Czy można zainstalować macOS na komputerze PC? [PORADNIK]

Posiadasz komputer stacjonarny lub laptopa z Windowsem i chciałbyś zobaczyć jak działa macOS? To możliwe, ale nie takie proste. Zobacz, co musisz wiedzieć o hacintoshu - komputerze PC z zainstalowanym systemie operacyjnym macOS.

Spis treści

Komputery od Apple korzystają z autorskiego systemu operacyjnego macOS (zapoznaj się z recenzją najnowszej wersji Big Sur), który przed 2016 rokiem znany był jako Mac OS X.

Hacintosh - komputer PC z zainstalowanym macOS Źródło: Angelo Pantazis/Unsplash

System dzisiejszych komputerów Mac wykorzystuje jądro Unix'a i został wprowadzony na rynek po raz pierwszy w 2001 roku. Komputery do Apple korzystają z architektury Intel x86 oraz od 2020 roku ARM. Wcześniej system operacyjny OS X dostępny był również na komputerach z procesorami Power PC oraz 32 bitowymi układami Intela.

macOS to oprogramowanie zaprojektowane stricte pod określony typ komputera. System ten działa na kilkudziesięciu modelach komputerów w kilkuset konfiguracjach sprzętowych, a Apple posiada kontrolę zarówno nad sprzętem, jak i hardwarem. Z tego właśnie względu macOS jest rewelacyjnie zintegrowany z komputerami Mac.

Posiadacze komputerów Mac z procesorami Intela mogą bez problemu zainstalować na nich system operacyjny Windows 10 z wykorzystaniem wbudowanego narzędzia Boot Camp (sprawdź, jak zainstalować Windowsa na Macu).

Odwrotny proces instalacji macOS na komputerze z systemem operacyjnym Windows jest możliwy do wykonania, ale całe zadanie jest niezwykle skomplikowane.

W dzisiejszym materiale wyjaśniamy, czy można zainstalować system operacyjny macOS na komputerze z Windowsem oraz jak to zrobić.

Czy da się zainstalować macOS na komputerze PC?

Technicznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainstalować system macOS na komputerze posiadającym procesor pracujący w architekturze x86. Apple od 2005 roku wydaje system operacyjny macOS (wtedy OS X) kompatybilny z architekturą x86.

Niestety nie wystarczy kupić lub pobrać nośnik instalacyjny i przystąpić do procesu instalacji. Apple usilnie stara się uniemożliwić instalację swojego oprogramowania na komputerach firm trzecich.

Na szczęście internauci z całego świata są kreatywni i przygotowują specjalne narzędzia pozwalające na instalację systemu operacyjnego macOS na komputerze stacjonarnym lub laptopie z Windowsem.

Niestety w większości przypadków nie da się uniknąć problemów z kompatybilnością. Występują braki sterowników, wiele laptopów posiada niekompatybilne karty sieciowe, a wybrane chipsety i układy graficzne w ogóle nie chcą współpracować. Z drugiej strony na rynku są komputery w 100% kompatybilne z macOS, a w sieci znajdziemy fora, które podpowiadają jakie podzespoły kupić, aby system operacyjny macOS był w pełni kompatybilny z naszym komputerem PC.

Czy instalacja macOS na komputerze z PC jest legalna?

Wiemy już, że proces instalacji macOS na komputerze PC jest skomplikowany, a na dodatek nie powinniśmy liczyć, że otrzymamy w 100% stabilny system kompatybilny z naszymi podzespołami. Kolejną przeszkodzą są warunki licencyjne.

Apple jasno i wyraźnie zaznacza, że instalacja systemu operacyjnego macOS na komputerze, który nie jest produktem Apple jest zabroniona. Wskazuje na to podpunkt K umowy licencyjnej "Other Use Restriction".

Umowa licencyjna Apple zabraniająca instalacji macOS na komputerze PC

Firma Apple nie zgadza się na instalację oraz korzystanie ze swojego oprogramowania na komputerach innych, niż Mac.

Oznacza to, że wszystkie poniższe kroki wykonujesz na własną odpowiedzialność, a Apple może pozwać Cię o korzystanie z oprogramowania niezgodnie z umową licencyjną. Z praktyki wiemy, że tak się nie dzieje, ale musimy Cię ostrzec przed ewentualnymi konsekwencjami.

Co potrzebujesz do instalacji macOS na komputerze z Windowsem?

Do instalacji macOS potrzebujesz komputera PC z procesorem x86 (najlepiej produkcji Intela) oraz co najmniej 50 GB wolnej przestrzeni dyskowej (zalecamy instalację macOS na osobnym dysku - pozwoli to uniknąć wielu problemów).

Potrzebny będzie również komputer z macOS i dostępem do App Store w celu pobrania instalatora systemu operacyjnego macOS. Można go ściągnąć z internetu, ale nie mamy wtedy pewności, że jest to czyste, oryginalne oprogramowanie firmy Apple. W chwili obecnej na komputerach PC nie zainstalujemy jeszcze najnowszej wersji macOS Big Sur z nowym interfejsem użytkownika.

MacBook jest niezbędny do stworzenia bootowalnego pendrive'a z macOS

Do przeprowadzenia procesu niezbędny jest również pendrive o pojemności co najmniej 8 GB. Polecamy urządzenia kompatybilne z USB 3.0.

Na komputerze Mac potrzebujemy ściągnąć oprogramowanie Unibeast, które pozwoli stworzyć bootowalnego pendrive'a z macOS oraz niezbędnymi sterownikami. Program ten pobierzesz ze strony tonymacx86.com. To jedna z najpopularniejszych witryn zajmujących się hackintoshami oraz instalacją systemu operacyjnego macOS na komputerach PC.

Narzędzie UniBeast

Na tej stronie znajdziemy bardzo dokładną instrukcję instalacji macOS na komputerze PC z wieloma screenshotami (w języku angielskim).

Tworzenie bootowalnego pendrive'a z macOS z wykorzystaniem UniBeast

Gdy mamy już wszystkie niezbędne elementy możemy przejść do przygotowania bootowalnego pendrive'a z macOS Catalina (najnowszą kompatybilną wersją). W tym celu klikamy w ten link, który przekieruje nas do App Store.

macOS Mojave w App Store

W czasie, gdy App Store pobierać będzie instalator macOS możemy przejść do kolejnych kroków.

Przechodzimy na stronę tonymacosx86.com, rejestrujemy się i pobieramy najnowszą wersję narzędzia Unibeast. Po pobraniu instalujemy ją jak normalną aplikację (wystarczy przenieść ją do folderu Aplikacje w Finderze).

Narzędzie UniBeast

W kolejnym kroku wpinamy pendrive'a i uruchamiamy Narzędzie dyskowe (można je wyszukać w Spotlight). Wskazujemy w nim nasz przenośny nośnik pamięci, klikamy Wymaż i wybieramy format Mac OS Extended (kronikowany) oraz schemat Mapa partycji GUID. Uwaga - wszystkie dane z pendrive'a zostaną wymazane.

Formatowanie pendrive'a

Po uruchomieniu program poinformuje nas, że na czas tworzenia bootowalnego pendrive'a musimy zmienić język systemowy na angielski.

UniBeast wymaga macOS w języku angielskim

W tym celu przechodzimy do Preferencje Systemowe > Język i region, klikamy w ikonkę + i wybieramy Angielski.

Zmiana języka w macOS

Przesuwamy język angielski na górę listy i uruchamiamy ponownie naszego Maca.

Po ponownym uruchomieniu włączamy aplikację Unibeast i tworzymy bootowalnego pendrive'a z macOS. Wybieramy naszego uprzednio przygotowanego Pendrive'a, system operacyjny MacOS Catalina i podajemy konfiguracje komputera na którym chcemy zainstalować macOS.

UniBeast

Instalacja macOS na komputerze PC

Gdy mamy już odpowiednio przygotowany pendrive możemy przystąpić do procesu instancji macOS na komputerze PC. W tym celu wkładamy pendrive'a do komputera i z boot menu wybieramy rozruch z pamięci flash.

Uruchomi się program Unibeast, który poprosi o wybranie docelowego dysku, na którym chcemy zainstalować macOS. Po jego wybraniu uruchomi się instalator macOS.

W przypadku, gdy podczas wyboru dysku do instalacji zobaczysz puste pole wystarczy, że klikniesz Narzędzia i uruchomić Narzędzie dyskowe. Wybierz swój dysk i sformatuj go w APFS lub Mac OS Extented.

Po instalacji systemu macOS skonfiguruj go zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

W systemie operacyjnym macOS wybierz instalator Multibeast z pendrive'a włożonego do komputera. Przeprowadzi on konfiguracje systemu operacyjnego macOS. Doinstaluje sterownik i sprawi, że serwery Apple będą wykrywać hackintosha jako podobny komputer Mac.

Instalacja jest zbyt skomplikowana? Mamy jeszcze jeden sposób

Instalacja macOS na komputerze PC Cię przeraziła? Spokojnie, zapewniamy, że nie jesteś sam. Na szczęście jest jeszcze jeden sposób na uzyskanie macOS na komputerze PC. Mowa o uruchomieniu macOS w maszynie wirtualnej.

W tym celu potrzebujemy narzędzie do wirtualizacji takie, jak darmowy VirtualBox oraz specjalnie stworzony obraz ISO z systemem operacyjnym macOS. W tej metodzie największym problemem jest znalezienie zaufanego obrazu systemu macOS. Ze względów bezpieczeństwa nie dodajemy linków.

VirtualBox

Gdy masz zainstalowanego VirutalBoxa oraz obraz systemu macOS wystarczy, że dodasz go w VirtualBox i możesz korzystać już z macOS.

Metoda z VirtualBoxem jest szybsza i wygodniejsza, ale zdecydowanie mnie bezpieczna. Ryzyko zainfekowania komputera wirusem jest ogromne. Dodatkowo wirtualizowany macOS działa zdecydowanie wolnej.

Podsumowanie

Jak widać instalacja systemu operacyjnego macOS na komputerze PC jest możliwa, ale jest to skomplikowany proces niezgodny z umową licencyjną firmy Apple. Naszym zdaniem gra jest niewarta świeczki i lepiej nie ryzykować instancji macOS na swoim komputerze. Może to przynieść więcej problemów, niż pożytku.