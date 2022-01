Czym różnią się dyski SSD NVMe, M.2 i SATA? [PORADNIK]

Znajomość zalet każdego z nich może pomóc Ci zaoszczędzić pieniądze lub skrócić czas realizacji projektów z dużymi plikami.

Spis treści

Fot. Alaina Yee / IDG

Dyski półprzewodnikowe są generalnie szybsze niż stare dyski twarde, ale nie wszystkie SSD są takie same. Są one dostępne w różnych kształtach i rozmiarach, mają różne prędkości maksymalne i - jak można się domyślić - mają różne ceny.

Szczegółowo wyjaśniamy każdy typ dysku, a także podkreślamy konkretne zalecenia w naszym rankingu najlepszych dysków SSD, ale te informacje mogą być trudniejsze do zastosowania przy zakupie laptopa lub gotowego komputera. Zamiast tego, często ważniejsze jest zrozumienie, jaki rodzaj dysku SSD kupujesz, abyś mógł zdecydować, czy nadaje się on do Twoich celów.

Zobacz również:

Aby to ułatwić, stworzyliśmy dla Ciebie ten szybki podział. Kluczowe różnice zostały przedstawione poniżej, a na końcu znajduje się pełna tabela ułatwiająca porównanie poszczególnych dysków.

Kluczowe różnice między dyskami SSD NVMe, M.2 i SATA

Typ interfejsu

Dyski SSD mogą korzystać z NVMe lub SATA jako metody komunikacji z resztą komputera. SATA jest wolniejszy niż NVMe.

Z drugiej strony, M.2 to właściwie rodzaj współczynnika kształtu. W naturze można znaleźć zarówno dyski SSD NVMe M.2, jak i dyski SSD SATA M.2.

Czasami w reklamach lub streszczeniach produktów używa się "M.2 SSD", aby zasugerować dysk NVMe i "SATA SSD", aby wskazać na obecność 2,5-calowego dysku SSD. Z tego powodu nie należy traktować takich zwrotów jako wartości nominalnej. Zamiast tego zapoznaj się ze specyfikacją techniczną, aby poznać przybliżoną szybkość pamięci masowej dysku w laptopie lub komputerze stacjonarnym.

PRZYKŁAD DYSKU NVME GEN. 3, KTÓRY FAKTYCZNIE OSIĄGA DO 3500 MB/S

Prędkość

Dyski NVMe są szybsze niż dyski SATA. (Jest to prawdą, nawet jeśli oba dyski SSD są w obudowie M.2). Szybkość transferu zależy w pierwszej kolejności od generacji złącza PCIe, z którego korzysta dysk NVMe, a następnie od konkretnego modelu.

Obecnie, maksymalna prędkość dla dysku SSD NVMe PCIe 3.0 (Gen 3) wynosi do 3500 MB na sekundę, podczas gdy dysk SSD NVMe PCIe 4.0 (Gen 4) może osiągać do 7500 MB na sekundę. Producenci zazwyczaj podają teoretyczne prędkości, których można się spodziewać po danym modelu, a następnie można je zweryfikować, sprawdzając wyniki niezależnych benchmarków.

Dyski SSD SATA zazwyczaj osiągają prędkość do 500 MB na sekundę. (Jednak, podobnie jak w przypadku dysków NVME, wydajność może się różnić w zależności od modelu). Może to brzmieć zadziwiająco wolno, ale w porównaniu z dyskami HDD SATA, różnica jest jak kolosalna - dysk twardy pracujący z prędkością 7200 obr/min osiąga około 160 MB na sekundę. Niemal każdy zauważa istotną różnicę między dyskiem HDD a SATA SSD podczas wykonywania podstawowych zadań, takich jak edycja dokumentów lub przeglądanie stron internetowych.

Dlaczego więc warto wybrać dysk NVMe zamiast SATA? Przewaga staje się namacalna, gdy ładujesz lub kopiujesz pliki, zwłaszcza duże.

PRZYKŁAD DYSKU SATA SSD DOSTĘPNEGO ZARÓWNO W FORMACIE M.2, JAK I 2,5"

Współczynnik kształtu

W typowych laptopach i gotowych komputerach stacjonarnych dyski SSD NVMe występują zwykle w obudowie M.2. (Istnieją inne formy, ale są znacznie mniej powszechne). Dyski SSD SATA mogą mieć postać 2,5-calowych lub M.2.

Jeśli Twój laptop ma wolne gniazdo M.2, przed zakupem dysku sprawdź, czy obsługuje on NVMe, SATA lub oba.

Tabela porównawcza dysków SSD NVME, M.2 i SATA