Czym jest i jak włączyć tryb oszczędzania energii w Samsungu Galaxy? Poradnik krok po kroku

Dbanie o naładowanie naszego telefonu to jedno z podstawowych przyzwyczajeń każdego użytkownika smartfona. Jednak każdemu nieraz zdarzy się zapomnieć o rozładowującej się baterii, podczas gdy potrzebujemy naszego urządzenia jeszcze przez kilka godzin. W takich wypadkach na pomoc przychodzi tryb oszczędzania energii. Sprawdzamy, jak go używać w telefonach Samsunga.

Spis treści

Jeśli nie uda nam się naładować naszego telefonu, możemy znaleźć się w niemałym potrzasku. Do wykonania mamy jeszcze wiele zadań, a nasza bateria pokazuje już jedynie kilka procent. W takiej sytuacji możemy chwytać się wielu różnych rozwiązań - zmniejszanie jasności ekranu, wyłączanie niepotrzebnych aplikacji, czy też paniczne szukanie ładowarki. Jednak najprostszym sposobem na przedłużenie życia naszego telefonu jest włączenie trybu oszczędzania energii.

Czym jest tryb oszczędzania energii?

W smartfonach firmy Samsung tryb oszczędzania energii łączy w sobie wiele rozwiązań, dzięki którym ostatnie procenty naładowania ogniwa starczą nam na zdecydowanie dłużej. Jest to jeden tryb, który jednocześnie spowalnia procesor, zmniejsza jasność ekranu i ustawia limity na działanie aplikacji w tle, dzięki czemu nie pobierają one zbędnego prądu.

Co więcej, w smartfonach Samsunga jest to tryb który z łatwością możemy zmieniać i dopasowywać do siebie, włączając lub wyłączając odpowiednie elementy. Jeśli na przykład potrzebujemy mimo wszystko pełnej mocy procesora - możliwe jest wyłączenie tego ograniczenia w ustawieniach. To świetny sposób, aby nawet nad oszczędzaniem energii mieć pełną kontrolę.

Jak włączyć tryb oszczędzania energii w Samsungu?

Włączenie trybu oszczędzania energii w telefonie od Samsunga jest bardzo proste. Jeśli potrzebujesz, aby twoja bateria starczyła na dłużej niż w przypadku zwykłego użytkowania, wystarczy przejść przez tych kilka prostych kroków:

Wejdź w Ustawienia Wybierz Pielęgn. baterii i urządzenia Przejdź do menu Bateria Dotknij suwak przy opcji Oszczędzanie energii aby aktywować ten tryb

Opcje oszczędzania baterii

Po aktywowaniu trybu oszczędzania energii możemy też wybrać poszczególne elementy, na które będzie on miał wpływ. Dzięki temu możemy dopasować to ustawienie do swoich potrzeb. Jeśli na przykład korzystamy z telefonu w tym trybie, ale nadal potrzebujemy pełnej mocy procesora, Samsung umożliwia nam wybranie takiej opcji w ustawieniach i nie przejmowanie się zmniejszeniem możliwości obliczeniowych naszego urządzenia.

Wszystkie możliwości, które możemy włączyć lub wyłączyć w tym trybie, to: