do gier, kont i powiązanych treści Aktualne sterowniki graficzne

Jak zainstalować Bluestacks?

Aby zainstalować emulator Bluestacks, pobierz klienta z oficjalnej strony - tutaj.

Fot. Bluestacks

Po uruchomieniu pobrane instalatora postępuj zgodnie z jego wskazówkami. Cały proces instalacji jest prosty i dosyć intuicyjny.

Pierwsze uruchomienie programu może potrwać kilka minut.

Aplikacja zapyta się Ciebie, czy chcesz zalogować się za pomocą swojego konta Google, aby móc pobierać aplikacje z Google Play. Jeśli masz takie konto - zalecamy zalogować się, dzięki czemu można łatwo i szybko pobierać oraz uruchamiać aplikacje ze sklepu.

Od tej pory możesz bez problemu uruchamiać Twoje ulubione aplikacje z systemu Android na Windowsie.

Inne emulatory Androida dla Windows

Oczywiście na BlueStacks lista emulatorów się nie kończy. Możemy polecić także inne. Różnią się pomiędzy sobą interfejsem oraz możliwościami, ale łączy je funkcja uruchamiania aplikacji na Androida: