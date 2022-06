Czym różni się Android 12L od Androida 12? [PORADNIK]

Na rynku niedawno Android 12. Większość użytkowników nadal oczekuje aktualizacji, a tymczasem Google zaprezentowało już Androida 12L - kolejną wersję systemu. Czym różni się nadchodzący system operacyjny od wydanego w październiku 2021 Androida 12?

Google w 2021 roku zintensyfikowało swoje działania dotyczące rozwoju systemu operacyjnego Android. W październiku 2021 roku wydano wprowadzono na rynek finalną wersję Androida 12. Premiera ta uruchomiła lawinę beta testów i aktualizacji mnóstwa smartfonów znajdujących się na rynku. Producenci prześcigają się w udostępnianiu map drogowych i wprowadzaniu Androida 12 na swoje urządzenia. Proces ten będzie trwał co najmniej do wakacji 2022 roku. Tymczasem inżynierowie Google nie próżnują i zaledwie kilka tygodni po premierze Androida 12 zaprezentowali kolejną wersję systemu operacyjny.

Android 12L to system stworzony dla smartfonów fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Android 12L znany wcześniej jako Android 12.1 trafił na rynek 7 marca 2022 roku. Dlaczego Google zdecydowało się na tak szybkie wydanie nowego Androida oraz co to oznacza do użytkowników? Tego i wielu ciekawych rzeczy o Androidzie 12 i Androidzie 12L dowiesz się z naszego poradnika.

Android 12L vs Android 12 - na którą aktualizację czekam?

Na początku należy wyjaśnić dlaczego Google chwilę po premierze Androida 12 zaprezentowało Androida 12L.

Android 12L może być traktowany jako następca Androida 12, ale w rzeczywistości to kolejny wariant Androida 12 na specyficzny typ urządzeń.

Literka L w nazwie oznacza Large - duży. Sugeruje to, że Android 12L trafi na większe urządzenia.

W rzeczywistości Android 12L to oprogramowanie napisane specjalnie z myślą o tabletach oraz smartfonach z elastycznymi ekranami. Nowy system operacyjny ma być konkurencją dla iPadaOS 15. Całość ma się idealnie uzupełniać z klasycznym Androidem 12.

Zastanawiasz się czy Twój smartfon otrzyma Androida 12 czy Androida 12L? Aktualnie nie ma jasnej odpowiedzi na to pytanie. Google zaktualizuje swoje smartfony do Androida 12L, ale większość producentów wyda na swoje urządzenia Androida 12. Szczegółowe informacje o aktualizacji do Androida 12L pojawią się w marcu.kwietniu 2022 roku. Wtedy większość flagowych urządzeń z Androidem pracować będzie pod kontrolą Androida 12. Niewykluczone, że niektóre smartfony pominą Androida 12 i otrzymają odrazu Androida 12L. Historycznie znamy kilka takich przykładów pominięcia wybranej wersji Androida.

Prawda jest jednak taka, że Android 12L na klasycznych smartfonach praktycznie nie będzie się różnił od Androida 12. Nowe funkcje trafią jedynie na tablety i składane smartfony z dużym ekranem.

Jeżeli zastanawiasz się jak idą pracę nad Androidem 12L zajrzyj do naszego materiału zbiorczego. Przygotowaliśmy również artykuł, w którym zbieramy informacje o smartfonach i tabletach, które dostaną aktualizację do Androida 12 lub Androida 12L.

Android 12 vs Android 12L - podobieństwa

Oba systemy operacyjne korzystają z identycznego rdzenia. Mówiąc o Androidzie 12L musimy wiedzieć, że nie jest to tak duża aktualizacja rozwojowa jak przejście z Androida 10 na Androida 11 (sprawdź czym różni się Android 11 od Androida 10) czy Androida 11 na Androida 12 (sprawdź czym różni się Android 12 od Androida 11). Bardziej mówimy o niewielkiej aktualizacji rozwojowej. W obu systemach otrzymujemy wygląd Material You, nowego Asystenta Jazdy z Asystentem Google, zmodyfikowane centrum powiadomień, ekran prywatności, powiadomienia o użyciu mikrofonu i aparatu, ulepszone uprawnienia, przybliżoną lokalizację oraz hibernację aplikacji.

