Czy można odzyskać dane skasowane z dysku twardego?

Wszyscy wiemy, jak frustrujące jest przypadkowe skasowanie danych lub sytuacja, w której okazuje się, że właśnie usunięty plik jednak był potrzebny. Czy można je odzyskać? A jeśli tak, to w jaki sposób?

Na rynku istnieją liczne programy do odzyskiwania danych, jednak wiele z nich ma swoje ograniczenia, przez które nie jesteśmy w stanie przywrócić wszystkich utraconych plików. Jednym z takich, który nie boi się najtrudniejszych wyzwań, jest Recoverit i na jego przykładzie pokażemy, jak można odzyskać utracone pliki. Przyda się on nawet w sytuacji wymazania dysku - czyli gdy skasowane pliki stają się niedostępne dla systemu.

Jak odzyskać pliki z wymazanego dysku twardego?

Zwykłe skasowanie pliku sprawia, że system nie pokazuje go użytkownikowi, jednak nie jest on kompletnie wymazywany. To mniej więcej tak, jakby zablokować do niego dostęp, ale nie usuwać treści. Recoverit pozwoli go odzyskać w trzech łatwych krokach:

1. Jeśli jest to zewnętrzny dysk twardy, podepnij go do komputera/laptopa, gdzie zainstalowany jest Recoverit. Uruchom program i wybierz miejsce, gdzie zostaną zapisane przywrócone pliki

2. Recoverit samoczynnie przeskanuje dysk i znajdzie wszystkie skasowane pliki. Operacja taka może zająć nawet kilkanaście minut - w zależności od rozmiaru dysku oraz ilości skasowanych plików. Po zakończeniu skanowania zostanie wyświetlona lista odnalezionych. Wystarczy wybrać z niej te, które chce się odzyskać.

3. Po wyborze kliknij przycisk "Recover" i prawie gotowe. Prawie - ponieważ musisz zaczekać kilka minut na przywrócenie plików na dysk.

Przypadkowe skasowanie plików to często spotykane zjawisko, które może przytrafić się każdemu. Istotną rzeczą jest znalezienie programu, który pozwoli przywrócić utracone dane, zanim zostaną one bezpowrotnie wymazane. A w jaki sposób może się to stać? Kompletne wymazanie plików nastąpi, gdy:

opróżnisz kosz

skasujesz przez pomyłkę nie tę partycję, którą trzeba (np. E zamiast D)

zainstalujesz ponownie system bez zachowania plików

przywrócisz system do ustawień fabrycznych

przypadkowo naciśniesz SHIFT+DELETE (system wymazuje wówczas oznaczony plik/pliki)

Oczywiście może również dojść do wymazania/skasowania danych na skutek różnych awarii czy działania wirusów.

Jak skutecznie usunąć dane z dysku?

A co w sytuacji odwrotnej? Jeśli chcesz całkowicie usunąć dane z systemowej partycji, wejdź do Ustawień Windows 10, a następnie:

kliknij na Aktualizacja i zabezpieczenia

przejdź do działu Odzyskwianie

wybierz opcję Resetuj ustawienia komputera do stanu początkowego

wybierz Usuń wszystko

Jak uchronić się przed przypadkowym skasowaniem plików?

Aby zabezpieczyć się przed przypadkowym skasowaniem plików, warto pamiętać o tych zasadach: