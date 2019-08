Czyszczenie chłodzenia w laptopie

Mniej wydajnie podzespoły nie oznaczają, że chłodzenie staje się zbędne. Oto co trzeba zrobić, aby laptop działał chłodniej i ciszej.

Spis treści

Pomimo iż na rynku pojawia się coraz więcej urządzeń pasywnych oraz komputerów typu Always Connected PC to większość laptopów korzysta z tradycyjnego układu chłodzenia. Składa się on z rurek cieplnych oraz wentylatora. System ten zapobiega przegrzewaniu się komputera. Najczęściej laptopy posiadają jeden lub dwa wentylatory, które chłodzą procesor oraz układ graficzny. To właśnie te podzespoły nagrzewają się najbardziej. Wielu producentów wykorzystuje system miedzianych rurek do odprowadzania ciepła z tych komponentów, które połączone są z pojedynczym wentylatorem wydmuchującym gorące powietrze z obudowy komputera.

Źródło: techadvisor

Układ chłodzenia składa się z ruchomych elementów, a na dodatek wprowadza powietrze w ruch. Z tego właśnie powodu zawarty w nim pył i inne zanieczyszczenia mogą gromadzić się w układzie chłodzenia. Problem ten jest dotkliwy szczególnie dla laptopów. Obecnie panuje trend na budowę jak najcieńszych i jak najlżejszych laptopów, dzięki czemu producenci projektują bardzo małe układy chłodzenia. Oznacza to, że nawet niewielkie ilości brudu, kurzu i pyłu mogą skutecznie ograniczyć skuteczność układu chłodzenia.

Jeżeli wentylator w komputerze działa bardziej hałaśliwie, niż zwykle lub często się uruchamia należy udać się do Menedżera zadań. W tym celu należy przytrzymać klawisze Ctrl + Shift + Esc. Po uruchomieniu programu wystarczy przejść do zakładki Procesy, aby zobaczyć który z nich najbardziej obciąża procesor. Możliwe, że trzeba będzie kliknąć na Więcej szczegółów, aby zobaczyć dokładniejsze statystyki.

Polecamy sprawdzić, które aplikacje wykorzystują zasoby procesora, ponieważ to zazwyczaj one są głównymi sprawcami i powodują, że wentylator pracuje z maksymalną prędkością.

Jeżeli w Menedżerze zadań nie dzieje się nic niepokojącego można spróbować wyczyścić wentylatory i radiatory. Niestety nie jest to proste zadanie. Wszystko sprowadza się do rozebrania obudowy, a wiele nowych laptopów posiada chłodzenie umieszczone w taki sposób, że nie jest ono łatwo dostępne dla użytkownika.

Źródło: techadvisor

Starsze konstrukcje oraz laptopy serwisowe posiadają czasami zdejmowane pokrywy serwisowe na spodniej części obudowy. Do ich demontażu potrzebny jest jedynie śrubokręt. W przypadku laptopów takich, jak Lenovo ThinkPad, HP Elitebook i innych czasami wystarczy zwolnić zaczepy, aby zdemontować pokrywy serwisowe. Po ich demontażu chłodzenie powinno być łatwo dostępne.

Aktualizacja BIOS/UEFI

W przypadku, gdy nowy laptop posiada problemy z głośno pracującymi wentylatorami polecamy sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania układowego BIOS/UEFI. To właśnie ono odpowiedzialne jest za pracę układu chłodzenia i kontroluje wszystkie jego parametry. Możliwe, że pierwsze wersje nie są w pełni dopracowane i producent poprawił oprogramowanie odpowiedzialne za pracę układu chłodzenia w kolejnych aktualizacjach.

Jak wyczyścić wentylator laptopa za pomocą sprężonego powietrza?

To najprostszy sposób na pozbycie się nadmiaru kurzu z układu chłodzenia bez demontażu laptopa. Sprężone powietrze może pomóc oczyścić układ chłodzenia, ale trzeba wiedzieć, że rozwiązanie to nie będzie tak skuteczne, jak demontaż komputera. Nie zalecamy używania odkurzacza, aby wyczyścić wentylatory laptopa, ponieważ jest on dosyć nieskuteczny, a na dodatek gromadzi elektryczność statyczną, która nie jest pożądana.

Przed rozpoczęciem procesu należy upewnić się, że komputer jest wyłączony. Jeżeli to możliwe należy zdemontować baterię. Dyszę puszki ze sprężonym powietrzem należy umieścić w bezpośredniej okolicy otworów wentylacyjnych komputera i zacząć wydmuchiwać powietrze. Dobrze jest robić to pod kątem w taki sposób, aby wprawić w ruch wentylator znajdujący się wewnątrz komputera.

Ważne jest, aby nie przechylać puszki ze sprężonym powietrzem do góry nogami. Wtedy może ona wyrządzić znaczne szkody i uszkodzić komputer.

Jak wyczyścić wentylator otwierając laptopa?

Ta metoda jest dużo cięższa do wykonania od czyszczenia za pomocą sprężonego powietrza, ale daje również o wiele lepsze rezultaty. Na początek potrzebny jest zestaw śrubokrętów, który pozwoli na wykręcenie śrubek znajdujących się w obudowie.

Należy wyłączyć komputer i jeżeli to możliwe wyjąć baterię. Niestety w tym przypadku proces będzie różnił się w zależności od laptopa. Polecamy skorzystać z wyszukiwarki internetowej, aby dowiedzieć się, jak poprawnie i bez uszkodzeń rozebrać dany model laptopa.

W najlepszym scenariuszu po odkręceniu kilku śrubek lub zwolnieniu zaczepów i zdjęciu tylnej obudowy możliwy będzie dostęp do wentylatora. W niektórych konstrukcjach trzeba zdemontować jedynie klawiaturę. Niestety, ale w przypadku ultramobilnych laptopów konieczne może być rozebranie komputera na wiele części.

Gdy uda się już uzyskać dostęp do układu chłodzenia należy użyć małej szczotki, aby usunąć wszystkie zabrudzenia z wentylatora oraz jego okolicy. Należy zwrócić również uwagę na otwory wentylacyjne. W nich również może znajdować się znaczna ilośc niepożądanego brudu. Po wyczyszczeniu komputera należy ponownie go złożyć uważają, aby nie uszkodzić żadnego z podzespołów.

Źródło: techadvisor

Czy można wymienić wentylator w laptopie?

Przeważająca większość małych wentylatorów używanych w systemach chłodzenia do laptopów posiada plastikowe łożyska, które nie są wieczne. Jeżeli wentylator pracuje głośno lub wydaje niepokojące dźwięki konieczna może być jego wymiana. Niestety w przypadku laptopów jest to nieco trudniejsze. Użytkownicy komputerów stacjonarnych mogą wybrać jeden z wielu dostępnych na rynku radiatorów. Ogranicza ich jedynie budżet, kompatybilność z daną podstawką procesora oraz wymiary obudowy. Właściciele laptopów chcąc wymienić wentylator muszą zastosować dokładnie taki sam, jak fabryczny. Na szczęście nie powinno być problemów z dostępnością części zamiennych do popularnych modeli laptopów. Wystarczy udać się na jeden z popularnych serwisów aukcyjnych lub do serwisu zajmującego się naprawami laptopów.

Wymiana układu chłodzenia w laptopie jest skomplikowanym procesem, dlatego polecamy zlecić jej wykonania serwisowi, który specjalizuje się w naprawach komputerów przenośnych. Warto również skontaktować się z producentem. Część firm oferuje tanie naprawy pogwarancyjne w autoryzowanych serwisach.

Podkładki chłodzące

Alternatywnym i znacznie tańszym rozwiązaniem jest zastosowanie podkładki chłodzącej, która dodatkowo zadba o odpowiednie chłodzenie komputera. Podkładki chłodzące posiadają najczęściej dwa lub trzy sporych rozmiarów wentylatory oraz regulację kąta nachylenia. Zasilane są za pomocą portu USB w laptopie lub dedykowanego zasilacza. Droższe modele posiadają również funkcje dodatkowe takie, jak podświetlenie lub rozgałęziać portów.

Źródło: techadvisor

Rozwiązanie to sprawdzi się jednak jedynie w przypadku stacjonarnej pracy na biurku.