Dark Web - czym jest, co się w nim znajduje i jak do niego wejść

Internet to jeden z największych wynalazków XX wieku. Ogólnoświatowy system połączeń pomiędzy urządzeniami ma niemalże nieograniczone możliwości. Trzeba wiedzieć, że internet jest dużo większy, niż może się nam zdawać. Poza popularnymi stronami, jak Facebook, Google, Netflix, Amazon i milionami mniej znanych witryn do których można dostać się za pomocą zwykłej przeglądarki sieciowej ma również swoje drugie oblicze.

Źródło: pcworld.com

Mowa o Dark Web i Deep Web, które są dużo bardziej tajemnicze niż powszechnie wykorzystywany internet. Żadnej z tych rzeczy nie można znaleźć wpisując dane hasło w jeden z wyszukiwarek sieciowych. Większość użytkowników zastanawia się więc co można znaleźć w niebezpiecznie brzmiących i trudniej dostępnych zakamarkach internetu. Czy odwiedzanie Dark Web i Deep Web jest bezpieczne?

W tym artykule wyjaśniamy wszystko, co trzeba wiedzieć o internecie i jego ciemniejszej stronie.

Czym jest Dark Web?

Dark Web to pojęcie, które odnosi się do stron internetowych istniejących za wieloma warstwami szyfrowania, które nie mogą być znalezione za pomocą tradycyjnych wyszukiwarek sieciowych, jak Google czy Yahoo oraz nie mogą być wyświetlane przy wykorzystaniu klasycznych przeglądarek sieciowych, jak Google Chrome lub Mozilla Firefox.

Prawie wszystkie strony znajdujące się w Dark Web'ie ukrywają swoją tożsamość za pomocą narzędzi szyfrujących. Najczęściej jest to sieć Tor, która posiada zdolność do ukrywania tożsamości i aktywności jej użytkowników. Przy wykorzystaniu sieci anonimowej Tor użytkownik może ukrywać swoją lokalizację tak samo, jak przy okazji wykorzystania VPN'a.

W rzeczywistości Tor zwielokrotnia zmianę lokalizacji użytkownika. Aby odwiedzić stronę w Dark Web, która używa szyfrowania Tor, należy użyć przeglądarki Tor. Dzięki niej adres IP jest kilkukrotnie zmieniany i przechodzi przez wiele warstw szyfrowania.

Dzięki temu rozwiązaniu strony znajdujące się w sieci Dark Web są łatwo dostępne i mogą być odwiedzane przez każdego internautę posiadającego odpowiednie oprogramowanie, ale z drugiej strony bardzo trudno ustalić kto odpowiada za budowę danej strony oraz kto ją odwiedza.

Co znajduje się w Dark Web?

Nie wszystkie strony w Dark Web korzystają z Tor'a. Niektóre wykorzystują podobne usługi takie, jak I2P. Zasada pozostaje jednak taka sama. Odwiedzający musi używać tego samego narzędzia szyfrującego co witryna i co najważniejsze wiedzieć, gdzie znaleźć witrynę, aby wpisać jej adres URL i ją odwiedzić.

Niesławnymi przykładami stron internetowych w Dark Web'ie są Silk Road oraz Dream Market. Wcześniej była to także strona The Silk Road, za pomocą której można było kupować oraz sprzedawać narkotyki i wiele innych jeszcze bardziej niebezpiecznych rzeczy. Z drugiej strony Dark Web nie zawsze wykorzystywany jest niezgodnie z prawem.

Ludzie działający w zamkniętych, totalitarnych społeczeństwach mogą używać Dark Web, aby wejść w komunikację ze światem zewnętrznym. Biorąc pod uwagę ostatnie pogłoski wskazujące, że rządy wielkich mocarstw dokładnie śledzą poczynania swoich użytkowników w sieci oraz problemy popularnego VPN'a można dojść do wniosku, że korzystanie z Dark Web'a wcale nie jest głupim pomysłem.

Dark Web po raz pierwszy trafił na pierwsze strony gazet w sierpniu 2015 roku. Od tego czasu popularność medialna tego rozwiązania szybko rośnie. Dark Web'em zainteresowano się po tym, jak zgłoszono, że 10 GB danych zostało skradzionych z Ashley Madison - kanadyjskiego serwisu randkowego online i serwisu społecznościowego, który dedykowany jest dla osób znajdujących się w związkach małżeńskich. Hakerzy ukradli dane z usługi i zagrozili udostępnieniem ich w sieci, jeżeli strona nie zostanie zamknięta. Małżonkowie użytkowników Ashley Madison otrzymali wtedy listy z wezwaniem do zapłaty 2500 dolarów w bitcoinach. W przypadku nie wykonania polecenia ujawnione miały być dowody na niewierność małżonków.

Zdarzeń z wykorzystaniem Dark Web jest coraz więcej. Z tego powodu część krajów powołuje specjalne komórki rządowe do walki z ciemną stroną internetu. Przykładem może być Wielka Brytania, która w marcu 2015 roku powołała specjalną jednostkę ds. cyberprzestępczości, której zadaniem jest walka z Dark Web'em z naciskiem na unieszkodliwianie poważnych przestępców i likwidacja udostępniania pornografii dziecięcej.

Dark Web vs Deep Web

Chociaż oba te terminy stosowane są zamiennie nie zawsze odnoszą się one do dokładnie tego samego. Deep Web odnosi się do wszystkich stron internetowych, których nie można łatwo znaleźć przy wykorzystaniu wyszukiwarki sieciowej.

Deep Web obejmuje Dark Web, ale także wszystkie bazy danych użytkowników, strony poczty elektronicznej, fora dyskusyjne i wiele więcej.

Deep Web to wszystkie elementy, które są dostępne w internecie, ale nie są one łatwo dostępne do znalezienia. Przykładowo strona PCWorld.pl posiada mnóstwo odnośników do poszczególnych artykułów, tekstów, opisów i innych elementów. Są one publicznie dostępne i każdy może na nie trafić. Z drugiej strony pisząc dany tekst, który nie został jeszcze oficjalnie opublikowany również jest on dostępny w internecie z tym, że niepublicznie. Oznacza to, że osoba nieznająca dokładnego adresu URL do strony nie będzie w stanie jej uruchomić, ponieważ nie jest ona indeksowana i nie znajduje się w bazach danych wyszukiwania.

Podobnie działają systemy uwierzytelniania logowania. Mimo iż nie są one dostępne dla użytkowników to jednocześnie nie znajdują się w Dark Web'ie.

Jak pokazują powyższe przykłady nie należy mylić Deep Web z Dark Web. To zupełnie inne pojęcia, które oznaczają co innego.

Czym jest Dark Internet?

Mylący jest fakt, że termin Dark Internet jest również czasami używany do opisywania dalszych przykładów stron internetowych, baz danych i innych rzeczy znajdujących się w internecie, które nie są łatwe do odszukania i do których nie można się dostać przy wykorzystaniu samego internetu. W tym przypadku dzieje się to z przyczyn technicznych lub dlatego, że dane witryny zawierają informacje niszowe, które są interesujące dla garstki odbiorców lub dlatego, że są to dane prywatne.

Podstawową zasadą jest, że podczas gdy wyrażenia Dark Web lub Deep Web stały się bardzo medialne i są powszechnie wykorzystywane przez gazety i media w celu odniesienia się do różnego rodzaju niebezpieczeństw i przestępstw, Dark Internet jest nudnym miejsce, w którym naukowcy przechowują dane dotyczące różnego rodzaju programów badawczych i rozwojowych.

Jak uzyskać dostęp do Dark Web?

Technicznie rzecz biorąc jest to bardzo łatwy proces. Trzeba też wiedzieć, że nie jest on nielegalny. Aby uzyskać dostęp do Dark Web wystarczy pobrać, zainstalować i uruchomić Tor. Wystarczy odwiedzić witrynę www.torproject.org i pobrać najnowszą wersję Tor Browser Bundle, w którym znajdują się wszystkie niezbędne narzędzia. Po pobraniu należy uruchomić plik, wypakować go i kliknąć przycisk Start Tor Browser. To wszystko, co trzeba zrobić.

Panel sterowania Vidalia automatycznie zajmie się losową konfiguracją sieci, a kiedy Tor będzie gotowy otworzy się przeglądarka. Po zakończeniu przeglądania wystarczy ją zamknąć, aby odłączyć się od sieci.

W zależności od tego, co zamierza robić użytkownik w Dark Web, niektórzy internauci zalecają zasłonięcie kamerki internetowej, aby uniknąć innym możliwości ewentualnego podglądania.

Trzeba wiedzieć, że ze względu na specyfikę Dark Web trudno jest w nim odnaleźć tego, czego szuka użytkownik. Ponieważ w Dark Web znajduje się wiele stron internetowych wykorzystywanych do nielegalnych celów nie będziemy przedstawiać żadnych rekomendacji.

Korzystanie z sieci Dark Web za pomocą Tor nie zawsze jest bezpieczne. Użytkownik jest wtedy niebezpiecznie blisko wszystkich witryn, które naruszają prawo, a na dodatek jest narażony na instalację szeregu złośliwego oprogramowania, które może spowodować spustoszenie systemu operacyjnego. Wirusy tego typu są dużo bardziej złośliwe od tych, które można zainstalować korzystając ze zwykłego internetu.

Strony internetowe z Dark Web ze względu na swoją specyfikę bardzo często znikają lub zmieniają swój adres.

Powyższy artykuł został stworzony jako przewodnik, który wyjaśnia czym jest Dark Web, Deep Web oraz Dark Internet, ale nie ma na celu zachęcenia użytkowników do korzystania z tego typu rozwiązań, ani propagowania zachowań nielegalnych lub niemoralnych.