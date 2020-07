Darmowe zdjęcia - skąd pobierać i jak z nich korzystać?

Skąd brać darmowe zdjęcia? Jak z nich korzystać? W naszym artykule staramy się przedstawić, jak działają poszczególne licencje i prezentujemy najciekawsze serwisy z darmowymi obrazami.

Spis treści

Żyjemy w kulturze obrazu, który zaczyna dominować w naszej rzeczywistości i coraz częściej wysuwa się na pierwszy plan, co jest szczególnie widoczne w internecie. Przyciągnięcie odbiorców i zwrócenie ich uwagi jest znacznie łatwiejsze, gdy w poście na Facebooku, wpisie na blogu czy artykule online umieścimy dodatkowo odpowiednią grafikę. W tym celu możemy wykorzystywać zasoby innych twórców, które znajdziemy w sieci - musimy jednak pamiętać o obowiązujących prawach autorskich. Najczęściej potrzebna jest zgoda autora, czyli odpowiednia licencja lub pewność, że dane zdjęcie przeszło do domeny publicznej, czyli nie jest już chronione przez prawa autorskie i może być swobodnie wykorzystywane.

Istnieje jeszcze jedna sytuacja, w której możemy legalnie korzystać z prac znalezionych w sieci. Chodzi o zdjęcia i grafiki udostępnione na licencjach Creative Commons (CC), które działają na zasadzie pewne prawa zastrzeżone, co oznacza, że autor samodzielnie decyduje, w jaki sposób chce dzielić się swoją twórczością z innymi.

Twórca korzystając z licencji zawsze zachowuje prawa autorskie, jednocześnie umożliwia innym kopiowanie i rozpowszechnianie, dodatkowo może określić czy ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie w warunkach niekomercyjnych lub ograniczyć możliwości tworzenia utworów zależnych. Źródło: creativecommons.pl

Rodzaje licencji Creative Common

Uznanie autorstwa (CC-BY) – licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie i przedstawianie zdjęć jedynie pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy. Czyli umieszczając obraz innego twórcy musimy wskazać jego imię oraz nazwisko. Jest to licencja gwarantująca najszersze swobody licencjobiorcy.

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne (CC-BY-ND) - licencja umożliwia kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie i przedstawienie zdjęć jedynie w celach niekomercyjnych, czyli użycie obrazu nie może wiązać się z zarobkiem.

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA) - możemy rozpowszechniać i przedstawiać obrazy pod warunkiem, że nie będą służyły zarobkowaniu, zostanie oznaczony autor oryginalnego zdjęcia oraz pod warunkiem, że materiał będzie rozpowszechniany tylko na takiej samej licencji co pierwotny.

Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach (CC-BY-SA) - licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie i przedstawianie zdjęć tak długo, jak tylko na dzieła zależne będzie udzielana taka sama licencja. To licencja używana np. przez Wikipedię. W tym przypadku musisz oznaczyć autora oryginalnej pracy i udostępniać pracę na tych samych warunkach.

Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych (CC-BY-ND) - w tym przypadku możliwe jest rozpowszechnianie przedstawianie obrazów zarówno w celach komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania ich w oryginalnej postaci, czyli nie możemy rozpowszechniać edytowanych treści.

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND) - najbardziej restrykcyjna licencja, która umożliwia rozpowszechnianie i przedstawianie zdjęć jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania ich w oryginalnej postaci.

Licencja Creative Commons Zero

CC0, czyli Creative Commons Zero to licencja, która pozwala na zwielokrotnianie, zmienianie oraz rozpowszechnianie obrazów (oraz innych utworów) nawet w celu komercyjnym bez pytania o zgodę, a także bez konieczności podpisywania zdjęcia imieniem i nazwiskiem autora. Autor przekazuje pracę do domeny publicznej, zrzekając się wykonywania wszelkich praw do utworu wynikających z prawa autorskiego. To najbardziej korzystna licencja dla użytkowników.

