Czym jest folder Windows.old i jak go usunąć?

Wyjaśniamy, czym jest folder Windows.old i czy możesz go usunąć, aby zwolnić miejsce na dysku twardym. Jak to zrobić w Windows 10 i Windows 11?

Niezależnie od tego, czy ostatnio wgrywałeś nową aktualizacje systemu, czy system sam instalował poprawki zabezpieczeń na Twoim komputerze, może się okazać, że zabrakło Ci miejsca na dysku. Dzieje się tak dlatego, że Windows instaluje zupełnie nową wersję i zachowuje starą na wypadek, gdybyś chciał wrócić do poprzedniej wersji. Być może już odkryłeś, że folder jest dość spory i może wykorzystywać nawet 30 GB miejsca. Jeśli masz dysk SSD o małej pojemności do uruchamiania systemu Windows, jest to znacząca ilość miejsca, więc prawdopodobnie zastanawiasz się, czy możesz go usunąć, a jeśli tak, to jak to zrobić?

Folder Windows OLD w Windows 10

Dobrą wiadomością jest to, że rzeczywiście możesz odzyskać tę przestrzeń, a my wyjaśnimy, jak to zrobić w odpowiedni sposób.

Czym jest Windows.old?

Folder Windows.old zawiera pliki z poprzedniej instalacji systemu Windows lub poprzedniej wersji systemu Windows 10/Windows 11. Są one zachowywane na dysku twardym w przypadku, gdyby coś poszło nie tak podczas aktualizacji i trzeba byłoby cofnąć system się do poprzedniej wersji. To właśnie w tym folderze przechowywane są pliki pozwalające na cofnięcie dużej aktualizacji systemu operacyjnego Windows 10/Windows 11 przez 30 dni od daty jej instalacji.

Eksplorator plików w Windows 11

Znajdziesz Windows.old w Eksploratorze plików, ponieważ nie jest to folder ukryty. Otwórz Eksplorator plików, naciskając przycisk Windows+E i przejdź do zakładki "Ten komputer", a następnie kliknij na system operacyjny C: (zazwyczaj jest to C, ale może to być inna litera). Poniżej folderu 'Windows' powinien być Windows.old. Jeżeli posiadasz nowy komputer lub ostatnimi czasy przeinstalowywałeś system prawdopodobnie nie będziesz miał folderu Windows.old. Jest on tworzony podczas instalacji dużej aktualizacji systemu Windows 10/Windows 11, która jest udostępniana zazwyczaj dwa razy w roku i zmienia numer wersji systemu oraz wprowadza nowe funkcjonalności. Folder tworzy się również podczas aktualizacji z Windows 10 do Windowsa 11.

Aby zobaczyć ile miejsca zajmuje ten folder, kliknij prawym przyciskiem myszy na niego i wybierz Właściwości. W naszym przypadku, zużywał on prawie 29GB - to znaczna ilość, jeśli posiadasz tylko 256 GB nośnik SSD, który jest aktualnie standardem w większości laptopów.

Wielkość folderu Windows.old może negatywnie zaskoczyć

Jeżeli posiadasz dużo wolnego miejsca na dysku sugerujemy pozostawienie folderu Windows.old bez modyfikacji. Pliki, które się w nim znajdują i tak zostaną usunięte automatycznie po pewnym czasie. Jeśli potrzebujesz tego miejsca z powrotem, możesz usunąć folder Windows.old, ale nie próbuj usuwać go w Eksploratorze plików.

Oto prawidłowy sposób na usunięcie plików z folderu Windows.old.

Jak usunąć Windows.old?

Pliki w Windows.old powinny być usuwane automatycznie po około miesiącu, ale można się ich pozbyć, uruchamiając Oczyszczanie dysku.

Aby to zrobić, przejdź do menu Start i wpisz Oczyszczanie dysku. Uruchom je i wybierz dysk systemowy (jeśli masz więcej niż jeden) jako dysk, który chcesz wyczyścić. Pojawi się małe okno dialogowe. Alternatywnie otwórz eksplorator plików, przejdź do Ten komputer i kliknij prawym przyciskiem myszy na dysk systemowy.

Właściwości dysku w Windows 10 Właściwości dysku w Windows 10

Oczyszczanie dysku w Windows 10 Oczyszczanie plików systemowych w Windows 11

Kliknij przycisk "Oczyść pliki systemowe" (możesz zostać poproszony o ponowne wybranie dysku systemowego - wybierz literę dysku, na którym zainstalowany jest system Windows), a narzędzie poda Ci listę elementów, które możesz wyczyścić. Zaznacz pole obok tymczasowe pliki instalacyjne systemu Windows, co spowoduje usunięcie folderu Windows.old. Należy również zaznaczyć Windows Update - oczyszczenie oraz Pliki dziennika uaktualnienia systemu Windows

Oczyszczanie plików systemowych - przygotowanie narzędzia

Oczyszczanie plików systemowych w Windows 11 Oczyszczanie plików systemowych w Windows 11

Teraz kliknij OK i wybierz Usuń pliki. Po kilku minutach pliki powinny zostać usunięte, a miejsce na dysku przywrócone.

Pamięta, że po wyczyszczeniu folderu Windows.old nie będziesz w stanie przywrócić systemu operacyjnego Windows 10 lub Windows 11 do poprzedniej wersji. Z tego powodu zalecamy czyszczenie Windows.old dopiero po kilku dniach od dużej aktualizacji, abyś upewnił się, że system operacyjny działa na Twoim komputerze bez żadnych problemów.