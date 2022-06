Usunięcie dużego pagefile.sys to świetny sposób na uwolnienie miejsca, ale upewnij się, że przeczytałeś ten poradnik.

Spis treści

Pagefile.sys to plik występujący we wszystkich systemach Windows. Wyjaśniamy, do czego służy i czy można go bezpiecznie usunąć?

Źródło: techadvisor.co.uk

Czym jest pagefile.sys?

Windows używa pagefile.sys do przechowywania danych, które w przeciwnym razie znajdowałyby się w pamięci operacyjnej komputera (RAM). Czasami po prostu komputer nie ma wystarczającej ilości pamięci operacyjnej, aby mógł pomieścić w niej wszystkie niezbędne informacje, więc pagefile.sys znajduje się na dysku twardym lub SSD (domyślna lokalizacja: C:\pagefile.sys) i zazwyczaj najmniej używane pliki pamięci RAM są zapisywane właśnie w tym pliku.

Zobacz również:

Pełni on również inną rolę: przechowuje informacje o stanie komputera w przypadku awarii lub zaniku zasilania.

Rozmiar jest ustawiany automatycznie przez system Windows, ale możesz go zmienić ręcznie, jeśli wiesz, jak to zrobić - a dowiesz się tego w dalszej części tekstu.

Twój komputer nada priorytet przechowywaniu danych w pamięci RAM, ponieważ jest ona o wiele szybsza do odczytania nawet od szybkich dysków SSD. Jednak gdy pamięć RAM twojego komputera zostanie zapełniona, system Windows przeniesie część danych z pamięci RAM z powrotem na dysk systemowy - właśnie do pliku pagefile.sys Tak więc chociaż zajmuje on cenne miejsce na Twoim dysku (zwłaszcza w przypadku małych nośników SSD), ma kluczowe znaczenie dla odpowiedniego działania systemu Windows.

Jeżeli korzystasz z wielu aplikacji na raz i komputer nagle zwolni, możesz mieć prawie stuprocentową pewność, że zabrakło pamięci RAM i część informacji została przeniesiona do pliku pagefile.sys.

Czy możesz usunąć pagefile.sys? Jak to zrobić?

Prawdopodobnie czytasz ten artykuł, ponieważ chcesz pozbyć się pliku pagefile.sys, aby zwolnić trochę miejsca na dysku twardym. Chociaż pagefile.sys znajduje się w C:\pagefile.sys, nie zobaczysz go, chyba że włączysz w Eksploratorze plików widoczność ukrytych plików systemowych.

W systemie Windows 10 nie zobaczysz go, nawet jeśli włączysz widoczność ukrytych plików w Eksploratorze plików. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa, abyś przez przypadek nie usunął pliku pagefile.sys, który może być aktualnie używany. Jeżeli czytasz ten artykuł od początku, z pewnością domyślasz się, że usunięcie pliku pagefile.sys z komputera to zły pomysł. Taka operacja spowoduje, że system Windows nie będzie miał gdzie umieścić danych, gdy fizyczna pamięć RAM zostanie zapełniona na 100%.

Jest jednak kilka rzeczy, które możesz zrobić. Jedną z nich jest przeniesienie pliku pagefile.sys na inny dysk. Na przykład, jeśli próbujesz uzyskać trochę wolnego miejsca na dysku SSD, przenieś pagefile.sys na zewnętrzny dysk twardy. Nie powinno to mieć negatywnego wpływu na wydajność. Może mieć nawet pozytywny wpływ, ponieważ odciążysz nieco systemowy dysk.

Jak przenieść pagefile.sys?

Otwórz Panel sterowania, wyszukaj "Wyświetl zaawansowane ustawienia systemu" i wybierz je z listy.

Teraz kliknij Ustawienia w sekcji Wydajność, która znajduje się na karcie Zaawansowane.

Ponownie wybierz zakładkę Zaawansowane w otwartym oknie i kliknij przycisk "Zmień...." pod "Pamięć wirtualna".

W przypadku odznaczenia opcji "Automatycznie zarządzaj rozmiarem pliku stronicowania dla wszystkich dysków" można ustawić wartość dla dysku C: "Bez pliku stronicowania" i wybrać inny dysk dla "Rozmiar kontrolowany przez system".

Jeśli robisz to z myślą o wydajności, upewnij się, że przenosisz plik na inny dysk fizyczny, a nie tylko inną partycję na tym samym dysku twardym.

Jak zmienić rozmiar pliku pagefile.sys?

Możesz zmienić rozmiar pliku stronicowania pagefile.sys tak, aby zajmował mniej miejsca. Jeśli jednak komputer nie posiada zbyt dużej ilości pamięci fizycznej, proponujemy najpierw dodać więcej pamięci RAM. Na przykład nasz komputer z systemem Windows 10 ma 8 GB pamięci operacyjnej RAM, a domyślny plik stronicowania ma rozmiar 3515 MB.

Zmniejszenie rozmiaru pliku strony ma sens tylko wtedy, gdy podwoimy pojemność pamięci RAM. W przeciwnym razie plik strony może być zbyt mały, aby pomieścić wszystkie strony pamięci, które musi przechowywać. Jeżeli posiadasz urządzenie, które posiada mniej niż 8 GB pamięci operacyjnej RAM odradzamy modyfikację jakichkolwiek wartości. Może to przynieść skutek odwrotny do założonego i dodatkowo spowolnić komputer.

Postępuj zgodnie z powyższymi krokami (z wyjątkiem kliknięcia na 'Bez pliku stronicowania'), a następnie wykonaj następujące czynności:

Usuń zaznaczenie opcji "Automatycznie zarządzaj rozmiarem pliku stronicowania każdego z dysków".

Wybierz opcję "Rozmiar niestandardowy" i wybierz rozmiar minimalny i maksymalny pliku. Wartości przyjmowane są w Megabajtach (MB).

Aby obliczyć minimalny rozmiar, którego potrzebujesz, powinieneś kontrolować ilość wykorzystanej pamięci przez kilka dni, abyś znał maksymalną zadeklarowaną ilość pamięci, jaką wykorzystuje Twój komputer. Zobaczysz ją jeżeli przytrzymasz Ctrl-Shift-Esc, aby wywołać menedżera zadań, a następnie kliknij na Pamięć, aby zobaczyć szczegóły:

Następnie pomnóż maksymalną ilość pamięci przez 1.2 i odejmij pojemność swojej pamięci fizycznej RAM.

W naszym przypadku jest to (11,4 GB * 1,2) - 8 GB = 5,68 GB. Jest to rozmiar większy niż domyślne 3515 MB.