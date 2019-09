Darmowe programy do obróbki i montażu filmów - który wybrać?

Konieczność edycji klipu wideo może pojawić się w różnych sytuacjach. Na przykład chcemy zmontować filmik podsumowujący wakacyjne wojaże czy gameplay do wrzucania na YouTube. Jak to zrobić? Oczywiście potrzebny jest program do obróbki filmów. Najlepiej, aby był darmowy. W naszej bazie programów znaleźć można sporo takich propozycji. Oto wybrane.

Lightworks

Lightworks to darmowy program do obróbki filmów, który umożliwi stworzenie profesjonalnego klipu. Praca może odbywać się na wielu ścieżkach audio i wideo, a wśród licznych funkcji znajdziemy między innymi równoczesną edycję obrazu z wielu kamer, filtry kolorów, opcję wprowadzania tekstów i napisów na nagranie, czy też dodawanie efektów specjalnych. Mimo ogromnej liczby możliwości edycja filmów jest bardzo prosta i wystarczy spędzić niewiele czasu, aby móc w pełni z nich korzystać. Na samej stronie Lightworks znaleźć można tutoriale, wprowadzające w tajniki posługiwania się tą aplikacją, dzięki czemu obróbka filmów będzie łatwym zadaniem. Dodatkową zaletą jest możliwość przesyłania stworzonego klipu bezpośrednio z programu do serwisów streamingowych YouTube i Vimeo. Oprócz wersji darmowej istnieje także edycja Pro, mająca więcej funkcji, jednak do użytku prywatnego wystarczy spokojnie bezpłatna edycja. ma ona ograniczenie jakości obrazu do 720p, więc jeśli nie potrzebujesz 4K - będzie jak znalazł.

Po instalacji programu otrzymuje się domyślnie edycję PRO, która działa za darmo przez 30 dni. Jeśli w tym czasie użytkownik nie zdecyduje się na zakup pełnej wersji, zaś aby używać Ligthworks bezpłatnie przez rok, należy dokonać bezpłatnej rejestracji. Dostępne są osobne wersje dla systemów 32- i 64-bit.

Machete Lite

Podobnie użyteczny i łatwy w użyciu program do montowania filmów to Machete Lite. Jego twórcy postawili na prostotę obsługi, która została ograniczona do minimum, a jednocześnie daje możliwości wycinania i łączenia filmów, a także usuwania lub dodawania podkładu dźwiękowego, itp. Ponadto samo łączenie filmów to nie wszystko - program ten posłuży również do wydobywania ścieżki dźwiękowej wybranego klipu wideo, przechwycenia wybranej klatki filmu w postaci pliku graficznego, a także edytowania tagów. Dodatkowa zaleta to bezstratna konwersja stworzonego filmu do jednego z popularnych formatów.

AVIToolbox

AVIToolbox to kolejny darmowy program do obróbki filmów. Dzięki niemu możliwa są takie działania jak obcinanie, sklejanie filmów, dzielenie na mniejsze części, zapis wybranego fragmentu w postaci osobnego klipu wideo, a także wyciągnięcie ścieżki dźwiękowej. Dodatkowe zalety to opcja wykonania zrzutów ekranu z wybranych fragmentów. Ponadto aplikacja umożliwia sprawdzenie wszystkich właściwości pliku AVI - podawane są takie jak rozdzielczość, bitrate, użyty do kompresji kodek, liczba klatek na sekundę, itp. Ten program do robienia filmów ma jednak irytującą wadę - przy przeprowadzaniu operacji na materiałach wideo użytkownik otrzymuje propozycję zakupu płatnej edycji. Okienko to blokuje na dziesięć sekund działanie aplikacji.

Ten program do montowania filmów przydaje się do zastosowań prywatnych, umożliwiając szybkie wykonanie efektownych klipów wideo.

Shotcut

Takich irytujących "przeszkadzajek" nie ma natomiast Shotcut. Ten program do robienia filmówuUmożliwia on edycję wszystkich popularnych formatów audio, wideo oraz grafik. Aplikacja posiada własne kodeki, dzięki czemu obróbka filmów odbywa się w szybkim tempie. Jedna wada to nietypowy interfejs j - brak tu linii czasu, mamy za to listę klipów i wyznaczamy czasowe ramy ich obróbki. Ten program do montowania filmów oferuje takie narzędzia jak zmiana ostrości obrazu, nakładanie efektów, balans kolorów, dodawanie tekstów, itp. Stworzone materiały możemy zmontować i zapisać jako pliki wideo w popularnych formatach lub też jako klipy flash. Niestety, brak polskiej wersji językowej.