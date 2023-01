Darmowe programy do obróbki i montażu filmów - przegląd

VideoProc

VideoProc to program "cztery w jednym". Można nim montować klipy wideo, konwertować płyty DVD do formy cyfrowej, pobierać klipy z sieci oraz zapisywać to, co dzieje się na ekranie. Co jest specyficzne dla tej aplikacji, to brak osi czasu. Nie ma tu tradycyjnej dla takich programów "osi czasu" - zamiast tego musimy umieścić w oknie roboczym wszystkie pliki, które mają złożyć się na finalny film (w wersji darmowej jest on ograniczony do 5 minut). Pliki te należy umieszczać w kolejności takiej, w jakiej mają występować. Można to zrobić na dwa sposoby - albo dodawać je pojedynczo, albo dodać folder, w którym się znajdują. Jednak uwaga - w przypadku folderu zostaną dodane wszystkie się w nim znajdujące i ułożone w kolejności alfabetycznej. Można w każdej chwili przesuwać za pomocą strzałek, ustawiając w pożądanej kolejności.

Każdy znajdujący się w oknie roboczym klip można edytować na kilka sposobów - dodawać efekty audio i wideo (obracanie obrazu, zmiana głośności, opóźnienia dźwięku), wprowadzać efekty kolorystyczne (16 różnych), dodawać napisy (ale wyłącznie z pliku) oraz znak wodny, a także przycinać nagranie i zmieniać ustawienia wybranych jego fragmentów. Pole do popisu jest szerokie, a bardzo praktyczna jest możliwość wycinania kilku fragmentów danego klipu - dzięki temu można wyrzucić wszystkie nieudane momenty z dłuższych nagrań. Ponadto otrzymujemy szeroki wybór operacji na całym pliku, jak zmiana 3D w 2D, zmiana w animowany GIF, a także rozdzielenie dużego pliku na kilka mniejszych (automatycznie, co wskazany interwał czasowy lub ręcznie ustalany czas każdego pliku). Za te wszystkie opcje należy się producentowi bardzo duży plus.

Na tej stronie znajduje się nasza pełna recenzja VideoProc - zobacz!

Przez ograniczony czas możesz pobrać pełną wersję za darmo - kliknij tutaj!