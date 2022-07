Czy powinieneś kupić używaną kartę graficzną z koparki kryptowalut?

Spadające ceny kryptowalut w niedługim czasie mogą spowodować zalew rynku wtórnego używanymi kartami graficznymi. Jednak czy bezpiecznie jest kupić GPU, które służyło do miningu kryptowalut? Czy to ma znaczenie? Wyjaśnimy wszystko, co musisz wiedzieć:

Spis treści

Czy powinieneś kupić używaną górniczą kartę graficzną? Przeważnie nie polecalibyśmy jednostek, które były używane przez całą dobę do kopania kryptowalut. Ale teraz, gdy rynek będzie zalewany używanymi procesorami graficznymi, kończąc wielkie niedobory GPU, możesz pokusić się o wybranie jednej z najlepszych dostępnych na rynku, tylko że z drugiej ręki. Czy zatem jest to prawdziwa okazja? Zastanówmy się, jakie zagrożenia niesie za sobą taki zakup i czy powinniśmy się martwić obniżoną wydajnością?

Karta z koparki – jakie zagrożenia?

Oczywistym zmartwieniem związanym z zakupem używanej karty graficznej jest to, że GPU ulegnie awarii szybciej niż oczekiwano oraz wydajność układu uległa degradacji. Jednak generalnie tak nie jest. Z naszego doświadczenia wynika, że używane procesory graficzne nie wykazują zmniejszenia wydajności nawet w przypadku, gdy były wykorzystywane do kopania kryptowalut. Pamiętajmy, że doświadczeni górnicy w przeciwieństwie do graczy zazwyczaj zmniejszają pobór mocy i nie podkręcają GPU. Wszystko po to, aby zmaksymalizować zyskowność całego procesu. Odpowiedzialny górnik jest również bardzo świadomy wartości odsprzedaży procesorów graficznych, co zachęca go do dbania o sprzęt.

GeForce RTX 3060 Ti to najczęściej wykorzystywana karta graficzna w koparkach kryptowalut || fot. Dominik Kujawski/PCWorld.pl

W tym momencie jedynym zagrożeniem dla karty graficznej są złe warunki, w których mogła ona pracować. Wysoka temperatura jest głównym czynnikiem awarii. Jeśli zatem karta graficzna była używana w gorącym środowisku bez odpowiedniego przepływu powietrza, to w późniejszym czasie mogą wystąpić z nią problemy. Dotyczy to modeli zarówno wykorzystywanych w koparkach, ale i gamingowcyh komputerach. Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniej obudowy, która nie tylko będzie ładnie wyglądać, ale przede wszystkim nie zmieni się w “piekarnik” przy dłuższej sesji przy ulubionym tytule.

Problematyczne również mogą okazać się modele wyposażone w szybką pamięć GDDR6x. Moduły te zazwyczaj bardzo się nagrzewają, co może doprowadzić do ich awarii. Dodatkowo nie wszyscy producenci zadbali o odpowiednie chłodzenie kości VRAM. Nawet sama NVIDIA zaliczyła wpadkę w swoich modelach Founders Edition, stosując niezbyt wydajne termopady. Dlatego przed zakupem GeForce RTX 3070 Ti, 3080, 3080 Ti, 3090 warto poczytać recenzje i opinie użytkowników, czy w modelu, którym ewentualnie jesteśmy zainteresowani, nie występują podobne problemy.

Jak kupić używane GPU?

Zdecydowałeś, że chcesz kupić używaną kartę graficzną. Co teraz?

Dobrą zasadą, której należy przestrzegać, jest zadanie kilku podstawowych pytań sprzedającemu. Oczywiście zakładamy, że odpowiedź na nie została udzielona w opisie oferty. Warto zapytać, jak długo układ był używany oraz w jakich warunkach? W przypadku, gdy mówimy o karcie pochodzącej z koparki, warto wiedzieć również to, na jakich ustawieniach pracowała, przez jaki czas oraz czy była podkręcana?

Drugim ważnym krokiem jest dokładne sprawdzenie stanu fizycznego karty graficznej. Choć najlepiej tego dokonać osobiście, to często nawet na zdjęciach można zauważyć niepokojące sygnały. Dlatego gdy sprzedawca udostępnia tylko jedną fotografię, nie bój się poprosić o kilka dodatkowych. Jeżeli ich nie otrzymasz - warto rozważyć inna ofertę. Porysowana obudowa czy śledź mogą sugerować, że karta graficzna była upchnięta w ciasnym miejscu.

Zwróć uwagę również na plomby gwarancyjne. Ich uszkodzenie automatycznie uniemożliwia Ci reklamację karty graficznej u producenta czy w sklepie, nawet gdy sprzedawca w ofercie twierdzi inaczej. Informacje o zmianie pasty termoprzewodzącej czy termopadów mogą świadczyć o tym, że GPU się przegrzewało.

Dodatkowo duże ilości kurzu, przyklejone na radiatorze bądź wentylatorze, świadczą o tym, że poprzedni właściciel niezbyt dbał o kartę graficzną. Tłusty, ciemny kurz to również znak, że sprzedawca mógł palić w pobliżu komputera, co jest o wiele bardziej zabójcze niż wykorzystywanie GPU do kopania.

W przypadku starszych konstrukcji (4-6 letnich) zwróć również uwagę na sam radiator. Często można zobaczyć na nim ślady korozji. Oznacza to, że karta przed dłuższy czas pracowała w zimnym, wilgotnym środowisku, przeważnie na dużej nieogrzewanej hali, bądź w piwnicy. Takich modeli również lepiej unikać.

Korozja układu chłodzenia, na pokoparkowym RTX 3070 ||fot. limputg/Reddit

Po trzecie, sprawdź kartę. W przypadku zakupu bezpośredniego umów się z sprzedawcą na możliwość przetestowania na miejscu. Warto też umówić się na tak zwany okres gwarancji rozruchowej, aby na spokojne sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo w domu. W tym celu możesz wykorzystać popularne benchmarki, które pozwolą w szybki sposób określić, czy karta zapewnia odpowiedni poziom wydajności oraz ujawni potencjalne artefakty ekranu czy wyłączenia systemu, które mogą wskazywać na wadliwy procesor graficzny. Nie zapomnij też przetestować swoich ulubionych gier!

Czy powinieneś kupić używaną górniczą kartę graficzną?

Ogólnie zalecamy zakup nowych karty graficznych ze względu na ich złożoną naturę i ilości części, z których wszystkie mogą być potencjalnymi punktami awarii. Jednakże mając świadomość wciąż wysokich cen w sklepach, wykorzystanie momentu, gdy kryptowalutowa bańka w końcu pękła, to zakup używanego GPU wcale nie jest najgorszym pomysłem. Przecież przez ostatnie dwa lata nawet za 5 letnie konstrukcje płaciliśmy krocie. Jeśli zdecydujesz się na używaną kartę z koparki, z pewnością możesz wykorzystać tę wiedzę na swoją korzyść przy negocjacjach.

Czy zatem obawy przed zakupem używanych GPU pochodzących z koparek są uzasadnione? Nie bardziej jak przy zakupie każdego używanego sprzętu, ale generalnie wszystko będzie dobrze, jeśli odpowiednio się przygotujesz i sprawdzisz ofertę.