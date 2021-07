Czy opłaca się kupić router/modem z 5G? [PORADNIK]

Zastanawiasz się nad zakupem nowego routera lub modemu? Na rynku znajdziesz urządzenia pracujące w technologii 4G LTE oraz 5G. Czy to już czas na zakup routera z 5G?

Sieć 5G staje się popularniejsza na całym świecie. W Polsce operatorzy sieci komórkowej oferują już dostęp do sieci 5G w największych miastach. W zaledwie nieco ponad rok od pierwszego komercyjnego wdrożenia 5G przez sieć Plus udało się znacząco rozbudować parametry techniczne i pokrycie zasięgiem. Sieć 5G to z pewnością nadal nowość, ale jest już na wyciągnięcie ręki sporej ilości konsumentów.

Router z 5G

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy na rynku pojawiło się mnóstwo nowych smartfonów z obsługą sieci 5G. Powoli dołączają do nich również tablety.

Również rynek urządzeń sieciowych ewoluuje, a na rynku pojawia się coraz więcej routerów i modemów, które pracują w najnowszym standardzie 5G. Urządzeń jest znacznie mniej, niż w przypadku smartfonów, ale na rynku znajdziemy już kilkadziesiąt modeli routerów stacjonarnych oraz przenośnych z obsługą sieci 5G.

Czy to już odpowiedni czas, aby kupić router/modem ze zintegrowanym modemem sieci komórkowej w standardzie 5G? W niniejszym materiale odpowiadamy na pytanie "Czy opłaca się kupić router/modem z 5G?"

Sieć 5G = niepodważalne zalety

Sieć 5G powstała w odpowiedzi na rosnącą liczbę urządzeń podłączonych do internetu. Podczas tworzenia najnowszego standardu inżynierowie uwzględnili nowe wymagania takie jak podłączanie infrastruktury miejskiej do sieci czy inteligentne samochody, które potrafią komunikować się pomiędzy sobą korzystając z sieci komórkowej.

Stale zwiększająca się liczba urządzeń wymusiła stworzenie standardu, który nie tylko zapewni szybsze i stabilniejsze połączenie z internetem, ale także obsłuży znacznie większą liczbę użytkowników końcowych.

Poniżej znajdziesz trzy najważniejsze zalety sieci 5G:

Znacznie wyższa wydajność

Większa pojemność sieci (jedna stacja odbiorczo-nadawcza jest w stanie obsłużyć większą ilość urządzeń)

Znacznie niższe opóźnienia

Oznacza to, że decydując się na urządzenie z 5G w teorii otrzymujemy mnóstwo zalet. A jak wygląda to w praktyce?

5G to również dodatkowe wymagania

Niestety sieć 5G to również dodatkowe wymagania, które musimy spełnić, aby skorzystać z dobrodziejstw najnowszego standardu sieci komórkowej. Oznacza to, że posiadanie samego urządzenia z wbudowanym modemem sieci komórkowej 5G nie wystarczy.

Do działania potrzebny jest również specjalny plan taryfowy, który pozwala na połączenie z nadajnikami pracującymi w technologii 5G.

5G wymaga specjalnych planów taryfowych

W chwili obecnej operatorzy sieci komórkowej traktują 5G jako nowinkę technologiczną i limitują dostęp do najnowszej technologii. Aby skorzystać z sieci 5G potrzebny jest specjalny plan taryfowy lub oferta na kartę z aktywnym 5G. W praktyce oznacza to, że musimy zapłacić więcej.

Zasięg 5G w naszym kraju

Oczywiście aby skorzystać z 5G musimy być w zasięgu sieci komórkowej najnowszej generacji. Na szczęście pokrycie zasięgiem zwiększa się praktycznie z dnia na dzień. Operatorzy prześcigają się w uruchamianiu nowych stacji bazowych.

Najlepiej sytuacja z zasięgiem wygląda w przypadku sieci Plus, która jako pierwsza wprowadziła 5G do naszego kraju.

Pokrycie zasięgiem 5G w Plus - lipiec 2021 roku Pokrycie zasięgiem 5G w Play - lipiec 2021 roku

Najmniejsze pokrycie zasięgiem sieci 5G w chwili obecnej (lipiec 2021 roku) posiada Orange.