Dla klasycznych smartfonów ważniejsza jest aktualizacja do Androida 12 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Android 12 to aktualizacja, która skupiła się na wprowadzeniu nowych funkcji, bezpieczeństwie, prywatności oraz wyglądzie. Czym zatem jest Android 12L? Nowy system operacyjny oferuje zupełnie nowy interfejs dla tabletów, rozbudowane możliwości pracy wielozadaniowej, łatwe skalowanie programów oraz pełną kompatybilność ze składanymi smartfonami.

Android 12L - Android dla składanych smartfonów oraz tabletów

Producenci tabletów oraz składanych smartfonów od dłuższego czasu informują, że oprogramowanie to nie jest dostosowane do potrzeb tych urządzeń. Google rozwijało kiedyś specjalne wydania Androida dla tabletów, ale zaniechano tych działań. Od 2019 roku wyszukiwarkowy gigant doraźne łata problemy z elastycznymi smartfonami, a pisanie oprogramowania na tego typu urządzenia utrudnia życie największym firmom technologicznym.

Część producentów dodała do Androida własne opcje wielozadaniowości. Niedługo będą zbędne fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Android 12L rozwiąże wyżej wymienione problemy oraz doda kilka nowych elementów.

Android 12L - nowy interfejs dla tabletów

Nowy Android 12L na tabletach i składanych smartfonach będzie w stanie wyświetlać odświeżony interfejs, który lepiej wykorzystuje zwiększoną powierzchnię roboczą. Cały system podzielono na dwie kolumny. Podobne rozwiązanie znamy już z iPada.

Interfejs tabletu/składanego smartfona w Androidzie 12L Źródło: developer.google.com

Ustawienia oraz wszystkie aplikacje systemowe są w stanie wyświetlać dodatkowe paski zadań i menu z ustawieniami niezależnie od wyświetlanej aktualnie treści. Dzięki tej zmianie korzystając z tabletu nie będziemy mieli wrażenia, że używamy rozciągniętego smartfona.

Z nowego interfejsu ucieszą się posiadacze składanych smartfonów. Na małym, zewnętrznym ekranie wyświetlany będzie klasyczny interfejs znany ze smartfonów. Po otwarciu urządzenia aplikacja wiadomości wyświetlać będzie nie tylko listę wątków, ale również otwarty aktualnie wątek.

Interfejs smartfona Źródło: developer.google.com Interfejs tabletu Źródło: developer.google.com

Android 12L - ulepszona wielozadaniowość

Android 12L poprawi również działanie wielozadaniowości w Androidzie. Nowy interfejs pozwala na otwieranie dowolnych aplikacji obok siebie. Pojawił się także pasek zadań znany z Windowsa i macOS. Pozwala on szybko i wygodnie otwierać ulubione aplikacje. Nowy Android otrzymał także możliwość pracy w oknach. Element ten również doskonale znamy z komputerów osobistych.

Widok wielozadaniowości Źródło: developer.google.com

Android 12L - lepsze wsparcie dla niekompatybilnych aplikacji

Google zdaje sobie sprawę, że nie każda aplikacja idealnie skaluje się na każdym urządzeniu. Android 12L posiada wbudowane narzędzia, które pozwalają na lepsze wyświetlanie aplikacji niezoptymalizowanych dla tabletów i składanych smartfonów. Idealnym przykładem może być Instagram, który zarówno na iOS jak i Androidzie posiada jedynie smartfonowy interfejs.

Widok niekompatybilnej aplikacji w Androidzie 12L Źródło: developer.google.com

Android 12L vs Android 12 - podsumowanie

Android 12L to z pewnością potrzebna aktualizacja na którą wybrani użytkownicy czekają do dłuższego czasu. Słowem klucz są jednak wybrani użytkownicy. Jeżeli posiadasz klasycznego smartfona nie powinieneś martwić się brakiem aktualizacji do Androida 12L. Oprogramowanie to nie wprowadza żadnych nowości dla telefonów komórkowych.

Xiaomi Pad 5 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Z drugiej strony Android w końcu będzie dostosowany do ekranów tabletów oraz składanych smartfonów. Użytkownicy tego typu urządzeń z pewnością z niecierpliwością czekać będą na aktualizację. To właśnie dla nich Google stworzyło Androida 12L znanego wcześniej jako Android 12.1.

