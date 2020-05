Defragmentowanie dysku: dlaczego, jak i kiedy?

Co to jest defragmentacja dysku? Po co się ją wykonuje? Czy przeprowadzenie defragmentacji niesie ze sobą jakieś korzyści? Wyjaśniamy i doradzamy!

Co daje defragmentacja dysku?

Defragmentacja dysku była czynnością niezbędną do czasu upowszechnienia się dysków SSD, na których zaczęto instalować system operacyjny. Dlaczego? Mówiąc obrazowo - podczas używania komputera pliki są rozdzielane na fragmenty. System Windows może pokazywać, że plik znajduje się w katalogu Moje dokumenty, ale fizycznie jego bity i części mogą być rozrzucone w wielu miejscach dysku twardego HDD. Takie rozmieszczenie danych to fragmentacja dysku - teoretycznie spowalnia ona działanie komputera, ponieważ system musi "pozbierać" wszystkie składające się na dany plik fragmenty. Natomiast defragmentacja dysku to przenoszenie plików w taki sposób, aby były jak najbliżej siebie i system miał do nich szybszy dostęp.

Steve Gibson, jeden z głównych autorytetów w kwestii dysków twardych, stwierdził, że nowoczesne dyski twarde HDD nie są zauważalnie spowolnione przez proces fragmentacji. Dodał zarazem, że defragmentacja dysku nadal jest przydatną procedurą, która zwiększa szanse poprawnego odzyskania danych po wypadku lub uszkodzeniu dysku. Jednak cudów jednak oczekiwać nie należy – spektakularne efekty defragmentacji mogliśmy oglądać kilkanaście lat temu, w czasach FAT-u, DOS-a i wolnych dysków, dla których scalenie rozsianych po talerzach porcji danych w jeden plik mogło być poważnym wyzwaniem. W chwili obecnej nowoczesne dyski HDD doskonale radzą sobie z łączeniem plików, a defragmentowanie dysku można przeprowadzać raz na miesiąc-dwa, w zależności od wielkości dysku i ilości zgromadzonych na nim danych.

Defragmentacja dysku za pomocą narzędzi systemowych

Wszystkie systemy z rodziny Windows mają wbudowane narzędzie do defragmentacji dysków twardych, z którego możesz w dowolnej chwili skorzystać. Zostało nazwane po prostu Defragmentator Dysku. Aby je uruchomić, kliknij na lupkę systemowe wyszukiwarki i wpisz "def". Z wyników wybierz opcję Defragmentacja i optymalizacja dysków, a następnie kliknij Uruchom.

W obszarze Stan bieżący zaznacz dysk, który chcesz zdefragmentować. Aby zobaczyć, co daje defragmentacja dysku w tym przypadku, kliknij przycisk Analizuj dysk (wymagane są uprawnienia administratora).

Po zakończeniu operacji możesz zobaczyć w kolumnie Ostatnie uruchomienie procentowy stopień fragmentacji dysku. Przyjmuje się, że defragmentacja dysku jest potrzebna, gdy wartość ta wynosi ponad 10%. Jeśli ccesz dokonać defragmentacji, kliknij na przycisk Defragmentuj dysk i gotowe. Wypada cierpliwie poczekać, aż operacja dobiegnie do końca.

Aplikacje do defragmentacji dysku twardego

Auslogics Disk Defrag

Auslogics Disk Defrag to narzędzie, które pozwala uporządkować pofragmentowane części plików na dysku twardym. Ponieważ potrafi w pełni wykorzystać możliwości procesorów wielordzeniowych, jest jedną z najszybszych aplikacji tego typu. Producent podaje, że defragmentacja dysku twardego przeciętnej wielkości zajmuje mu mniej, niż 10 minut. Na koniec działania wyświetla listę z najbardziej zdefragmentowanymi plikami i pokazuje na je mapie dysku. Jeśli nie ma potrzeby przeprowadzanie operacji na całym dysku, można wybrać tylko pliki lub foldery do wykonania tej operacji - i gotowe.

PerfectDisk Professional

PerfectDisk Professional to program łączący w sobie dużą szybkość działania, elastyczność i prostotę obsługi. Przygotowany został do defragmentacji dużych terabajtowych nośników. Oferuje funkcje zarządzania pojemnością, wyszukuje duplikaty plików i oczyszcza dyski ze zbędnych danych. Bez problemu obsługuje terabajtowe dyski, działa z dyskami zewnętrznymi i SSD. Sprawdza się w komputerach stacjonarnych, laptopach czy serwerach. Opatentowana technologia oszczędzania zasobów pozwala zoptymalizować i dopasować pracę aplikacji do każdego typu komputera. Defragmentacja może odbywać się w czasie bezczynności, gdy pecet nie jest używany i system nie wykonuje żadnych operacji bądź wtedy, gdy włączony zostanie wygaszacz ekranu. Do dyspozycji użytkownika przygotowany został rozbudowany harmonogram. W każdej chwili również można uruchomić defragmentację ręcznie. Zużywająca energię operacja może być wstrzymana, gdy na przykład laptop pracuje na baterii.

O&O Defrag Professional

Jedno z najbardziej rozbudowanych narzędzi przeznaczonych do defragmentacji dysków twardych. Dzięki programowi użytkownik będzie mógł zaoszczędzić miejsce na dysku oraz utrzymywać wszystkie dane zoptymalizowane. Program zawiera proste kreatory defragmentacji, ale zezwala też na własne ustawienia użytkownika, do dyspozycji którego oddano szereg opcji konfiguracyjnych. O&O Defrag Professional to aplikacja posiadająca również funkcje automatycznej defragmentacji w tle, różne profile dla komputerów domowych, stacji roboczych czy serwerów a także monitor aktualnie prowadzonych prac.

Smart Defrag

Smart Defrag to darmowy program, który powstał w celu optymalnej defragmentacji dysków twardych. Zastosowano tu autorską technologię producenta - "Boot Time Disk Defrag", która gwarantuje dokładność i wydajność działania programu. Dzięki jego zastosowaniu wszystko powinno działać szybciej, ponieważ dane będą łatwiej dostępne dla systemu. Smart Defrag może pracować w tle, dzięki czemu można defragmentować dysk nawet podczas zwykłego używania komputera. Przyda się to zwłaszcza przy defragmentowaniu dużych dysków.