W sieci znajdziemy wiele serwisów oferujących darmowe zdjęcia z licencją CC0 i właśnie nimi chcemy się zająć w dalszej części artykułu. Banki zdjęć oferują wysokiej jakości obrazy, które możemy pobierać bezpośrednio. Niekiedy warunkiem ściągnięcia obrazu jest rejestracja na stronie. Na niektórych serwisach funkcjonują także różnego rodzaju ograniczenia, np. możliwość pobrania w ciągu dnia tylko kilku darmowych obrazów bez założonego konta. Przed skorzystaniem z danego serwisu warto zajrzeć do zakładki, w której znajdują się informacje dotyczące pewnych warunków. Poniżej przedstawiamy wybrane przez nas banki zdjęć oraz sposób ich funkcjonowania.

Strony oferujące darmowe zdjęcia

Unsplash

To jeden z najpopularniejszych darmowych stocków ze zdjęciami, gdzie znajdziemy wiele oryginalnych i kreatywnych fotografii w wysokiej rozdzielczości, które możemy pobierać bezpośrednio z serwisu bez konieczności rejestracji. Największym plusem jest to, że pojawia się tam naprawdę dużo różnorodnych kategorii tematycznych, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Z ciekawostek - NASA posiada tam swój profil i udostępnia (za darmo) oryginalne fotografie wykonane przez astronautów, teleskopy czy sondy kosmiczne.

Wszystkie obrazy umieszczone na Unsplash dostępne są na, omówionej wcześniej, licen­cji CC0. Autorzy zachęcają (choć nie jest to wymagane), aby w miarę możliwości podpisywać zdjęcia imieniem i nazwiskiem autora lub podać link do źródła.

Pexels

Tutaj również mamy do dyspozycji tysiące darmowych zdjęć oraz nagrań wideo, z których możemy korzystać w dowolnym celu, oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami, o których więcej można przeczytać w regulaminie strony. Licencja serwisu zakłada, że nie jest konieczne podawanie źródła, lecz zareklamowanie fotografa lub serwisu Pexels będzie mile widziane. Wyszukiwarka na Pexels zbiera także fotografie z innych serwisów, np. Unsplash czy Gratisography, a także współpracuje z Shutterstock - bank zdjęć z płatnymi obrazami. Strona jest przejrzysta, łatwa w obsłudze i posiada wiele ciekawych funkcji. Bezpłatna rejestracja umożliwia m.in. lajkowanie wybranych zdjęć oraz bezpośrednie udostępnianie obrazów z Pexels na Facebooku czy Twitterze. Do tego działa w polskiej wersji językowej.

Freepik

Pojawia się tutaj wiele ciekawych możliwości od pobierania fotografii, przez obrazy wektorowe i ikony, po pliki PSD, a także funkcje umożliwiające szybki dobór kolorystyki, orientacji czy innych wariantów, na których nam zależy. Część plików możemy pobierać za darmo, przy czym autorzy proszą o oznaczenie źródła podczas udostępniania materiału. Możliwe jest także wykupienie subskrypcji Premium, dzięki której zyskujemy więcej funkcji, np. więcej dostępnych obrazów i nielimitowane pobieranie zdjęć. Niestety w przypadku darmowej licencji możemy dziennie pobrać najwyżej 5 materiałów. Strona funkcjonuje po polsku.

Pixabay

To kolejny bank zdjęć, który umożliwia bezpłatne kopiowanie, modyfikowanie oraz rozpowszechnianie zdjęć, także do celów komercyjnych zarówno w formie drukowanej, jak i cyfrowej (z wyłączeniem niektórych przypadków). Tutaj również do dyspozycji mamy różnego rodzaju materiały: zdjęcia, wideo, wektory czy ilustracje. Obrazy możemy pobierać w różnych rozdzielczościach i tylko najwyższa wymaga rejestracji na stronie. Tak samo, jeśli chcemy udostępnić zdjęcie bezpośrednio na wybranej platformie czy skomentować - musimy być zalogowani. Wyszukiwarka jest dostępna w kilkunastu językach, także po polsku.