Pokrycie zasięgiem 5G w Orange - lipiec 2021 roku Pokrycie zasięgiem 5G w T-Mobile - lipiec 2021 roku

Router 4G LTE vs Router 5G - różnice w wydajności

Teoretycznie sieć 5G jest wielokrotnie szybsza od 4G LTE, ale jak wygląda wydajność w bezpośrednim zestawieniu.

Z danych przeprowadzonych przez Ookla (producenta narzędzia SpeedTest) sieć 5G jest obecnie średnio 2x szybsza od 4G LTE. Średnia prędkość pobierania danych w USA wynosi 75,6 Mbps w porównaniu do 37,1 Mbps podczas korzystania z 4G LTE.

W naszych autorskich testach sieci 5G, które odbywały się w Warszawie w czerwcu 2020 roku (pełen test znajdziesz tutaj) nowe rozwiązanie w zależności od punktu pomiarowego było od kilku do kilkudziesięciu razy szybsze od 4G.

Maksymalna przepustowość sieci 5G w naszym teście wynosiła 409 Mbps (pobieranie)/45,7 Mbps (wysyłanie). Sieć 4G LTE osiągnęła maksymalnie 57 Mbps (pobieranie)/36,5 Mbps (wysyłanie).

Wydajność sieci 5G Plus w Warszawie

Pamiętaj - w chwili obecnej sieć 5G działa przede wszystkim na powierzchniach otwartych. W budynkach złapanie zasięgu 5G może być utrudnione.

Router 4G LTE vs Router 5G - ceny i sytuacja rynkowa

Na sam koniec porównamy ceny urządzeń sieciowych z obsługą 4G LTE oraz 5G. Wiemy już, że plan taryfowy pozwalający skorzystać z 5G jest droższy. Niestety tak samo będzie z routerem/modemem.

Routery stacjonarne z modemem 4G LTE zaczynają się od nieco ponad 200 zł (Tenda 4G03 - zapoznaj się z naszym testem).

Tenda 4G06 - tani router stacjonarny z wbudowanym modemem 4G

Najdroższe konstrukcje kosztują około 1500 zł, a sprzęt ze średniej półki cenowej kupimy za 500-600 zł.

W przypadku routerów stacjonarnych z 5G nie mamy tak szerokiego wyboru. Wszystkie modele kosztują powyżej 1000 zł. Warto rozważyć Huawei 5G CPE Pro 2 lub ZTE MC801A. Ich ceny wahają się od 1500 do 2500 zł.

Podobnie ma się sytuacja z routerami mobilnymi. Konstrukcje z LTE kosztują od około 300 do 2000 zł.

Odpowiedniki z 5G to wydatek grubo przekraczający 1000 zł.

Router z 5G

W chwili obecnej producenci nie produkują klasycznych modemów 5G na USB. To rozwiązanie, które przechodzi już na emeryturę.

Router 4G LTE na USB

Podsumowanie - czy to już czas na zakup routera/modemu z obsługą 5G?

Opłacalność zakupu routera/modemu z 5G zależy od wielu czynników. Przede wszystkim musimy upewnić się, ze w miejscach, z których planujemy korzystać z internetu jest zasięg sieci komórkowej w technologii 5G. Wyjeżdżając nawet kilka kilometrów poza miasto nie skorzystamy z superszybkiego połączenia z internetem.

Niezwykle istotne jest również posiadanie odpowiedniego planu taryfowego lub oferty na kartę, aby móc skorzystać z 5G.

Na koniec zostaje jeszcze znacznie droższa cena urządzeń z wbudowanym modemem sieci komórkowej 5G. Routery i modemy z 5G są zauważalnie droższe Pamiętaj - dobrym pomysłem może być wybór taniego smartfona z 5G. Realme 8 5G (zapoznaj się z naszym testem) kosztuje mniej, niż routery mobilne. Jego cena zaczyna się od niespełna 1000 zł.

Podsumowując w chwili obecnej sieć 5G nie jest jeszcze uniwersalnym wyborem dla konsumentów szukających routera lub modemu. Zakup urządzenia z 5G można rozważyć w momencie, gdy z internetu korzystamy w mieście i mocno zwracamy uwagę na wydajność sieci. W przeciwnym wypadku sieć LTE sprawdzi się znacznie lepiej. Jest dużo tańsza, oferuje rewelacyjne pokrycie zasięgiem, a żeby wykorzystać pełnie jej możliwości nie potrzebujemy specjalnego planu taryfowego.