Skuwak

Bardzo interesująca i oryginalna strona z darmowymi zdjęciami w wysokiej rozdzielczości. Profesjonalne fotografie są udostępnione na podstawie licencji CC0. Obrazów nie ma tak wiele, jak w przypadku wyżej opisanych serwisów, ale z pewnością są wyjątkowe i przydadzą się na bloga czy na przykład podczas tworzenia różnego rodzaju prezentacji. Strona funkcjonuje też nieco inaczej - nie wpisujemy wybranego tagu, lecz wybieramy interesującą nas kategorię i przeglądamy fotografie scrollując.

Libreshot

Wszystkie zdjęcia objęte są licencją CC0 i nie ma konieczności oznaczania autora. Jedynym warunkiem jest zakaz masowego pobierania i używania zdjęć z libreshot.com na podobnych stronach (banki zdjęć). Wiele różnych kategorii tematycznych.

Foter

Spory wybór zdjęć z różnych kategorii, z których możemy korzystać w zależności od zaznaczonej licencji - niektóre obrazy posiadają oznaczenie, że mogą być pobierane, ale nie w celach komercyjnych. Do tego należy podać link do źródła podczas użycia materiału.

Kaboompics

Idealne zdjęcia na blogi lifestylowe. Zdjęcia dostępne są darmo i można je modyfikować oraz używać do celów komercyjnych, bez konieczności podawania autora. Co ciekawe, podczas wybierania wielkości zdjęcia możemy wybrać swój własny rozmiar, w którym dany obraz ma być ściągnięty.

Pikwizard

Zdjęcia i wideo różnych kategorii. Większość dostępna jest na podstawie licencji CC0, z prośbą o podanie linku źródłowego podczas publikowania danego materiału. Przy każdym obrazie znajdziemy odpowiednią informację na ten temat. Pojawia się tam też ciekawa funkcja - bezpośrednia edycja fotografii, m.in. możliwość dodawania napisów, zmiana kolorów czy dodawanie różnego rodzaju efektów. W tym przypadku konieczna jest rejestracja na stronie.

Gratisography

Kolekcja oryginalnych, kreatywnych i często zabawnych zdjęć, podzielonych na różnego rodzaju kategorie. Oczywiście do pobrania za darmo, bez konieczności rejestracji.

Picjumbo

Tysiące wysokiej jakości zdjęć udostępnionych za darmo z wielu różnych kategorii. Możemy pobierać fotografie bez konieczności rejestracji.

Visualhunt

Darmowe obrazy zbierane z wielu źródeł online w jednym miejscu. Większość zdjęć udostępnionych jest na licencji CC0.

Pickupimage

Znajdziemy tutaj wiele darmowych zdjęć podróżniczych i krajobrazowych, ale nie tylko. Niestety, aby ściągnąć obraz wymagana jest bezpłatna rejestracja na stronie.

Foodiesfeed

Jak sama nazwa wskazuje - z tego serwisu możemy za darmo pobrać wysokiej jakości zdjęcia jedzenia i używać ich do własnych celów. Jak w przypadku innych serwisów udostępniających zdjęcia na licencji CC0, także tutaj nie ma konieczności oznaczania autora, lecz jest to mile widziane.

Flickr

Ogromny zasób zdjęć, które w większości dostępne są na licencjach Creative Commons. Przy każdym zdjęciu znajdują się odpowiednie oznaczenia. Dla ułatwienia możemy wyszukiwać obrazy według konkretnych licencji.

Freestocks

Kolejny interesujący zbiór darmowych zdjęć wysokiej rozdzielczości, udostępnionych na licencji CC0. Wystarczy wybrać odpowiednie zdjęcie i pobrać je na swoje urządzenia, bez rejestracji.

Lifeofpix

Bardzo ciekawa strona, która oferuje wiele zdjęć oraz materiałów wideo, które możemy pobierać za darmo bez logowania.

Stocksnap

Tutaj również warto poszukać interesujących nas obrazów. Bezpłatnie możemy pobrać wybrane zdjęcie i używać w dowolnych celach, także komercyjnych.

New Old Stock

Jeśli potrzebujemy naprawdę starych, czarno-białych fotografii możemy zacząć poszukiwania właśnie tutaj.

